Безвідсоткові кредити. Голова департамента підприємництва Костіков розповів про плани КМДА щодо підтримки бізнесу

Київська влада хоче повернути підприємцям борги за програмою фінансово-кредитної підтримки (ФКП), спростити отримання допомоги і збільшити кількість юросіб, які можуть на неї претендувати. Про це повідомив директор департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков в інтерв’ю КиївВлада .

Відповідне питання Київрада розгляне 18 травня. Зокрема, планується виділити кошти на погашення заборгованості, яка через війну досягла 30 млн грн. Підвищити максимальну номінальну відсоткову ставку фінансування — це дозволить збільшити кількість суб’єктів господарювання, які матимуть змогу отримати фінансово-кредитну підтримку.

«В умовах війни дуже багато підприємців сегменту почуваються некомфортно. Ми маємо їх підтримати. Існуюча програма фінансово-кредитної підтримки таким чином має бути актуалізована. Наголошую, що це питання є економічним, а не політичним, тому має бути підтримане всіма фракціями, незалежно від політичних вболівань», — заявив Костіков.

Наразі до програми Комплексної підтримки суб’єктів господарювання міста Києва під час воєнного стану увійшли 12 банків. Бізнесмен може взяти кредит у бідь-якому з них. Київська влада бере на себе зобов'язання погасити проценти по цьому кредиту, а бізнесмен сплачує тільки тіло кредиту.

«Контакт держслужбовця з бізнесменом мінімізовано. Позичальник приходить в банк і там вирішує питання надання кредиту. Тільки після цього ми відіграємо свою роль, виплачуючи проценти», — додав голова профільного департаменту.

Щоб долучитися до програми, підприємець має відповідати 4 критеріям. Бути зареєстрованим у Києві і сплачувати податки у столичний бюджет. Якщо йдеться про кредитування обігових коштів, власний внесок має бути не менше 20%. Кредит має бути оформлений і використаний на підтримку і розвиток виробничих потужностей. Останнє — програма не фінансує гральний бізнес, виробництво табака, алкоголя, зброї.

Бюджет ФКП на 2023 рік складає 40 млн грн. У 2021 році цією програмою скористалося 300 підприємств, у 2022 році значно меньше — біля 60. Через початок повномасштабного вторгнення РФ столична влада встигнула профінансувати всього 12,7 млн грн упродовж січня-лютого 2022 року.