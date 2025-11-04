Бизнес должен быть устойчивым и ответственным: Юрий Курмаз, генеральный директор АТ "Укртелеком"

Укртелеком демонстрирует устойчивость даже во время войны: компания продолжает платить миллиардные налоги, инвестирует в модернизацию сетей и развитие инфраструктуры. Приоритетом остается развитие оптического интернета, усиление энергонезависимости и киберустойчивости сети. О том, как Укртелеком удается оставаться ответственным партнером государства в самое тяжелое время, Delo.ua рассказал генеральный директор компании Юрий Курмаз.

Укртелеком стабильно входит в сотню добросовестных налогоплательщиков Украины. В прошлом году компания заплатила более 1,3 млрд грн, а только за первое полугодие этого года – почти 800 млн грн. Как вам удаётся удерживать этот уровень в таких сложных условиях?

— Мы понимаем свою ответственность как крупной национальной компании. Налоги для нас не только обязательства, но и вклад в общую безопасность страны. Ведь именно эти средства идут на нужды наших сил обороны и на социальные расходы. И наше стабильное присутствие среди добросовестных налогоплательщиков в общенациональном рейтинге — свидетельство глубокого осознания командой Укртелеком своей ответственности. Вместе с другими бизнесами SCM мы руководствуемся наставлением нашего главного акционера и инвестора Рината Ахметова, что бизнес должен помогать государству — как сейчас, во время тяжелых испытаний войной с российским агрессором, так и в будущем восстановлении страны после нашей победы.

Мы работаем, чтобы даже во время войны инвестировать в развитие нашей компании, которая обеспечивает связь граждан, критическую инфраструктуру, бизнес, государственные учреждения и помогает Силам обороны нашей страны. И мы гордимся тем, что и в отраслевом рейтинге компаний, работающих на рынке услуг электронных коммуникаций, Укртелеком всегда среди лидеров по уплате налогов.

Полномасштабная война существенно изменила среду для всех компаний. Какие главные вызовы стоят сегодня перед Укртелеком? Как изменятся доходы Укртелеком по сравнению с 2024 годом?

— Наибольший вызов не только для Укртелекома, но и всего нашего общества — это иметь незыблемую устойчивость в борьбе с российским агрессором.

Что касается устойчивости собственно Укртелекома, то, прежде всего, следует отметить, что во время войны сотрудники компании сплотились вокруг осознания критической важности надежной и непрерывной связи для всей гражданской части нашего общества и Сил обороны нашего государства.

На телекоммуникационные доходы Укртелекома уже давно влияют, прежде всего, доходы от интернета. Растет абонентская база оптического интернета – и это наш ключевой драйвер развития. Как результат, за три прошлых квартала 2025 Укртелеком увеличил доходы от услуг оптического интернета на 11,3% по сравнению с прошлым годом. В целом, в этом году мы ожидаем роста общих доходов Укртелекома по сравнению с 2024 годом.

Мы и дальше идем путем последовательной и плановой замены остатков медной инфраструктуры на современную оптическую и развиваем новую оптическую инфраструктуру. Сегодня более 85% наших клиентов пользуются оптическим интернетом. Это свидетельствует о нашей возможности обеспечить надежный и современный оптический доступ к интернету практически всем нашим существующим и потенциальным пользователям. Кстати, уровень лояльности наших оптических клиентов, измеряемый мы по индексу NPS, уже достиг 70%.

Какие убытки компания понесла от войны и как удается восстанавливать инфраструктуру?

— Мы потеряли целый ряд объектов недвижимости и телекоммуникационной инфраструктуры на оккупированных территориях. Более 300 зданий повреждены, около 60 разрушены полностью. Прямые потери составляют около 700 млн. грн., а общие разрушительные последствия российской агрессии для Укртелеком достигают 2,9 млрд. грн., что преимущественно обусловлено экономическим обесценением операционных активов.

Но, несмотря на это, мы продолжаем стабильно работать. Наши технические команды ежедневно выезжают на аварийно-восстановительные работы по всей стране, именно благодаря им сотни тысяч украинцев остаются с фиксированной интернет-связью. И, как я уже отметил ранее, мы не только восстанавливаем поврежденную врагом инфраструктуру, но существенно ее модернизируем и перестраиваем новую.

В то же время компания продолжает инвестировать. Во что же направляете ресурсы сегодня?

– Наш главный приоритет сегодня – это устойчивость. Поэтому мы инвестируем в безопасность и развитие сотрудников, развитие оптической инфраструктуры и ее энергонезависимость, повышение операционной эффективности и развитие смежных и дополнительных направлений бизнеса.

