Безмежні можливості: українські поштові сервіси нарощують присутність у світі

Галузь поштового зв’язку та експрес-доставки в Україні попри війну не тільки активно розвивається, а й створює стратегічно важливу інфраструктуру для розвитку підприємництва та волонтерства. Це у свою чергу робить її системно важливою для зростання ВВП та наповнення бюджету.

Поштові сервіси є джерелом як економічного пожвавлення, адже стимулюють торгівлю та підприємницьку діяльність, так і надійним джерелом поповнення державного бюджету. Не дивно, що в період, коли держава змушена йти курсом на підвищення податків, галузь поштових перевезень не уникли ініціатив щодо змін у оподаткуванні.

Податок на посилки з-за кордону

Нещодавно шуму наробила пропозиція пропозиція щодо виключення з законодавства норми про несплату ПДВ при отриманні посилки з-за кордону вартістю менш як 150 євро. За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева відповідний законопроєкт уже готується.

"Спілкуючись із бізнесом, я не чув іншого підходу — пільгу у вигляді 150 євро треба прибрати. Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо його, зволікати не будемо. Попри те, що певний прошарок нашого населення буде незадоволений", - стверджує Данило Гетьманцев.

На думку ж учасників ринку фактичне введення оподаткування посилок, що надходять з-за кордону може сильно зашкодити галузі. "Це може звучати смішно, але є фактом – зараз держава витрачає більше коштів на митно-податкові процедури, ніж отримує їх з оподаткування посилок. Причина у співвідношенні собівартості митних процедур та вартості самих посилок. І це ще йдеться про «дорогі» посилки від 150 євро. А після зниження податкового порогу в митний конвеєр потраплять ще й дешевші посилки, тому збитки для бюджету зростуть", - зазначає співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк. На його думку, податкова новація може спричинити серйозні проблеми через ускладнення процедур розмитнення посилок. "Не треба бути провидцем, щоб побачити логістичний колапс та шалені затримки доставки, якщо під податок потраплять всі посилки", - підкреслює Поперешнюк.

З приводу податкової ініціативи висказалося й керівницство Укрпошти. "Наша позиція досить проста: будь-які рішення мають бути зважені та прораховані. Якщо змінюється ліміт, то треба одразу значно збільшувати кількість митників, і я не впевнений, що їх є, де зараз взяти. До того ж треба збільшувати бюджет на митницю", - переконаний очільник Укрпошти Ігор Смілянський. При цьому пан Смілянський зауважує, що фінальна вартість посилок для отримувача часто залежить не від товару, який пересилається поштою, а від способу доставки. "Якщо однакові комп'ютерні миші виробляють на одному й тому самому заводі в Китаї, водночас одна летить літаком з AliExpress, а інша пливе морем у контейнері, то остання має бути дешевшою - з ПДВ чи без нього", - наголошує Смілянський.

Самі ж поштові оператори в Україні входять до сотні найбільших платників податків.

Топ платники податків у сфері поштового сервісу та експрес доставки

Нова пошта

Сума всіх податкових платежів за 2023 рік: 8,74 млрд грн.

8,74 млрд грн. Сума всіх податкових платежів за 6 міс. 2024 року: 5,8 млрд грн

5,8 млрд грн Дата заснування: 2001 рік

2001 рік Кількість працівників на 01.07.24: 35 тис + 10 тис працівників партнерів

Про компанію: Нова пошта надає послуги експрес-доставки населенню та бізнесу. За 9 міс 2024 доставили 336 млн посилок — на 16% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Компанія продовжує розвиває мережу - з початку 2024 року було відкрито 5500+ нових точок сервісу, у тому числі і на прифронтових територіях. Сьогодні це найбільша мережа для клієнтів - 33 550 відділень та поштоматів. У січні-вересні 2024 року компанії групи NOVA (Нова пошта) інвестували у розвиток в Україні 4,9 млрд грн — на 40% більше, ніж за той самий період попереднього року. Також компанія власним коштом доставляє посилки із гуманітарною допомогою та для військових й інвестує в перемогу України. З початку повномасштабного вторгнення сума цих інвестицій вже перевищила 4 млрд грн. За цей час Нова пошта доставила власним коштом 2,5 млн посилок із допомогою.

