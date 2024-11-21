Безграничные возможности: украинские почтовые сервисы наращивают присутствие в мире

Отрасль почтовой связи и экспресс-доставки в Украине, несмотря на войну, не только активно развивается, но и создает стратегически важную инфраструктуру для развития предпринимательства и волонтерства. Это, в свою очередь, делает ее системно важной для роста ВВП и наполнения бюджета.

Почтовые сервисы являются источником как экономического оживления, поскольку стимулируют торговлю и предпринимательскую деятельность, и надежным источником пополнения государственного бюджета. Неудивительно, что в период, когда государство вынуждено идти курсом на повышение налогов, отрасль почтовых перевозок не избежала инициатив по изменениям в налогообложении.

Налог на посылки из-за границы

Недавно шуму наделало предложение по исключению из законодательства нормы о неуплате НДС при получении посылки из-за границы стоимостью менее 150 евро. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Даниила Гетманцева соответствующий законопроект уже готовится.

"Общаясь с бизнесом, я не слышал иного подхода — льготу в размере 150 евро нужно убрать. Мы заканчиваем подготовку соответствующего законопроекта, внесем его, медлить не будем. Несмотря на то, что определенная прослойка нашего населения будет неудовлетворена" , — утверждает Данило Гетьманцев.

По мнению же участников рынка, фактическое введение налогообложения посылок, поступающих из-за границы может сильно повредить отрасли. "Это может звучать смешно, но есть факт – сейчас государство тратит больше средств на таможенно-налоговые процедуры, чем получает их по налогообложению посылок. Причина в соотношении себестоимости таможенных процедур и стоимости самих посылок. И это еще речь идет о «дорогих» посылках от 150 евро. А после снижения налогового порога в таможенный конвейер попадут еще и более дешевые посылки, поэтому убытки для бюджета вырастут", — отмечает совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк. По его мнению, налоговое новшество может повлечь за собой серьезные проблемы из-за усложнения процедур растаможивания посылок. "Не нужно быть провидцем, чтобы увидеть логистический коллапс и безумные задержки доставки, если под налог попадут все посылки", — подчеркивает Поперешнюк.

По поводу налоговой инициативы высказалось и руководство Укрпочты. "Наша позиция достаточно проста: любые решения должны быть взвешены и просчитаны. Если меняется лимит, то нужно сразу значительно увеличивать количество таможенников, и я не уверен, что их есть, где сейчас взять. К тому же нужно увеличивать бюджет на таможню" , – убежден глава Укрпочты Игорь Смелянский. При этом господин Смелянский отмечает, что финальная стоимость посылок для получателя часто зависит не от пересылаемого почтой товара, а от способа доставки. "Если одинаковые компьютерные мыши производят на одном и том же заводе в Китае, одновременно одна летит самолетом с AliExpress, а другая плывет по морю в контейнере, то последняя должна быть дешевле — по НДС или без него" , — отмечает Смелянский.

Сами же почтовые операторы в Украине входят в сотню крупнейших налогоплательщиков.

Топ налогоплательщики в сфере почтового сервиса и экспресс доставки

Новая почта

Сумма всех налоговых платежей за 2023 год: 8,74 млрд. грн.

8,74 млрд. грн. Сумма всех налоговых платежей за 6 мес. 2024: 5,8 млрд грн

5,8 млрд грн Дата основания: 2001 год

2001 год Количество работников на 01.07.24: 35 тыс. + 10 тыс. работников партнеров

О компании: "Новая почта" предоставляет услуги экспресс-доставки населению и бизнесу. За 9 мес 2024 года доставили 336 млн посылок — на 16% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Компания продолжает развивающую сеть – с начала 2024 года было открыто 5500+ новых точек сервиса, в том числе и на прифронтовых территориях. Сегодня это самая большая сеть для клиентов – 33 550 отделений и почтоматов. В январе-сентябре 2024 года компании группы NOVA ("Новая почта") инвестировали в развитие в Украине 4,9 млрд грн — на 40% больше, чем за тот же период прошлого года. Также компания за свой счет доставляет посылки с гуманитарной помощью и для военных и инвестирует в победу Украины. С начала полномасштабного вторжения сумма этих инвестиций уже превысила 4 млрд. грн. За это время Новая почта доставила за свой счет 2,5 млн посылок с помощью.

Укрпочта

Сумма всех налоговых платежей за 2023 год: 2,99 млрд грн.

2,99 млрд грн. Сумма всех налоговых платежей за 6 мес. 2024: н.д.

н.д. Дата основания: 1994 год

1994 год Количество работников на 01.07.24: более 60 тыс.

О компании: АО «Укрпочта» — единственный национальный оператор почтовой связи Украины, охватывающий всю территорию Украины, кроме временно оккупированных территорий. Компания предоставляет почтовые, логистические, финансовые и торговые услуги частным лицам и корпоративным клиентам. Учредителем и акционером АО «Укрпочта» государство. Сегодня в состав Укрпочты входят 24 региональных филиала, Дирекция обработки и перевозки почты и «Автотранспочта». За 2023 год компания получила 11,6 млрд грн дохода, что на более чем 12% больше результатов 2022 года. АО "Укрпочта" в январе-марте 2024 года увеличило доход на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,05 млрд грн, сократив чистый убыток в 2,1 раза до 190,3 млн грн.

Украина и целый мир

Украина, без преувеличения, может гордиться развитием современных сервисов почтовой связи и экспресс доставки. Важно то, что война хоть и наносит урон почтовым операторам, но не может затормозить развитие отрасли и ее отдельных участников.

Последние проекты государственной Укрпочты, а также частных компаний, таких как Новая Почта и Meest Express, находят признание как у отечественных клиентов, так и в странах Европы.

