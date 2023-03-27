Азарт победы: лицензированный игровой бизнес реализует соцпроекты, помогает армии и занимается благотворительностью

Потери экономики Украины от войны еще должны оценить специалисты, хотя промежуточные цифры впечатляют. Так, согласно исследованию, проведенному Киевской школой экономики, по состоянию на декабрь 2022 года прямые физические убытки достигли $137,8 млрд, из которых потери украинского бизнеса превышают $13 млрд. Тем не менее, некоторые индустрии смогли быстро адаптироваться к новым условиям и сейчас продолжают поддерживать экономическую независимость страны. К ним относится лицензированный игровой бизнес, который помимо пополнения государственного бюджета налогами активно помогает ВСУ.

Игра на «минималках»

После легализации азартных игр в июле 2020 года и создания в конце сентября того же года государственного регулятора Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) лицензионные операторы только за первый год работы уплатили в госбюджет 2,3 млрд грн. Однако с началом войны доходы легальной игровой индустрии резко упали. Игорная отрасль, как и все остальные, нуждалась в оперативной перестройке бизнес-процессов.

«Стресс-тест прошли не все, но компания FAVBET постепенно адаптировалась к новым реалиям. Команда просчитала несколько стратегических сценариев и подготовилась к наиболее критичным. Это позволило обезопасить уязвимые места бизнеса и быстро реагировать на возникающие технические проблемы, — говорит Сергей Дзекунов, CBDO FAVBET. FAVBET ежедневно растет, чтобы оставаться ведущим игроком на рынке. Мы создаем комфортную среду для команды, в которой каждый может развивать свои лидерские качества, творчество и потенциал. Нам важно слышать каждого, поддерживать друг друга и строить внутри рабочей команды доверчивые отношения. По поводу клиентов все сервисы как работали, так и работают в обычном режиме. Дополнительно мы планируем сконцентрироваться на зарубежных локалях и открывать новые рынки для реализации бизнеса. FAVBET — бизнес, основанный и преуспевший в Украине. Как бы ни росла наша география, мы всегда будем считать себя украинской компанией и будем прилагать усилия для того, чтобы у Украины было успешное и свободное будущее».

Изменилось и клиентское поведение, ведь привыкнуть к новой реальности удалось не всем и не сразу. Сейчас представители индустрии настаивают на том, что для их потребителей игра стала одним из важных способов психологической разгрузки.

Адаптация к новой реальности позволила индустрии встать на путь постепенного восстановления, что отразилось на уплате 1,056 млрд грн в госбюджет в 2022 году. Это связывается с переходом некоторых операторов на упрощенную систему налогообложения, что послужило поводом для принятия «запретного» законопроекта №8079. Как полная ставка повлияет на увеличение фактических налоговых поступлений, покажет время, но уже сегодня лицензионный игорный бизнес Украины демонстрирует свою социальную активность и приверженность ценностям ответственного бизнеса.

Индустрии настаивают на том, что для их потребителей игра стала одним из важных способов психологической разгрузки.

Ставки на благотворительность и поддержку армии

Первыми адресатами такой социальной заботы стали сотрудники компаний. В отличие от нелегалов, которые, по информации Общественного союза Всеукраинский совет гемблинга (UGC), вернулись к работе уже в марте 2022 года, ответственным операторам рынка пришлось сосредоточиться на обеспечении работы персонала и членов их семей.

Сегодня благотворительную деятельность лицензионных операторов игрового рынка можно разделить на три основных направления.

Первый — это социальные проекты помощи украинцам, пострадавшим от военных действий. Участники рынка делают все возможное, чтобы такая помощь была системной. Так, PIN-UP Ukraine реализует собственные гуманитарные проекты и активно инвестирует в благотворительный фонд PIN-UP Foundation, кроме оперативных задач (приобретение генератора для бесперебойной работы Харьковского метрополитена, обеспечение жилых домов теплоснабжением, оборудование пунктов обогрева в Харькове и вывоз детей в Европу) заточен на послевоенное развитие страны - от образовательных и спортивных инициатив до медицинских и инфраструктурных проектов.

Favbet Foundation, являющийся корпоративным благотворительным фондом еще одного крупного игрока рынка — FAVBET, ориентированный на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям, поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Недавно фонд уплатил 4 млн. грн. на приобретение медицинского аппарата, который поможет спасать раненых. Современное оборудование получит НДСЛ «Охматдет».