Укрпошта

Сума всіх податкових платежів за 2023 рік: 2,99 млрд. грн.

2,99 млрд. грн. Сума всіх податкових платежів за 6 міс. 2024 року: н.д.

н.д. Дата заснування: 1994 рік

1994 рік Кількість працівників на 01.07.24: понад 60 тис

Про компанію: АТ «Укрпошта» — єдиний національний оператор поштового зв’язку України, який охоплює всю територію України крім тимчасово окупованих територій. Компанія надає поштові, логістичні, фінансові й торговельні послуги для приватних осіб та корпоративних клієнтів. Засновником і акціонером АТ «Укрпошта» є держава. Сьогодні до складу Укрпошти входять 24 регіональні філії, Дирекція оброблення та перевезення пошти й «Автотранспошта». За 2023 рік компанія отримала 11,6 млрд грн доходу, що на понад 12% більше за результати 2022 року. АТ "Укрпошта" в січні-березні 2024 року збільшила дохід, на 10,1%, порівняно з аналогічним періодом минулого року до 3,05 млрд грн, скоротивши чистий збиток у 2,1 раза до 190,3 млн грн.

Україна і цілий світ

Україна без перебільшення може пишатися розвитком сучасних сервісів поштового зв’язку та експрес доставки. Важливо те, що війна хоч і завдає шкоди мередам поштових операторів, не може загальмувати розвиток галузі та її окремих учасників.

Останні проекти державної Укрпошти, а також приватних компаній, таких як Нова Пошта та Meest Express знаходять визнання як у вітчизняних клієнтів, так і у країнах Європи.

Нагадаємо, що Укрпошта у 2023 році отримала три відзнаки премії World Post & Parcel Awards 2023. Державну компанію визнали лідером галузі за стійкість, здатність доставляти посилки по всьому світу попри закриття українських аеропортів, а також за оперативне відновлення роботи на прифронтових та звільнених територіях України. Також міжнародне визнання отримала і марка «рускій корабель йди...».

Коментуючи відзнаки компанії гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив про плани реформування компанії, пообіцявши, що вона стане “зовсім іншою”.

"Укрпошта" робить все, щоб пришвидшити терміни доставки та її якість. Протягом жовтня компанія повністю перейде на автоматизоване сортування посилок, що має зменшити терміни доставки", - повідомив на своїй сторінці у Facebook Ігор Смілянський. Він також анонсував запуск "Укрпоштою" нового зручного мобільного додатку.

Серед планів компанії також можна виділити розширення мережі сортувальних центрів коштом відкриття 18 нових. Крім того, заплановано збільшення кількості відділень, особливо в Києві, Одесі та Дніпрі. У тому числі мова йде і про плани відкриття нових вантажних відділень по всій Україні.

На початку жовтня стало відомо про те, що “Укрпошта” веде переговори з поштовою службою США USPS, яка в разі підписання, дозволить оператору доставляти до України товари з Amazon та інших найбільших маркеталейсів.

Нова пошта - у ЄС і ще далі

У державної компанії дійсно немає можливості спочивати на лаврах, адже в Україні у галузі доставки сформувалася гостра конкуренція.

