Азарт перемоги: ліцензований ігровий бізнес реалізує соцпроєкти, допомагає армії та займається благодійністю

Втрати економіки України від війни ще мають оцінити фахівці, хоча проміжні цифри вражають. Так, згідно з дослідженням, проведеним Київською школою економіки, станом на грудень 2022 року прямі фізичні збитки сягнули $137,8 млрд, з яких втрати українського бізнесу перевищують $13 млрд. Проте деякі індустрії змогли швидко адаптуватися до нових умов і зараз продовжують підтримувати економічну незалежність країни. До них належить ліцензований ігровий бізнес, який, окрім поповнення державного бюджету податками, активно допомагає ЗСУ.

Гра на «мінімалках»

Після легалізації азартних ігор у липні 2020 року та створення наприкінці вересня того ж року державного регулятора — Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) — ліцензійні оператори лише за перший рік роботи сплатили до держбюджету 2,3 млрд грн. Однак із початком війни доходи легальної ігрової індустрії різко впали. Гральна галузь, як і всі інші, потребувала оперативної перебудови бізнес-процесів.

«Стрес-тест пройшли не всі, але компанія FAVBET поступово адаптувалася до нових реалій. Команда прорахувала кілька стратегічних сценаріїв та підготувалася до найбільш критичних. Це дало змогу убезпечити вразливі місця бізнесу та швидко реагувати на технічні проблеми, які виникали, — говорить Сергій Дзекунов, CBDO FAVBET. FAVBET щодня зростає, щоб залишатися провідним гравцем на ринку. Ми створюємо комфортне середовище для команди, в якому кожен може розвивати власні лідерські якості, творчість та потенціал. Нам важливо чути кожного, підтримувати одне одного й будувати всередині робочої команди довірливі відносини. З приводу клієнтів — усі сервіси як працювали, так і працюють у звичайному режимі. Додатково ми плануємо концентруватися на закордонних локалях та відкривати нові ринки для реалізації бізнесу. FAVBET — бізнес, що був заснований та досяг успіху в Україні. Як би не зростала наша географія, ми завжди вважатимемо себе українською компанією та докладатимемо зусиль для того, щоб Україна мала успішне та вільне майбутнє».

Змінилася і клієнтська поведінка, адже звикнути до нової реальності вдалося не всім і не відразу. Зараз представники індустрії наполягають на тому, що для їхніх споживачів гра стала одним із важливих способів психологічного розвантаження.

Адаптація до нової реальності дозволила індустрії стати на шлях поступового відновлення, що відбилося на сплаті 1,056 млрд грн до держбюджету у 2022 році. Це пов’язують з переходом деяких операторів на спрощену систему оподаткування, що стало приводом для ухвалення «заборонного» законопроєкту №8079. Як повна ставка вплине на збільшення фактичних податкових надходжень, покаже час, але вже сьогодні ліцензійний гральний бізнес України демонструє свою соціальну активність та відданість цінностям відповідального бізнесу.

Індустрії наполягають на тому, що для їхніх споживачів гра стала одним із важливих способів психологічного розвантаження

Ставки на благодійність та підтримку армії

Першими адресатами такого соціального піклування стали співробітники компаній. На відміну від «нелегалів», які, за інформацією Громадського союзу «Всеукраїнська рада гемблінгу» (UGC), повернулися до роботи вже у березні 2022 року, відповідальним операторам ринку довелося зосередитися на забезпеченні роботи персоналу та членів їхніх сімей.

Сьогодні благодійну діяльність ліцензійних операторів ігрового ринку можна поділити на три основні напрями.

Перший — це соціальні проєкти з допомоги українцям, постраждалим від воєнних дій. Учасники ринку роблять все можливе, аби така допомога була системною. Так, PIN-UP Ukraine реалізує власні гуманітарні проєкти та активно інвестує у благодійний фонд PIN-UP Foundation, який окрім оперативних завдань (придбання генератора для безперебійної роботи Харківського метрополітену, забезпечення житлових будинків теплопостачанням, обладнання пунктів обігріву у Харкові й вивезення дітей до Європи) заточений на післявоєнний розвиток країни — від освітніх та спортивних ініціатив до медичних та інфраструктурних проєктів.

Favbet Foundation, який є корпоративним благодійним фондом ще одного великого гравця ринку — FAVBET, орієнтований на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям, підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Нещодавно фонд сплатив 4 млн грн на придбання медичного апарату, який допоможе рятувати поранених. Сучасне обладнання отримає НДСЛ «Охматдит».

