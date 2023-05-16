Беспроцентные кредиты. Глава департамента предпринимательства Костиков рассказал о планах КГГА по поддержке бизнеса

Киевские власти хотят вернуть предпринимателям долги по программе финансово-кредитной поддержки (ФКП), упростить получение помощи и увеличить количество юрлиц, которые могут на нее претендовать. Об этом сообщил директор департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков в интервью КиевВласть .

Соответствующий вопрос Киевсовет рассмотрит 18 мая. В частности, планируется выделить средства на погашение задолженности, которая из-за войны достигла 30 млн грн. Повысить максимальную номинальную процентную ставку финансирования — это позволит увеличить количество хозяйствующих субъектов, которые смогут получить финансово-кредитную поддержку.

"В условиях войны очень многие предприниматели сегмента чувствуют себя некомфортно. Мы должны их поддержать. Существующая программа финансово-кредитной поддержки таким образом должна быть актуализирована. Подчеркиваю, что этот вопрос экономический, а не политический, поэтому должен быть поддержан всеми фракциями, независимо от политических взглядов", — заявил Костиков.

В программу Комплексной поддержки субъектов хозяйствования города Киева во время военного положения вошли 12 банков. Бизнесмен может взять кредит у любого из них. Киевские власти берут на себя обязательство погасить проценты по этому кредиту, а бизнесмен платит только тело кредита.

"Контакт госслужащего с бизнесменом минимизирован. Заемщик приходит в банк и там решает вопрос предоставления кредита. Только после этого мы играем свою роль, выплачивая проценты", — добавил глава профильного департамента.

Чтобы присоединиться к программе, предприниматель должен соответствовать 4 критериям. Быть зарегистрированным в Киеве и платить налоги в столичный бюджет. Если речь идет о кредитовании оборотных средств, собственный взнос должен быть не менее 20%. Кредит должен быть оформлен и использован для поддержки и развития производственных мощностей. Последнее – программа не финансирует игорный бизнес, производство табака, алкоголя, оружия.

Бюджет ФКП на 2023 год составляет 40 млн. грн. В 2021 году этой программой воспользовалось 300 предприятий, в 2022 году значительно меньше — около 60. Из-за начала полномасштабного вторжения РФ столичные власти успели профинансировать всего 12,7 млн грн за январь-февраль 2022 года.