Реализуя гуманитарные инициативы в первые месяцы вторжения, команда фонда разработала логистические маршруты для перевозки более 100 тонн гуманитарной помощи. Более 10 т самостоятельно перевезли из Хорватии в Украину. При содействии фонда тысячи людей смогли безопасно эвакуироваться из прифронтовых районов и были обеспечены вещами первой потребности. Также Favbet Foundation открыл Центр адаптации для украинцев в Загребе, где для детей разработана образовательная программа, а взрослым доступна медицинская, юридическая и психологическая помощь. В Украине фонд продолжает регулярно посещать и поддерживать реабилитационные центры для людей, пострадавших от войны.

Фокус на повышенные обороноспособности страны не помешал Favbet Foundation продолжать запускать новые проекты, направленные на молодое поколение украинцев. Так, в феврале 2023 года фонд за собственные средства приступил к программе по начальному IT-образованию для детей, пострадавших от войны или ограниченных в доступе к качественному образованию. В первую очередь курс рассчитан на детей военнослужащих, вынужденных переселенцев и подростков из наиболее пострадавших от войны регионов. В основе новой образовательной программы – курс Python, самого популярного языка программирования, который создает отличный фундамент для дальнейшего развития в IT. Партнером, который будет отвечать за содержание курса, набор учеников и менторов, а также организацию образовательного процесса, был выбран Code Club Украина.

Второе направление — проведение благотворительных игр и турниров, часть средств, направляемых общественным фондам и волонтерским организациям в поддержку социальных проектов. Среди последних как разовые инвенты, так и постоянные акции. Это, например, инициированная Vulkan Casino UA благотворительная акция «Зажги огонь победы». Суть проекта в переданных с каждой игровой победы не менее 1% выигрыша на благотворительность. Таким образом, онлайн-казино за три месяца акции собрало уже 5 млн грн. Еще один кейс – «Прокачка авто для ВСУ» от FAVBET, часть прибыли от акции перечислили в собственный корпоративный фонд для закупки и тюнинга 10 автомобилей, переданных украинской армии.

В свою очередь PIN-UP Ukraine поддержала благотворительный футбольный матч в Одессе. Игра «Футбол ради победы» прошла при участии звезд украинского шоубизнеса и спорта и преследовала благотворительную цель — во время трансляции зрители со всего мира делали донаты.

И самое главное направление — всесторонняя поддержка подразделений ВСУ и ТрО. Онлайн-казино Cosmolot с начала войны системно сотрудничало с фондами «Вернись живым» и UNITED 24, а теперь перешло к поддержке высокотехнологичных отечественных военных разработок. Компания стала первым коммерческим бренд-партнером компании UA Dynamics, выпускающей многоразовые ударные дроны Punisher, а в декабре 2022 запустила первое украинское военное онлайн-экспо Brave Inventors. Цель платформы – стать точкой сбора производителей и инвесторов, стартапов и бизнеса, волонтеров и госорганов для усиления фронта новейшими разработками.

В помощь военным сосредоточились и в FAVBET. «Мы приняли непосредственное участие в повышении обороноспособности Украины — это стало нашей первой задачей как ответственного бизнеса. Конечно, FAVBET продолжал поддерживать экономику и бюджет страны», – рассказывает Сергей Дзекунов.

За первый год полномасштабного вторжения Favbet Foundation оказал помощь на 27,9 млн грн, вместе с компаниями-партнерами фонд перечислил на нужды военных почти 24,7 млн грн. Украинская армия получила более 75 авто — преимущественно внедорожников, бронированных авто и микроавтобусов, более 60 дронов для разведки и корректировки артиллерийского огня, а также сотни единиц высокотехнологичного оборудования: систем связи, тепловизоров, приборов и прицелов ночного видения, дальномеров и т.д. Кроме того, Favbet Foundation оказывал финансовую поддержку президентской инициативе United24, а также ВСУ через специальный счет НБУ на сумму более 7 млн. грн.