Реалізуючи гуманітарні ініціативи у перші місяці вторгнення, команда фонду розробила логістичні маршрути для перевезення понад 100 т гуманітарної допомоги. Понад 10 т самостійно перевезли з Хорватії в Україну. За сприяння фонду тисячі людей змогли безпечно евакуюватися з прифронтових районів та були забезпечені речами найпершої потреби. Також Favbet Foundation відкрив Центр адаптації для українців в Загребі, де для дітей розроблена освітня програма, а дорослим доступна медична, юридична та психологічна допомога. В Україні фонд також продовжує регулярно відвідувати та підтримувати реабілітаційні центри для людей, що постраждали від війни.

Фокус на підвищені обороноздатності країни не завадив Favbet Foundation продовжувати запускати нові проєкти, спрямовані на молоде покоління українців. Так, у лютому 2023 року фонд за власні кошти розпочав програму з початкової IT-освіти для дітей, що постраждали від війни або обмежені в доступі до якісної освіти. Першою чергою курс розрахований на дітей військовослужбовців, вимушених переселенців та підлітків з найбільш постраждалих від війни регіонів. В основі нової освітньої програми — курс Python, найпопулярнішої мови програмування, яка створює чудовий фундамент для подальшого розвитку в IT. Партнером, що відповідатиме за зміст курсу, набір учнів та менторів, а також організацію освітнього процесу, було обрано Code Club Україна.

Другий напрям — проведення благодійних ігор та турнірів, частина коштів, від яких спрямовується громадським фондам та волонтерським організаціям на підтримку соціальних проєктів. Серед останніх як разові івенти, так і постійні акції. Це, наприклад, ініційована Vulkan Casino UA благодійна акція «Запалюй вогонь перемоги». Суть проєкту у передані з кожної ігрової перемоги не менше 1% виграшу на благодійність. У такий спосіб онлайн-казино за три місяці акції зібрало вже 5 млн грн. Ще один кейс — «Прокачка авто для ЗСУ» від FAVBET, частину прибутку від акції перерахували у власний корпоративний фонд для закупівлі та тюнінгу 10 автомобілів, що були передані українській армії.

Своєю чергою PIN-UP Ukraine підтримала благодійний футбольний матч в Одесі. Гра «Футбол заради перемоги» пройшла за участі зірок українського шоубізнесу та спорту і мала благодійну мету — протягом трансляції глядачі з усього світу робили донати.

І чи не найголовніший напрям — всебічна підтримка підрозділів ЗСУ та ТрО. Онлайн-казино Cosmolot від початку війни системно співпрацювало з фондами «Повернись живим» та UNITED 24, а тепер перейшло до підтримки високотехнологічних вітчизняних військових розробок. Компанія стала першим комерційним бренд-партнером компанії UA Dynamics, що випускає багаторазові ударні дрони Punisher, а у грудні 2022 року запустила перше українське військове онлайн-експо Brave Inventors. Мета платформи — стати точкою збору виробників та інвесторів, стартапів і бізнесу, волонтерів і держорганів задля посилення фронту найновітнішими розробками.

На допомозі військовим зосередились і у FAVBET. «Ми взяли безпосередню участь у підвищенні обороноздатності України — це стало нашим найпершим завданням як відповідального бізнесу. Звісно, FAVBET продовжував підтримувати економіку та бюджет країни», — розповідає Сергій Дзекунов.

За перший рік повномасштабного вторгнення Favbet Foundation надав допомоги на 27,9 млн грн, разом із компаніями-партнерами фонд перерахував на потреби військових майже 24,7 млн грн. Українська армія отримала більш ніж 75 авто — переважно позашляховиків, броньованих авто та мікроавтобусів, понад 60 дронів для розвідки та коригування артилерійського вогню, а також сотні одиниць високотехнологічного обладнання: систем зв’язку, тепловізорів, приладів і прицілів нічного бачення, дальномірів тощо. Окрім того, Favbet Foundation надавав фінансову підтримку президентській ініціативі United24, а також ЗСУ через спеціальний рахунок НБУ на суму понад 7 млн грн.

