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Верховний суд відмовився скасувати приватизацію "Укртелекому"
Після семи років судових розглядів Верховний суд України ухвалив рішення на користь "Укртелекому", відхиливши вимогу Фонду державного майна щодо розірвання договору приватизації, укладеного ще у 2011 році.
Про це повідомила пресслужба холдингу System Capital Management (SCM) Рината Ахметова, якому нині належить компанія.
У SCM наголосили, що не брали участі у приватизації "Укртелекому". Контроль над підприємством група отримала у 2013 році, придбавши компанію "ЕСУ" – мажоритарного акціонера "Укртелекому", на вторинному ринку.
За понад десять років після зміни власника підприємство пройшло значну трансформацію. Загальний обсяг інвестицій у розвиток "Укртелекому" перевищив 800 мільйонів доларів, причому SCM постійно реінвестував прибуток у компанію, не виплачуючи дивіденди.
Рішення Верховного суду, на думку SCM, є надзвичайно важливим не лише для компанії, а й для всієї української економіки. Директорка з комунікацій холдингу Наталія Ємченко наголосила, що відмова від перегляду приватизації "Укртелекому" не дозволила створити небезпечний правовий прецедент, за якого навіть формальні порушення могли б стати причиною скасування приватизаційних угод.
Приватизація "Укртелекому"
Нагадаємо, 2011 року Фонд держмайна продав 92,79% акцій "Укртелекому" за 10,6 млрд грн, проте у 2017 році звернувся до суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу.
Зазначимо, що ФДМУ ще у жовтні 2010 року оголосив конкурс із приватизації 92,79% акцій "Укртелекому" за стартовою ціною 10,5 млрд. гривень. На нього було подано лише одну заявку – від "ЕСУ".