Автовиробник Geely потрапив в український перелік міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co (Geely).

Про це 23 червня повідомила пресслужба НАЗК.

Агентство встановило, що Geely продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, у такий спосіб компанія підтримує економіку і, відповідно, спонсорує війну проти України.

За перші три місяці 2023 року продажі автомобілів під маркою Geely в Росії зросли більше ніж удвічі порівняно з минулим роком — з 5543 одиниць до 12673 одиниць. А виручка Geely Auto Group за 2022 рік становила понад $20 млрд.

В РФ офіційним дистриб’ютором Geely є компанія ТОВ "Джили-Моторс", виторг якої за 2022 рік виріс на 82% до $800 млн, чистий прибуток виріс на 5105% до $201 млн. За цей час представник Geely сплатив $51,4 млн податків до російського бюджету.

"Джили-Моторс" продовжує продавати автомобілі Geely в РФ. Станом на травень 2023 року мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів.

Geely належить китайському мільярдеру Лі Шуфу та володіє кількома брендами, зокрема, Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

Виконавчий директор холдингової компанії Geely Деніел Лі заявляв, що не буде пропонувати своїм компаніям йти з РФ.

"Я абсолютно не розумію, чому ми повинні змушувати кожен свій автобренд карати російського клієнта", — сказав він, виступаючи на саміті FT "Майбутнє автомобіля".

Нагадаємо, тепер до переліку міжнародних спонсорів війни включена 31 компанія. Завдяки інструменту компанія Mondelez International, яка є в переліку, зіткнулася з корпоративним бойкотом у скандинавському регіоні через те, що продовжує працювати в Росії. У звʼязку з цим фірма попросила про зустріч з урядом Норвегії, щоб "захистити свій бізнес".

Після внесення Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни, офіційний дистриб'ютор компанії в Україні почав перевіряти виробника.