«Гральна галузь потрібна не лише для відпочинку та психологічної розрядки, що у важкі часи надважливо, — говорить Євген Крюков, CMO Vulkan Casino UA. — Онлайн-казино та букмекерські платформи залучають до благодійності, виступають комунікаційним майданчиком, допомагають користувачам відчути причетність до важливих справ і по-справжньому взяти участь у загальному русі до перемоги. Можливо, через це гральні бренди стали більш помітними, бо вони в унісон з усіма. І це дає результат — збори на мільйони гривень, що закривають потреби багатьох проєктів та ініціатив».

Win-win — стратегія перемоги

Українська держава та ліцензований ігровий бізнес зацікавлені у діалозі, зокрема через удосконалення законодавчої бази. Після того як у серпні 2022 року Кабмін передав гральний бізнес у підпорядкування Мінцифри, головною метою стала автоматизація процесів надання ліцензій та сплати податків, щоб уникнути корупційного людського чинника. Така цифрова реформа має підтримати роботу суміжних галузей економіки, запобігти діяльності тіньового грального ринку та підвищити інвестиційну привабливість української ігрової індустрії.

«Основою легалізації індустрії залишатиметься принцип відповідальної гри, — каже Дмитро Дяченко, керівник операційного напряму Cosmolot. — Ліцензійні оператори та держава зацікавлені у розвитку нової розважальної сфери, яка захищає гравців та створює позитивний імідж бізнесу, що роками перебував у тіні. За прикладом міжнародних компаній українські бренди просувають відповідальне ставлення до гри та розвивають гемблінг як нову легальну сферу послуг».

Основою легалізації індустрії залишатиметься принцип відповідальної гри

Він упевнений, що після перемоги, за умови ухвалення прозорого законодавства, нова для України індустрія може залучити шалені інвестиції в IT-галузь, враховуючи розвиток нових платіжних технологій, систем верифікації користувачів, інструментів big data, маркетингу тощо. Саме тому підвищення інвестиційної привабливості України залишається пріоритетом як для легальних операторів, так і для держави. Водночас ліцензійні збори, податки, робочі місця та соціальні ініціативи будуть спрямовані насамперед на підтримання захисників і постраждалих від війни. «Усе це підвищує перспективи легального гемблінгу для економіки України не лише у 2023-му, але й щонайменше протягом наступного десятиліття», — упевнений Дмитро Дяченко.

СОО PIN-UP Ukraine Ігор Зотько вважає, що в Україні індустрія гемблінгу має досить непоганий потенціал, однак для її розвитку потрібні реформи. Є потреба в розробці ефективної регуляторної політики, яка враховуватиме потреби та інтереси гравців, гральних операторів, держави й суспільства загалом.

«Зокрема, варто звернути увагу на неідеальну систему оподаткування грального бізнесу, яка періодично змінюється, що позбавляє бізнес розвитку та довгострокового планування, — каже Ігор Зотько. — Але найголовніше — слід розглядати роль грального бізнесу як частини економіки, яка може приносити значний прибуток та забезпечувати розвиток інфраструктури та інших галузей».

Варто звернути увагу на неідеальну систему оподаткування грального бізнесу, яка періодично змінюється, що позбавляє бізнес розвитку та довгострокового планування

Також учасники ринку акцентують на боротьбі з тіньовими учасниками ринку. «Ліцензовані казино, що дотримуються законодавства і відповідальної гри, продовжують працювати на перемогу України, сплачують податки, надають робочі місця й активно підтримують благодійні ініціативи. Це ті компанії, які роблять великий внесок в економіку. Можливо, це змінить ставлення спільноти до грального бізнесу, усуне упередження, яке сформували нелегальні казино про те, що азартні ігри — це про шахрайство, неможливість виграти тощо. Війна показала, що соціально відповідальні бренди у цій ніші на одному боці з усіма. І, можливо, ліцензованим брендам будуть більше довіряти», — розмірковує Євген Крюков, CMO Vulkan Casino UA.

В FAVBET також очікують на зміни в податковому законодавстві. Ухвалення законопроекту 2713-д допоможе врегулювати питання оподаткування грального бізнесу та запровадити єдині зрозумілі правила для бізнесу. В компанії продовжують виходити на нові ринки та роблять бізнесову ставку на інновації.