“Нова пошта”, яка стала показовим прикладом ефективної експансії у сфері логістики, не знижує темпу і на третьому році війни продовжує дивувати конкурентів. За січень-жовтень 2024 обсяг доставлених посилок та вантажів зріс на 16% - до 386 млн штук. “Лише на початку повномасштабної війни ми пережили стрімке падіння обсягів доставки, однак вже з квітня 2022 року попит почав поступово відновлюватись. З того часу обсяги експрес-доставки Новою поштою постійно зростають”, - говорить СЕО Нової пошти Олександр Бульба. За його словами, традиційно найбільшу кількість відправлень роблять бізнес-клієнти. Зараз на відправлення B2B та B2C припадає 80% усіх доставок. Зростання у цьому сегменті за 10 місяців 2024 року — 19% до відповідного періоду 2023. Якщо взяти лише сегмент В2В, то цього року зростання більш помітне — +38% з початку року. “Один із пріоритетів Нової пошти — бути опорою для підприємців, підтримувати та розвивати в Україні підприємницьку культуру. Адже саме підприємці роблять основний внесок у розвиток економіки, створюючи продукти та сервіси, виплачуючи зарплати та наповнюючи бюджет податками”, - каже Олександр Бульба.

Нова пошта — компанія, завдяки якій в Україні не тільки сформувався ринок експрес-доставки, а й розквітла електронна торгівля. Адже компанія запропонувала швидкі послуги доставки, де зручно клієнту: у відділення, у поштомат, на адресу, примірку речей та огляд товару перед оплатою у відділенні, можливість безкоштовно повернути товар протягом 14 днів, запакувати ваш товар, переадресувати або доручити отримання іншій людині і тд. Це дало поштовх для суттєвого збільшення частоти покупок онлайн, а разом з цим — для розвитку і посилення e-com підприємців.

Таким чином навколо Нової пошти розвинулась ціла екосистема інших бізнесів. Це чисельні постачальники товарів і послуг: перевізників, пакувальних матеріалів, виробників меблів, техніки для відділень та терміналів тощо. За оцінками керівництва компанії, кількість партнерських бізнесів сягає 10 000. І це не тільки виробники промтоварів, представники легкої й важкої промисловості, й велика кількість IT, стартапів, технологічних компаній. Адже один з пріоритетів логістичного оператора — впровадження технологій та інновацій у всі логістичні процеси.

З 2022 року Нова пошта почала активно розвивати свою присутність за кордоном, Власне, наприкінці жовтня 2024 року "Нова пошта" повідомила про вихід на ринок Нідерландів з власною курʼєрською доставкою. А це вже шістнадцята (!) європейська країна, де працює компанія. На сьогодні вона має 112 власних відділень Nova Post у Європі та майже 89 тис. партнерських точок сервісу.

Привернула до себе увагу й новина про те, що авіакомпанії Supernova Airlines групи компаній Nova (Нова пошта) отримала дозвіл на виконання міжнародних повітряних перевезень з та до України з 1 листопада. Йдеться про такі напрямки як "Львів – Прага – Львів" та "Київ – Прага – Київ". Звісно, це стане можливим лише за умови відкриття неба над Україною, або над її частиною, для польотів цивільної авіації, але плани компанії це окреслює цілком. Supernova Airlines також повідомили, що відтепер мають дозвіл від Агентства з авіаційної безпеки ЄС на здійснення комерційних рейсів у небі Євросоюзу. У стратегічних планах - далекомагістральні рейси з США до Європи та з Китаю до Європи.

За два роки роботи на ринку Європи Нова пошта вже отримала декілька престижних міжнародних нагород. Влітку 2024 року компанія отримала логістичний Оскар — перемогу у номінації “Поштовий оператор року” глобальної премії WORLD POST & PARCEL AWARDS, а восени — гран-прі у номінації Провайдер послуг року міжнародної логістичної премії Parcel and Postal Technology Award.

Meest - не тільки China

У свою чергу група Meest анунсувала розбудову власної мережі в ЄС. За заними ЗМІ, Meest планує до 2028 року щорічно інвестувати у цей проєкт $18 млн. Власне йдеться про план виходу на ринки країн Центральної та Східної Європи. Загалом група планує вкласти у розширення $72 млн протягом наступних 4 років. Першим кроком у цьому процесі став запуск нового логістичного центру в Польщі. Відділення та логістичні хаби Meest мають також з’явитися в Австрії, Угорщині, Чехії, Словаччини, Румунії, Болгарії та Греції.