Напомним, что Укрпочта в 2023 году получила три отличия премии World Post & Parcel Awards 2023. Государственную компанию признали лидером отрасли за устойчивость, способность доставлять посылки по всему миру, несмотря на закрытие украинских аэропортов, а также за оперативное возобновление работы на прифронтовых и освобожденных территориях Украины. Также международное признание получила и марка «русский корабль иди…».

Комментируя награды компании гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил о планах реформирования компании, пообещав, что она станет "совсем другой".

"Укрпочта" делает все, чтобы ускорить сроки доставки и ее качество. В течение октября компания полностью перейдет на автоматизированную сортировку посылок, что должно уменьшить сроки доставки" , — сообщил на своей странице в Facebook Игорь Смелянский. Он также анонсировал запуск "Укрпочтой" нового удобного мобильного приложения.

Среди планов компании также можно выделить расширение сети сортировочных центров за счет открытия 18 новых. Кроме того, планируется увеличение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре. В том числе идет речь и о планах открытия новых грузовых отделений по всей Украине.

В начале октября стало известно о том, что "Укрпочта" ведет переговоры с почтовой службой США USPS, которая в случае подписания позволит оператору доставлять в Украину товары из Amazon и других крупнейших маркеталейсов.

Новая почта – в ЕС и еще дальше

У государственной компании действительно нет возможности покоиться на лаврах, ведь в Украине в области доставки сформировалась острая конкуренция.

Новая почта, которая стала показательным примером эффективной экспансии в сфере логистики, не снижает темпа и на третьем году войны продолжает удивлять конкурентов. За январь-октябрь 2024 г. объем доставленных посылок и грузов вырос на 16% — до 386 млн штук.

"Только в начале полномасштабной войны мы пережили стремительное падение объемов доставки, однако уже с апреля 2022 года спрос начал постепенно восстанавливаться. С тех пор объемы экспресс-доставки по Новой почте постоянно растут” , — говорит СЕО Новой почты Александр Бульба. По его словам, традиционно наибольшее количество отправлений совершают бизнес-клиенты. Сейчас на отправку B2B и B2C приходится 80% всех доставок. Рост в этом сегменте за 10 месяцев 2024 года — 19% к соответствующему периоду 2023 года. Если взять только сегмент В2В, то в этом году рост более заметный — +38% с начала года.

"Один из приоритетов Новой почты — быть опорой для предпринимателей, поддерживать и развивать в Украине предпринимательскую культуру. Ведь именно предприниматели вносят основополагающий вклад в развитие экономики, создавая продукты и сервисы, выплачивая зарплаты и наполняя бюджет налогами” , — говорит Александр Бульба.

Новая почта – компания, благодаря которой в Украине не только сформировался рынок экспресс-доставки, но и расцвела электронная торговля. Ведь компания предложила быстрые услуги доставки, где удобно клиенту: в отделение, в почтомат, по адресу, примерку вещей и осмотр товара перед оплатой в отделении, возможность бесплатно вернуть товар в течение 14 дней, упаковать ваш товар, переадресовать или поручить получение другому человеку и т.д.. Это дало толчок для существенного увеличения частоты покупок онлайн, а вместе с тем – для развития и усиления e-com предпринимателей.

Таким образом, вокруг Новой почты развилась целая экосистема других бизнесов. Это многочисленные поставщики товаров и услуг: перевозчиков, упаковочных материалов, производителей мебели, техники для отделений и терминалов. По оценкам руководства компании, количество партнерских бизнесов составляет 10 000. И это не только производители промтоваров, представители легкой и тяжелой промышленности, и большое количество IT, стартапов, технологических компаний. Ведь один из приоритетов логистического оператора – внедрение технологий и инноваций во все логистические процессы.

С 2022 года Новая почта начала активно развивать свое присутствие за рубежом. В конце октября 2024 года "Новая почта" сообщила о выходе на рынок Нидерландов с собственной курьерской доставкой. А это уже шестнадцатая (!) европейская страна, где работает компания. На сегодняшний день она имеет 112 собственных отделений Nova Post в Европе и почти 89 тыс. партнерских точек сервиса.

Привлекла к себе внимание и новость о том, что авиакомпании Supernova Airlines группы компаний Nova (Новая почта) получила разрешение на выполнение международных воздушных перевозок из Украины и в Украину с 1 ноября. Речь идет о таких направлениях как "Львов — Прага — Львов" и "Киев — Прага — Киев". Конечно, это станет возможным только при открытии неба над Украиной или над ее частью для полетов гражданской авиации, но планы компании это очерчивает целиком. Supernova Airlines также сообщили, что теперь имеют разрешение от Агентства по авиационной безопасности ЕС на осуществление коммерческих рейсов в небе Евросоюза. В стратегических планах – дальнемагистральные рейсы из США в Европу и из Китая в Европу.

Через два года работы на рынке Европы Новая почта уже получила несколько престижных международных наград. Летом 2024 года компания одержала логистический Оскар — победу в номинации "Почтовый оператор года" глобальной премии WORLD POST & PARCEL AWARDS, а осенью — гран-при в номинации "Провайдер услуг года международной логистической премии Parcel and Postal Technology Award".

Meest – не только China

В свою очередь, группа Meest анонсировала развитие собственной сети в ЕС. По данным СМИ, Meest планирует к 2028 году ежегодно инвестировать в этот проект $18 млн. Собственно речь идет о плане выхода на рынки стран Центральной и Восточной Европы. В общей сложности группа планирует вложить в расширение $72 млн в течение следующих 4 лет. Первым шагом стал запуск нового логистического центра в Польше. Отделения и логистические хабы Meest должны появиться в Австрии, Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии и Греции.