«Сьогодні одним із ключових трендів не тільки на нашому ринку, а й загалом у бізнесі є штучний інтелект. AI (artificial intelligence) може підвищити продуктивність багатьох процесів у нашій сфері, тому ми плануємо йти в ногу зі світовим прогресом, відкривати нові можливості та активно залучати функціонал AI, — наголошує Сергій Дзекунов. — Ми робимо усе для того, щоб залишатися стабільним бізнесом та підтримувати державну економіку. Наша команда вже має багато планів щодо вдосконалення продуктових рішень та розвиток внутрішніх сервісів як-от активне впровадження автоматизації, створення відділу корпоративної аналітики, вивчення нових трендів та запуски технологій, які покращують роботу».

ГАЛУЗЕВІ ЛІДЕРИ

FAVBET — міжнародна компанія в галузі бетингу, онлайн-казино та спортивних розваг, що працює за міжнародними та регіональними ліцензіями в Україні, Хорватії, Румунії та на Мальті. За понад 20 років діяльності FAVBET зарекомендував себе як бізнес з соціальною складовою, що підтримує професійний та аматорський спорт, а також реалізує благодійні ініціативи.

Одночасно з масштабуванням та експансією на нові ринки FAVBET прагне впроваджувати соцпроєкти. За міжнародною практикою організатори азартних ігор є рушієм досліджень, спрямованих на попередження та лікування ігрової залежності. У компанії виступають за відповідальне ставлення до гри та як головний меценат підтримали проведення першого в країні масштабного дослідження МОЗ України щодо важливості попередження та лікування лудоманії. Над проєктом працюють експерти з Центру соціологічних досліджень Соціоінформ, науковці спілки «Центр відповідальної гри» Responsible Gambling Center та Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України.

У 2020 році засновано Favbet Foundation. Команда фонду працювала над створенням в країні умов для розвитку дитячої освіти та спорту, брала фінансову та організаційну участь у понад 100 держпрограмах. Проте з 24 лютого 2022 року фонд переорієнтував 95% проєктів на допомогу країні, переселенцям та ЗСУ.

Протягом року FAVBET та Favbet Foundation спрямували до держбюджету, на підтримку ЗСУ, постраждалих від війни українців близько 193 млн грн. Напряму фонд надав допомоги на 27,9 партнерами — на 24,7 млн грн. Армія отримала більш ніж 75 авто, понад 60 дронів, сотні одиниць технологічного обладнання. Favbet Foundation надавав фінпідтримку президентській ініціативі United24, а також ЗСУ через спецрахунок НБУ на суму понад 7 млн грн.

Фонд надав підтримку «Охматдит» та Інституту нейрохірургії імені А. П. Ромоданова, сплативши 4 млн грн за медапарат, який допоможе рятувати поранених.

У лютому 2023 року за ініціативи Favbet Foundation розпочалася безкоштовна програма з початкової IT-освіти для дітей військовослужбовців, вимушених переселенців та підлітків з постраждалих регіонів. Першим курсом стане вивчення Python, популярної мови програмування.

З початку повномасштабного вторгнення фонд допомагав постраждалим від війни не тільки на території України, а й за її межами. Команда розробила логістичні маршрути для 100 тонн гумдопомоги, самостійно перевезла 10 тонн гумвантажів з Хорватії в Україну, сприяла евакуації жителів прифронтових зон. Також Favbet Foundation відкрив Центр адаптації в Загребі, де для дітей розроблена освітня програма, а дорослим доступна медична, юридична та психологічна допомога.

Cosmolot — українська IT-компанія, яка у лютому 2021 року першою отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в інтернеті на території України. Основним напрямом діяльності є розважальна онлайн-платформа cosmolot.ua. Використовує найкращі світові розробки для розвитку безпечних азартних ігор в Україні та налічує майже 50 ігрових провайдерів.

Компанія відома своїми гучними русофобними кампаніями «Палімо вату разом», «Рашистам — пекло» та «Перемагають сильні духом».

Від початку повномасштабного вторгнення компанія не скоротила жодного співробітника та сплатила до держбюджету та на допомогу армії понад 100 млн грн, з них 20 млн грн пішли на благодійні проєкти «Повернись живим», United24, Товариства Червоного Хреста та власні ініціативи.

У листопаді 2022 року Сosmolot став першим комерційним бренд-партнером компанії UA Dynamics, яка розробляє та виготовляє багаторазові ударні дрони Punisher. У межах співпраці компанія придбала два дрони та боєприпаси для них на майже 4 млн грн. У 2023 році Cosmolot планує закупити декілька десятків таких «пташок».

