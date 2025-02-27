В прошлом году "Укртелеком" уплатил более 1,33 млрд грн налогов

По итогам 2024 года АО "Укртелеком" получило почти 5,3 млрд грн дохода, что на 4,6% больше по сравнению с 2023 годом. Кроме того, компания уплатила более 1,33 млрд грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основные результаты

Отмечается, что "Укртелеком" остается одним из самых больших налогоплательщиков в телекоммуникационной отрасли Украины.

По итогам 2024 года аналитический показатель, равный объему прибыли к вычету расходов по процентам, уплате налогов и амортизационных отчислений (EBITDA) составил более 970 млн грн, а маржа EBITDA – 20,0%.

Капитальные инвестиции увеличились на 60% по сравнению с предыдущим годом и составили более 750 млн грн. Общая сумма инвестиций в развитие компании превысила 900 млн грн.

Развитие оптической сети

Компания активно развивает оптическую сеть FTTH/P по технологии GPON, которая не только обеспечивает многочисленные преимущества, но позволяет предложить потребителям более энергонезависимый интернет.

В 2024 году было проложено около 7 тысяч километров волоконно-оптического кабеля, что позволило обеспечить подключение к современным сервисам для 3 миллионов домохозяйств (Homepass) по всей Украине.

В общей сложности более 70% пользователей интернета от Укртелеком уже пользуются оптической технологией доступа, среди которых более 1300 медицинских и около 1780 образовательных учреждений.

Количество подключений к оптической сети Укртелекома увеличилось на 22%, а доход от услуг интернета на базе оптики увеличился на 17%. В течение года к сети подключены 230 медицинских и образовательных учреждений.

Укртелеком провел почти 3 тысячи аварийно-восстановительных работ в 2024 году, восстановив два региональных узла связи. На восстановление поврежденной инфраструктуры израсходовано 8,3 млн грн.

О "Укртелеком"

"Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Значительную часть клиентов составляют госорганы, учебные, административные учреждения и медицинские учреждения, аварийные службы. Компания является провайдером скоростного фиксированного интернета, имеющего самое широкое покрытие. Интернет от "Укртелекома" почти в 4 тыс. населенных пунктов страны и функционирует в 90% из них.

Также "Укртелеком" является единственным участником и учредителем ООО "ТриМоб" – поставщика услуг подвижной (мобильной) связи в стандарте UMTS/WCDMA. С 2013 года компания присоединилась к бизнесу SCM.

Напомним, после семи лет судебных разбирательств Верховный суд принял решение в пользу "Укртелекома", отклонив требование Фонда государственного имущества по расторжению договора приватизации, заключенного еще в 2011 году.