«Игровая отрасль нужна не только для отдыха и психологической разрядки, что в трудные времена очень важно, — говорит Евгений Крюков, CMO Vulkan Casino UA. - Онлайн-казино и букмекерские платформы привлекают к благотворительности, выступают коммуникационной площадкой, помогают пользователям почувствовать причастность к важным делам и по-настоящему принять участие в общем движении к победе. Возможно, поэтому игровые бренды стали более заметными, потому что они в унисон со всеми. И это дает результат – сборы на миллионы гривен, которые закрывают потребности многих проектов и инициатив».

Win-win - стратегия победы

Украинское государство и лицензированный игровой бизнес заинтересованы в диалоге, в частности, через усовершенствование законодательной базы. После того, как в августе 2022 года Кабмин передал игорный бизнес в подчинение Минцифры, главной целью стала автоматизация процессов предоставления лицензий и уплаты налогов во избежание коррупционного человеческого фактора. Такая цифровая реформа должна поддержать работу смежных отраслей экономики, предотвратить деятельность теневого игорного рынка и повысить инвестиционную привлекательность украинской игровой индустрии.

«Основа легализации индустрии будет оставаться принцип ответственной игры, — говорит Дмитрий Дяченко, руководитель операционного направления Cosmolot. — Лицензионные операторы и государство заинтересованы в развитии новой развлекательной сферы, которая защищает игроков и создает позитивный имидж бизнеса, годами находившегося в тени. По примеру международных компаний, украинские бренды продвигают ответственное отношение к игре и развивают гемблинг как новую легальную сферу услуг».

Основой легализации индустрии будет оставаться принцип ответственной игры

Он уверен, что после победы, при принятии прозрачного законодательства, новая для Украины индустрия может привлечь безумные инвестиции в IT-отрасль, учитывая развитие новых платежных технологий, систем верификации пользователей, инструментов big data, маркетинга и т.д. Поэтому повышение инвестиционной привлекательности Украины остается приоритетом как для легальных операторов, так и для государства. В то же время лицензионные сборы, налоги, рабочие места и социальные инициативы будут направлены, прежде всего, на поддержание защитников и пострадавших от войны. «Все это повышает перспективы легального гемблинга для экономики Украины не только в 2023-м, но и, по меньшей мере, в течение следующего десятилетия», — уверен Дмитрий Дяченко.

СОО PIN-UP Ukraine Игорь Зотько считает, что в Украине индустрия гемблинга имеет достаточно неплохой потенциал, однако для ее развития нужны реформы. Есть потребность в разработке эффективной регуляторной политики, которая будет учитывать потребности и интересы игроков, игровых операторов, государства и общества в целом.

«В частности, стоит обратить внимание на периодически меняющуюся неидеальную систему налогообложения игорного бизнеса, лишающую бизнес развития и долгосрочного планирования, — говорит Игорь Зотько. — Но самое главное — следует рассматривать роль игорного бизнеса как части экономики, которая может приносить значительную прибыль и обеспечивать развитие инфраструктуры и других отраслей».

Следует обратить внимание на неидеальную систему налогообложения игорного бизнеса, которая периодически изменяется, что лишает бизнес развития и долгосрочного планирования.

Также участники рынка акцентируют внимание на борьбе с теневыми участниками рынка. «Лицензированные казино, соблюдающие законодательство и ответственную игру, продолжают работать на победу Украины, платят налоги, предоставляют рабочие места и активно поддерживают благотворительные инициативы. Это те компании, которые вносят большой вклад в экономику. Возможно, это изменит отношение сообщества к игорному бизнесу, устранит предубеждение, сформировавшее нелегальные казино о том, что азартные игры — это мошенничество, невозможность выиграть и т.д. Война показала, что социально ответственные бренды в этой нише с одной стороны со всеми. И, возможно, лицензированным брендам будут больше доверять», – рассуждает Евгений Крюков, CMO Vulkan Casino UA .

В FAVBET также ожидают изменения в налоговом законодательстве. Принятие законопроекта 2713-д поможет урегулировать вопросы налогообложения игорного бизнеса и ввести единые понятные правила для бизнеса. В компании продолжают выходить на новые рынки и делают бизнес на инновации.