Если обратиться к цифрам, то во время широкомасштабной войны мы построили 21,5 тыс. км новых оптических линий, установили сотни новых узлов доступа к оптическому интернету, обеспечили существенное резервирование ключевых магистральных узлов, критических сайтов и оптических линий связи, повысили киберустойчивость нашей инфраструктуры. В настоящее время общая протяженность оптических линий Укртелеком составляет 92 тыс. км — это самая большая волоконно-оптическая инфраструктура в Украине. Мы внедряем оптическую FTTH/P-архитектуру на базе GPON-технологии, обеспечивающую скоростной и энергонезависимый интернет даже при длительных отключениях внешней электроэнергии. Модернизация, внедрение собственных систем автономного электропитания, а также меры по повышению энергоэффективности позволили сократить общее потребление электроэнергии почти на 20% по сравнению с прошлым годом и повысить надежность нашего сервиса для пользователей.

Каждая инвестиция в устойчивость — это инвестиция в финансовую устойчивость в будущем.

Как в таких условиях привлекать финансирование? Есть ли поддержка со стороны государства?

— Для частных компаний во время войны привлечение внешнего финансирования остается очень сложным. Инвесторы и кредиторы ожидают стабильности, гарантий, понятной регуляторной политики. Но государственные гарантии обычно доступны только государственным предприятиям, поэтому для частного сектора возможности привлечения внешних заимствований и инвестиций существенно ограничены.

Мы работаем в рамках собственных ресурсов, направляя средства прежде всего на обеспечение устойчивости — устойчивой и надежной работы сети, непрерывности и качества сервисов для клиентов, операционной эффективности, безопасности и развития сотрудников.

В то же время, проблема не только в военных рисках. Даже в развитых странах ЕС одним из главных препятствий для привлечения частных и публичных инвестиций в развитие современных оптических сетей есть фрагментарность рынков.

В Украине эта ситуация еще сложнее: на рынке фиксированного интернета действует более 3,5 тысяч операторов и провайдеров, каждый из которых в среднем обслуживает только 2,5 тысяч абонентов. Такой уровень "распыленности" рынка существенно снижает его инвестиционную привлекательность. Я убежден, что консолидация рынка фиксированного интернета при участии и содействии отраслевому центральному органу исполнительной власти (Минцифры) и беспристрастному и профессиональному регулятору (НКЭК) должна стать решающим шагом. Консолидация рынка откроет путь к внешнему финансированию и позволит обеспечить по всей Украине устойчивую фиксированную интернет-связь: доступную, современную и инновационную. И это станет залогом создания в стране унифицированной, современной и по всем международным стандартам единой цифровой экосистемы, способной функционировать даже в самые тяжелые времена.

Кибербезопасность сегодня является критической темой. Как Укртелеком обеспечивает защиту данных и сервисов?

— Мы подходим к безопасности комплексно от технологий до культуры ответственности.

Компания подтвердила соответствие международному стандарту ISO 27001, определяющему самые высокие требования к управлению информационной безопасностью.

Кроме того, в партнерстве с ведущими компаниями мы также предлагаем нашим клиентам соответствующие продукты и сервисы: Cisco – для защиты информационных ресурсов общин услугу Cisco Umbrella; с ESKA Security — для предотвращения, обнаружения и реагирования на киберугрозу услугу SOC-as-a-Service (Операционный центр кибербезопасности).

Украина приняла Национальную стратегию доходов до 2030 года, предусматривающую увеличение налоговой нагрузки. Как вы оцениваете этот подход?

— Бизнес и государство должны быть партнерами. И это партнерство должно базироваться на фундаментальной основе: ответственный бизнес создает рабочие места, обеспечивает свой вклад в развитие определенной отрасли экономики страны и честно платит налоги, а государство гарантирует стабильную, прогнозируемую и равную налоговую нагрузку для всех бизнесов определенной отрасли.

Сейчас в нашей отрасли мы имеем не только крайне высокую фрагментарность рынка фиксированного доступа к интернету, как я уже отмечал ранее, но и совершенно разные системы налогообложения (общая система налогообложения и упрощенная система налогообложения). К сожалению, это сопровождается существенной разницей в уплате налогов, когда игроки рынка — ФЛПы, в общей сложности получающие около или даже более 50% доходов всего рынка фиксированного интернета, уплачивают все вместе значительно меньшие налоги по сравнению с отдельным национальным или крупным региональным оператором или провайдером, действующим на этом же рынке. Поэтому важно, чтобы и долгосрочная стратегия доходов государства и стратегия развития электронных коммуникаций базировались на равноправном партнерстве с бизнесом.