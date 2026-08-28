«Бизнес переосмысливает роль офиса в эпоху перемен», — Елена Самолюк, эксперт по трансформации рабочих пространств

Более 20 лет Елена Самолюк работает над созданием и трансформацией рабочих пространств, наблюдая за тем, как изменения в бизнесе и обществе меняют сами принципы проектирования офисов. Как соучредитель и COO Lemon Group, Елена руководила реализацией более 50 проектов (50 000+ кв. м, CAPEX $60+ млн) для Microsoft, Bosch, Henkel, Uber, WIX, Dentons, Corteva, Kinstellar и других международных компаний. Многолетний опыт работы над корпоративными проектами стал основой разработанной ею Методологии адаптации офисных пространств к гибридным моделям работы, опубликованной в рецензируемом научном издании. Сегодня она исследует адаптивность и устойчивость офисов в условиях изменений. О том, как гибридная работа, вызовы в сфере безопасности и новые требования к устойчивости бизнеса меняют подходы к проектированию рабочих пространств и саму роль офиса, мы поговорили с Еленой как с экспертом в области corporate real estate и construction project management.

— Как начался ваш путь в сфере офисной трансформации?

— Мой путь начался в GlobalLogic в 2007 году. Работая над созданием одного из самых креативных на тот момент IT-офисов в Украине, я посетила Кремниевую долину и побывала в кампусах Yahoo и Electronic Arts. Эта поездка изменила мое восприятие рабочего пространства: офис стал для меня мощным инструментом, влияющим на сотрудничество, креативность и поведение людей. За три года в GlobalLogic под моим руководством было реализовано более 10 000 кв. м современных офисных пространств, которые стали практическим результатом этого подхода.

Позже опыт работы в Microsoft дал мне глубокое понимание международных стандартов workplace strategy. Там я впервые увидела, что успех проекта оценивается не только соблюдением сроков, бюджета и проектных метрик, но и тем, какой опыт взаимодействия с рабочей средой получают люди. Например, одним из таких проектов стала адаптация офиса в Алматы по принципам «workplace advantages» под моим руководством. После адаптации показатель удовлетворенности сотрудников вырос со 142 до 170 пунктов, достигнув уровня Excellent.

— Что побудило вас основать собственный бизнес?

— В крупных корпорациях бюрократия нередко растягивает реализацию офисных проектов на цикл в полтора-два года. Мне всегда хотелось двигаться быстрее и создать сервис, доступный более широкому кругу компаний. В 2016 году я стала соучредителем Lemon Group, чтобы предложить рынку более гибкую и технологическую модель, объединив лучшие мировые практики того времени и сформулированные мной профессиональные стандарты.

Пространственная модель офиса, позволяющая комплексно оценить организацию пространства, взаимосвязи между функциональными зонами и проверить проектные решения.

В Lemon Group моим основным фокусом стало формирование модели реализации проектов — от организации процессов и тендерных процедур до управления командами и взаимодействия с клиентами. Параллельно мы внедряли новые для рынка технологии, в частности 3D-лазерное сканирование и BIM-проектирование. Это существенно повышало точность проектирования и позволяло выявлять коллизии ещё до начала строительства, сокращать цикл реализации на 30–35% (до 8–9 месяцев) и экономить 7–12% бюджета. Главный показатель для меня — более 85% проектов приходилось на повторные обращения. Мы реализовали 4 объекта для OLX, 5 — для WIX, 4 — для Regus, несколько для Uber и BAT. Для меня повторное сотрудничество всегда было высшим показателем доверия.

— Как возникла ваша методология адаптации офисных пространств к гибридным моделям работы и в чем состоит ее основная идея?

— Она не появилась в один момент. Она формировалась на протяжении многих лет работы над корпоративными проектами в Lemon Group. Реализуя офисы для международных компаний, я постоянно наблюдала, как пространства меняются вместе с бизнесом: что работает, что быстро устаревает, а что помогает компаниям легче проходить через изменения.

Пандемия, переход к гибридному формату работы, а затем и война лишь подтвердили эти наблюдения и побудили меня систематизировать накопленный практический опыт и оформить его в Методологию, которая впоследствии легла в основу научного исследования.

Методология рассматривает офис как динамическую систему. Она сочетает сценарное планирование, анализ поведения пользователей, адаптивные инженерные сети и принципы устойчивости. Главная идея — проектировать пространство не под текущее состояние компании, а под её будущие трансформации.

— Каковы первые результаты вашего текущего исследования Workplace Resilience Study?

— Уже видны четкие закономерности: например, раньше 60% компаний работали исключительно из офиса, сейчас — лишь 10%. Около двух третьих опрошенных бизнесов сейчас используют гибридный формат работы. При этом особенно показательно то, что 89% респондентов отметили, что гибридный формат стал ключевым фактором обеспечения непрерывности бизнеса. Кроме того, лишь 37% считают свои организации заблаговременно готовыми к непредсказуемым изменениям. Для меня это один из важнейших предварительных выводов. Мы достаточно хорошо адаптируемся, когда изменения уже произошли, но до сих пор в основном проектируем офисы под потребности сегодняшнего дня, а не под их способность адаптироваться завтра.

Согласно опросу, на ближайшие 3–5 лет среди главных приоритетов для устойчивой работы бизнеса — безопасность (80%), автономность инфраструктуры (63%), психологический комфорт сотрудников (60%) и способность адаптироваться к кризисным изменениям (50%). Для меня особенно важно, что поддержка людей и поддержка бизнеса — не отдельные задачи. 87% респондентов подтвердили, что решения в области устойчивости офиса влияют на непрерывность обслуживания клиентов, а 80% — на продуктивность команд и реализацию проектов. Поэтому я всё больше воспринимаю офис как систему, которая должна одновременно поддерживать людей, операционную деятельность и способность к изменениям.

Ключевые факторы, которые будут определять развитие рабочей среды в ближайшие 3–5 лет, по результатам Workplace Resilience Study.

— Что бы вы посоветовали компаниям, которые сегодня планируют трансформацию офиса?

— Изменить главный вопрос. Вместо: «Какой офис нужен нам сегодня?» стоит спросить: «Насколько эффективно это пространство будет поддерживать людей и бизнес, когда обстоятельства снова изменятся?»

Украинский опыт особенно ярко это продемонстрировал. Мы не можем предвидеть каждый кризис, но способны заложить гибкость: продумать пространства двойного назначения, резервную инженерию (электроснабжение, связь), различные уровни приватности и взаимодействия, планировать инклюзивную среду, которая снижает стресс и учитывает различные физические и психологические потребности людей. Устойчивый офис — это система, которая поддерживает эффективность бизнеса и помогает сотрудникам чувствовать себя защищенными в условиях постоянных изменений.