«Сегодня одним из ключевых трендов не только на нашем рынке, но и вообще в бизнесе искусственный интеллект. AI (artificial intelligence) может повысить производительность многих процессов в нашей сфере, поэтому мы планируем идти в ногу с мировым прогрессом, открывать новые возможности и активно привлекать функционал AI, отмечает Сергей Дзекунов. — Мы делаем все, чтобы оставаться стабильным бизнесом и поддерживать государственную экономику. У нашей команды уже есть много планов по совершенствованию продуктовых решений и развитию внутренних сервисов, таких как активное внедрение автоматизации, создание отдела корпоративной аналитики, изучение новых трендов и запуски технологий, которые улучшают работу».

Отраслевые лидеры

FAVBET — международная компания в области бетинга, онлайн-казино и спортивных развлечений, работающая по международным и региональным лицензиям в Украине, Хорватии, Румынии и Мальте. За более чем 20 лет деятельности FAVBET зарекомендовал себя как бизнес с социальной составляющей, поддерживающий профессиональный и любительский спорт, а также реализующий благотворительные инициативы.

Одновременно с масштабированием и экспансией на новые рынки FAVBET стремится к внедрению соцпроектов. По международной практике организаторы азартных игр являются двигателем исследований, направленных на предупреждение и лечение игровой зависимости. В компании выступают за ответственное отношение к игре и как главный меценат поддержали проведение первого в стране масштабного исследования Минздрава Украины по важности предупреждения и лечения лудомании. Над проектом работают эксперты Центра социологических исследований Социоинформ, ученые союза «Центр ответственной игры» Responsible Gambling Center и Институт психиатрии, судебно-психиатрической экспертизы и мониторинга наркотиков Минздрава Украины.

В 2020 году основан Favbet Foundation. Команда фонда работала над созданием в стране условий для развития детского образования и спорта, принимала финансовое и организационное участие более чем в 100 госпрограммах. Однако с 24 февраля 2022 года фонд переориентировал 95% проектов на помощь стране, переселенцам и ВСУ.

В течение года FAVBET и Favbet Foundation направили в госбюджет в поддержку ВСУ, пострадавших от войны украинцев около 193 млн грн. Напрямую фонд оказал помощи на 27,9 партнерами - на 24,7 млн грн. Армия получила более 75 авто, более 60 дронов, сотни единиц технологического оборудования. Favbet Foundation оказывал финподдержку президентской инициативе United24, а также ВСУ через спецсчет НБУ на сумму более 7 млн грн.

Фонд оказал поддержку «Охматдет» и Институту нейрохирургии имени А. П. Ромоданова, уплатив 4 млн грн за медаппарат, который поможет спасать раненых.

В феврале 2023 г. по инициативе Favbet Foundation началась бесплатная программа по начальному IT-образованию для детей военнослужащих, вынужденных переселенцев и подростков из пострадавших регионов. Первым курсом станет изучение Python, популярного языка программирования.

С начала полномасштабного вторжения фонд помогал пострадавшим от войны не только на территории Украины, но и за ее пределами. Команда разработала логистические маршруты для 100 тонн гуммпомощи, самостоятельно перевезла 10 тонн резингрузов из Хорватии в Украину, способствовала эвакуации жителей прифронтовых зон. Также Favbet Foundation открыл Центр адаптации в Загребе, где для детей разработана образовательная программа, а взрослым доступна медицинская, юридическая и психологическая помощь.

Cosmolot — украинская IT-компания, которая в феврале 2021 года первой получила лицензию на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в интернете на территории Украины. Основным направлением деятельности развлекательная онлайн-платформа cosmolot.ua. Использует лучшие мировые разработки для развития безопасных азартных игр в Украине и насчитывает около 50 игровых провайдеров.

Компания известна своими громкими русофобными кампаниями «Палимо вату вместе», «Рашистам — ад» и «Побеждают сильные духом».

С начала полномасштабного вторжения компания не сократила ни одного сотрудника и уплатила в госбюджет и на помощь армии более 100 млн грн, из них 20 млн грн пошли на благотворительные проекты «Вернись живым», United24, Общества Красного Креста и собственные инициативы.

В ноябре 2022 года Сosmolot стал первым коммерческим бренд-партнером компании UA Dynamics, разрабатывающей и производящей многоразовые ударные дроны Punisher. В рамках сотрудничества компания приобрела два дрона и боеприпасы для них почти на 4 млн грн. В 2023 году Cosmolot планирует закупить несколько десятков таких «птичек».

