Верховный суд отказался отменить приватизацию "Укртелекома"

После семи лет судебных разбирательств Верховный суд Украины принял решение в пользу "Укртелекома", отклонив требование Фонда государственного имущества о расторжении договора приватизации, заключенного еще в 2011 году.

Об этом сообщила пресс-служба холдинга System Capital Management (SCM) Рината Ахметова, которому сейчас принадлежит компания.

В SCM подчеркнули, что не участвовали в приватизации "Укртелекома". Контроль над предприятием группа получила в 2013 году, приобретя компанию "ЕСУ" – мажоритарного акционера "Укртелекома", на вторичном рынке.

Спустя более десяти лет после смены собственника предприятие прошло значительную трансформацию. Общий объем инвестиций в развитие "Укртелекома" превысил 800 миллионов долларов, причем SCM постоянно реинвестировало прибыль в компанию, не выплачивая дивиденды.

Решение Верховного суда, по мнению SCM, чрезвычайно важно не только для компании, но и для всей украинской экономики. Директор по коммуникациям холдинга Наталья Емченко подчеркнула, что отказ от пересмотра приватизации "Укртелекома" не позволил создать опасный правовой прецедент, при котором даже формальные нарушения могли бы стать причиной отмены приватизационных соглашений.

Приватизация "Укртелекома"

Напомним, в 2011 году Фонд госимущества продал 92,79% акций "Укртелекома" за 10,6 млрд грн, однако в 2017 году обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи.

Отметим, что ФГИ еще в октябре 2010 года объявил конкурс по приватизации 92,79% акций "Укртелекома" по стартовой цене 10,5 млрд. гривен. На него была подана только одна заявка – от "ЭСУ".