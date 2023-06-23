Автопроизводитель Geely попал в украинский список международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co (Geely).

Об этом 23 июня сообщила пресс-служба НАПК.

Агентство установило, что Geely продолжает платить налоги в бюджет России, таким образом компания поддерживает экономику и, соответственно, спонсирует войну против Украины.

За первые три месяца 2023 года продажи автомобилей под маркой Geely в России выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом – с 5543 единиц до 12673 единиц. А выручка Geely Auto Group за 2022 год составила более $20 млрд.

В РФ официальным дистрибьютором Geely является компания ООО "Джили-Моторс", выручка которой за 2022 год выросла на 82% до $800 млн, чистая прибыль выросла на 5105% до $201 млн. За это время представитель Geely уплатил $51,4 млн налогов в российский бюджет.

"Джили-Моторс" продолжает продавать автомобили Geely в РФ. По состоянию на май 2023 года сеть официальных дилеров Geely представлена в 89 российских городах и насчитывает 157 дилерских центров.

Geely принадлежит китайскому миллиардеру Ли Шуфу и владеет несколькими брендами, в частности, Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

Исполнительный директор холдинговой компании Geely Дэниел Ли заявлял, что не будет предлагать своим компаниям уходить из РФ.

"Я совершенно не понимаю, почему мы должны заставлять каждый свой автобренд наказывать российского клиента", - сказал он, выступая на саммите FT "Будущее автомобиля".

Напомним, теперь в перечень международных спонсоров войны включена 31 компания. Благодаря инструменту компания Mondelez International, которая есть в перечне, столкнулась с корпоративным бойкотом в скандинавском регионе из-за того, что продолжает работать в России. В этой связи фирма попросила о встрече с правительством Норвегии, чтобы "защитить свой бизнес".

После внесение Xiaomi Corporation в список международных спонсоров войны, официальный дистрибьютор компании в Украине начал проверять производителя.