Торік "Укртелеком" сплатив понад 1,33 млрд грн податків

За підсумками 2024 року АТ “Укртелеком” отримав майже 5,3 млрд грн доходу, що на 4,6 % більше порівняно з 2023 роком. Крім того, компанія сплатила більше 1,33 млрд грн податків і зборів до бюджетів різних рівнів.

Про це інформує пресслужба компанії.

Основні результати

Зазначається, що "Укртелеком" залишається одним із найбільших платників податків у телекомунікаційній галузі України.

За підсумками 2024 року аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань (EBITDA) склав понад 970 млн грн, а маржа EBITDA - 20,0%.

Капітальні інвестиції збільшилися на 60% порівняно з попереднім роком і склали більше 750 млн грн. Загальна сума інвестицій у розвиток компанії перевищила 900 млн грн.

Розбудова оптичної мережі

Компанія активно розвиває оптичну мережу FTTH/P за технологією GPON, яка не лише забезпечує численні переваги, а й дозволяє запропонувати споживачам більш енергонезалежний інтернет.

У 2024 році було прокладено майже 7 тисяч кілометрів волоконно-оптичного кабелю, що дозволило забезпечити підключення до сучасних сервісів для 3 мільйонів домогосподарств (Homepass) по всій Україні.

Загалом більше 70% користувачів інтернету від "Укртелеком" вже користуються оптичною технологією доступу, серед яких понад 1300 медичних і близько 1780 освітніх закладів.

Кількість підключень до оптичної мережі Укртелекому зросла на 22%, а дохід від послуг інтернету на базі оптики збільшився на 17%. Протягом року до мережі підключено 230 медичних та освітніх закладів.

"Укртелеком" провів майже 3 тисячі аварійно-відновлювальних робіт у 2024 році, відновивши два регіональні вузли зв’язку. На відновлення пошкодженої інфраструктури витрачено 8,3 млн грн.

Про "Укртелеком"

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Значну частину його клієнтів становлять держоргани, навчальні, адміністративні установи й медичні заклади, аварійні служби. Компанія є провайдером швидкісного фіксованого інтернету, що має найширше покриття. Інтернет від "Укртелекому" є майже в 4 тис. населених пунктів країни й функціонує в 90% з них.

Також "Укртелеком" є єдиним учасником і засновником ТОВ "ТриМоб" - постачальника послуг рухомого (мобільного) зв'язку в стандарті UMTS/WCDMA. З 2013 року компанія приєдналася до бізнесу SCM.

Нагадаємо, після семи років судових розглядів Верховний суд ухвалив рішення на користь "Укртелекому", відхиливши вимогу Фонду державного майна щодо розірвання договору приватизації, укладеного ще у 2011 році.