В декабре 2022 года Cosmolot запустил первое украинское военное онлайн-экспо Brave Inventors. Это платформа современных изделий и изобретений военного времени, точка сбора производителей и инвесторов, стартапов и бизнеса, волонтеров и госорганов для усиления фронта новейшими отечественными разработками.

PIN-UP Ukraine – украинское онлайн-казино, которое в 2021 году одним из первых в Украине получило лицензию на деятельность. Онлайн-казино предлагает миллионам клиентов широкий спектр качественных игровых продуктов. PIN-UP Ukraine обеспечивает своих клиентов разнообразием эмоций во время игры и удовлетворяет их потребности, поэтому постоянно усовершенствуется и использует современные инструменты для этого. Приоритеты компании – развитие, качество и надежность.

PIN-UP Ukraine способствует развитию рынка легального гемблинга и поддерживает экономику Украины. За 2022 год в госбюджет Украины компания своевременно перечислила 271,2 млн грн налогов и лицензионного сбора. Кроме того, с начала войны компания смогла сохранить все рабочие места, ее сотрудники получают заработную плату в полном объеме, им предоставляется необходимая помощь – от трансфера во время релокации до психологических консультаций.

Вклад PIN-UP Ukraine в поддержку экономики страны не ограничивается этим. С начала полномасштабного вторжения на гуманитарные и благотворительные проекты PIN-UP Ukraine направила 56,5 млн. грн. Деньги пошли на помощь украинцам, пострадавшим от военных действий, а также больницам и поликлиникам. В частности, PIN-UP Ukraine закупила более 300 тонн пищевых продуктов и товаров первой потребности для жителей Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Киевской и Черниговской областей, а также для НДСЧ «Охматдет», Клинической больницы «Феофания», Харьковского перинатального центра и больницы Николаева. PIN-UP Ukraine профинансировала вывоз в Европу на реабилитацию украинских детей, находившихся под оккупацией в Ирпене, Буче, Гостомеле и Бородянке Киевской области, провела в Одессе благотворительный футбольный матч с участием звезд украинской эстрады и спорта.

Компания инвестирует в благотворительный фонд PIN-UP Foundation, реализующий множество программ, направленных не только на оказание системной помощи украинцам, но и ориентированных на восстановление страны после победы. Так, кроме насущных проблем сегодняшнего дня, как приобретение мощного генератора для обеспечения бесперебойной работы Харьковского метрополитена или помощь в оборудовании генераторами и печками пяти пунктов обогрева в Харькове, в компании думают и о послевоенных инвестициях в благотворительные проекты в области медицины, спорта, здравоохранения и образования в интересах всех украинцев.

ООО «Конкуерор», владеющее ТМ Vulkan Casino UA, получило лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети интернет в 2021 году. Это единственная компания, которая имеет право использовать торговую марку международного бренда Vulkan в Украине.

На сайте представлены тысячи сертифицированных игр от лицензированных провайдеров, проводятся турниры и акции, есть персонализированная программа лояльности и разветвленная бонусная система. Онлайн-казино Vulkan Casino UA соблюдает правила ответственной игры. Пользователи могут устанавливать лимиты, замораживать или удалять игровой профиль, а компания со своей стороны следит за игровой активностью пользователей и принимает меры по обнаружению признаков игровой зависимости.

Сразу после начала войны компания присоединилась к волонтерскому движению и системно занялась помощью ВСУ. В основном это была закупка военного снаряжения, раций, дронов и автомобилей. Впоследствии Vulkan Casino запустил благотворительную акцию «Зажигай огонь победы», цель которой – помочь проверенным благотворительным фондам и проектам разных направлений, как фонды «Коло» и «Залог», благотворительная платформа dobro.ua и проект «Добробат». На собранные средства оплатили 1000 психологических консультаций для пострадавших от войны, закупили оборудование в протезную мастерскую Первого территориального медобъединения Львова, приобрели лекарства и медицинское оборудование для Балаклейской многопрофильной больницы и начали восстановление поврежденных обстрелами домов. Благотворительная акция продолжается, так что поддержка важных инициатив не заканчивается. В настоящее время компания собрала и передала на благотворительность более 8 млн. грн.