У грудні 2022 року Cosmolot запустив перше українське військове онлайн-експо Brave Inventors. Це платформа сучасних виробів і винаходів воєнного часу, точка збору виробників та інвесторів, стартапів і бізнесу, волонтерів і держорганів задля посилення фронту найновітнішими вітчизняними розробками.

PIN-UP Ukraine — українське онлайн-казино, яке у 2021 році одним із перших в Україні отримало ліцензію на діяльність. Онлайн-казино пропонує мільйонам клієнтів широкий спектр якісних ігрових продуктів. PIN-UP Ukraine забезпечує своїх клієнтів різноманіттям емоцій під час гри та задовольняє їхні потреби, тому постійно вдосконалюється та використовує сучасні інструменти для цього. Пріоритети компанії — розвиток, якість та надійність.

PIN-UP Ukraine сприяє розвитку ринку легального гемблінгу та підтримує економіку України. За 2022 рік до держбюджету України компанія вчасно перерахувала 271,2 млн грн податків і ліцензійного збору. Крім того, від початку війни компанія змогла зберегти всі робочі місця, її співробітники отримують заробітну плату в повному обсязі, їм надається необхідна допомога — від трансферу під час релокації до психологічних консультацій.

Внесок PIN-UP Ukraine у підтримку економіки країни цим не обмежується. Від початку повномасштабного вторгнення на гуманітарні та благодійні проєкти PIN-UP Ukraine спрямувала 56,5 млн грн. Гроші пішли на допомогу українцям, постраждалим від воєнних дій, а також лікарням і поліклінікам. Зокрема, PIN-UP Ukraine закупила понад 300 тонн харчових продуктів і товарів першої потреби для жителів Донецької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Київської та Чернігівської областей, а також для НДСЛ «Охматдит», Клінічної лікарні «Феофанія», Харківського перинатального центру та лікарні Миколаєва. PIN-UP Ukraine профінансувала вивезення до Європи на реабілітацію українських дітей, які перебували під окупацією в Ірпені, Бучі, Гостомелі та Бородянці Київської області, провела в Одесі благодійний футбольний матч за участі зірок української естради та спорту.

Компанія інвестує у благодійний фонд PIN-UP Foundation, який реалізує безліч програм, спрямованих не лише на надання системної допомоги українцям, а й орієнтованих на відновлення країни після перемоги. Так, окрім нагальних проблем сьогодення, як-от придбання потужного генератора для забезпечення безперебійної роботи Харківського метрополітену або допомога в обладнанні генераторами та пічками п’ятьох пунктів обігріву в Харкові, у компанії думають і про повоєнні інвестиції у благодійні проєкти в галузі медицини, спорту, охорони здоров’я та освіти в інтересах усіх українців.

ТОВ «Конкуєрор», що володіє ТМ Vulkan Casino UA, отримав ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі інтернет у 2021 році. Це єдина компанія, яка має право на використання торгової марки міжнародного бренду Vulkan в Україні.

На сайті представлені тисячі сертифікованих ігор від ліцензованих провайдерів, проводяться турніри та акції, є персоналізована програма лояльності та розгалужена бонусна система. Онлайн-казино Vulkan Casino UA дотримується правил відповідальної гри. Користувачі можуть встановлювати ліміти, заморожувати або видаляти ігровий профіль, а компанія зі свого боку стежить за ігровою активністю користувачів і вживає заходи у разі виявлення ознак ігрової залежності.

Одразу після початку війни компанія долучилася до волонтерського руху та системно зайнялася допомогою ЗСУ. Здебільшого це була закупівля військового спорядження, рацій, дронів та автомобілів. Згодом Vulkan Casino запустив благодійну акцію «Запалюй вогонь перемоги», мета якої — допомогти перевіреним благодійним фондам та проєктам різних напрямків, як-от фонди «Коло» та «Запорука», благодійна платформа dobro.ua та проєкт «Добробат». На зібрані кошти оплатили 1000 психологічних консультацій для постраждалих від війни, закупили обладнання до протезної майстерні Першого територіального медоб’єднання Львова, придбали ліки та медичне обладнання для Балаклійської багатопрофільної лікарні та почали відбудову пошкоджених обстрілами будинків. Благодійна акція триває, тож підтримка важливих ініціатив не закінчується. Натепер компанія зібрала та передала на доброчинність понад 8 млн грн.