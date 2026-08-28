"Бізнес переосмислює роль офісу в епоху змін", – Олена Самолюк, експертка з трансформації робочих просторів

Понад 20 років Олена Самолюк працює зі створенням та трансформацією робочих просторів, спостерігаючи, як зміни в бізнесі й суспільстві змінюють самі принципи проєктування офісів. Як співзасновниця та COO Lemon Group Олена керувала реалізацією понад 50 проєктів (50 000+ кв. м, CAPEX $60+ млн) для Microsoft, Bosch, Henkel, Uber, WIX, Dentons, Corteva, Kinstellar та інших міжнародних компаній. Багаторічний досвід роботи над корпоративними проєктами став основою розробленої нею Методології адаптації офісних просторів до гібридних моделей роботи, опублікованої у рецензованому науковому виданні. Сьогодні вона досліджує адаптивність та стійкість офісів в умовах змін.

Про те, як гібридна робота, безпекові виклики та нові вимоги до стійкості бізнесу змінюють підходи до проєктування робочих просторів і саму роль офісу, ми поговорили з Оленою як експерткою з corporate real estate та construction project management.

— Як почався ваш шлях у сфері офісної трансформації?

— Мій шлях розпочався у GlobalLogic у 2007 році. Працюючи над створенням одного з найкреативніших на той час IT-офісів в Україні, я відвідала Кремнієву долину та побачила кампуси Yahoo й Electronic Arts. Ця поїздка змінила моє сприйняття робочого простору: офіс став для мене потужним інструментом, що впливає на співпрацю, креативність та поведінку людей. За три роки в GlobalLogic під моїм керівництвом було реалізовано понад 10 000 кв. м сучасних офісних просторів, які стали практичним результатом цього підходу.

Пізніше досвід роботи у Microsoft дав мені глибоке розуміння міжнародних стандартів workplace strategy. Там я вперше побачила, що успішність проєкту оцінюється не лише дотриманням термінів, бюджету та проєктних метрик, а й тим, який досвід взаємодії з робочим простором отримують люди. Наприклад, одним із таких проєктів стала адаптація офісу в Алмати за принципами «workplace advantages» під моїм керівництвом. Після змін показник задоволеності співробітників зріс зі 142 до 170 пунктів, досягнувши рівня Excellent.

— Що спонукало вас заснувати власний бізнес?

— У великих корпораціях бюрократія нерідко розтягує реалізацію офісних проєктів на цикл у півтора-два роки. Мені завжди хотілось рухатися швидше і створити сервіс, доступний ширшому колу компаній. У 2016 році я стала співзасновницею Lemon Group, щоб запропонувати ринку більш гнучку та технологічну модель, поєднавши найкращі світові практики того часу та сформовані мною професійні стандарти.

Просторова модель офісу, що допомагає комплексно оцінити організацію простору, взаємозв'язки між функціональними зонами та перевірити проєктні рішення.

У Lemon Group моїм основним фокусом стало формування моделі реалізації проєктів — від організації процесів і тендерних процедур до управління командами та взаємодії з клієнтами. Паралельно ми впроваджували нові для ринку технології, зокрема 3D-лазерне сканування та BIM-проєктування. Це суттєво підвищувало точність проєктування та дозволяло виявляти колізії ще до початку будівництва, скорочувати цикл реалізації на 30–35% (до 8–9 місяців) та заощаджувати 7–12% бюджету. Найголовніший показник для мене — понад 85% проєктів припадало на повторні звернення. Ми реалізували 4 об'єкти для OLX, 5 — для WIX, 4 — для Regus, кілька для Uber та BAT. Для мене повторна співпраця завжди була найвищим показником довіри.

— Як виникла ваша методологія адаптації офісних просторів до гібридних моделей роботи і в чому полягає її основна ідея?

— Вона не з'явилася в один момент. Вона формувалася протягом багатьох років роботи над корпоративними проєктами в Lemon Group. Реалізовуючи офіси для міжнародних компаній, я постійно спостерігала, як простори змінюються разом із бізнесом: що працює, що швидко застаріває, а що допомагає компаніям легше проходити зміни.

Пандемія, перехід до гібридної роботи, а згодом і війна лише підтвердили ці спостереження та спонукали мене систематизувати практичний досвід і оформити його у Методологію, яка згодом стала основою наукового дослідження.

Методологія розглядає офіс як динамічну систему. Вона поєднує сценарне планування, аналіз поведінки користувачів, адаптивні інженерні мережі та принципи стійкості. Головна ідея — проєктувати простір не під поточний стан компанії, а під її майбутні трансформації.

— Якими є перші результати вашого поточного дослідження Workplace Resilience Study?

— Вже простежуються чіткі закономірності: наприклад, раніше 60% компаній працювали виключно з офісу, зараз — лише 10%. Близько двох третин опитаних бізнесів зараз використовують гібридну модель. При цьому особливо показовим є те, що 89% респондентів зазначили, що гібрид став ключовим чинником збереження безперервності бізнесу. Крім того, лише 37% вважають свої організації завчасно готовими до непередбачуваних змін. Для мене це один із найважливіших попередніх висновків. Ми досить добре адаптуємося, коли зміни вже відбулися, але досі переважно проєктуємо офіси під потреби сьогоднішнього дня, а не під їхню здатність адаптуватися завтра.

Згідно з опитуванням, на найближчі 3–5 років серед головних пріоритетів для стійкої роботи бізнесу — безпека (80%), автономність інфраструктури (63%), психологічний комфорт співробітників (60%) та здатність адаптуватися до кризових змін (50%). Для мене особливо важливо, що підтримка людей і підтримка бізнесу — не окремі завдання. 87% респондентів підтвердили, що рішення зі стійкості офісу впливають на безперервність обслуговування клієнтів, а 80% — на продуктивність команд і реалізацію проєктів. Тому я дедалі більше сприймаю офіс як систему, яка має одночасно підтримувати людей, операційну діяльність і здатність до змін.

Ключові фактори, що визначатимуть розвиток робочого середовища в найближчі 3–5 років, за результатами Workplace Resilience Study.

— Що б ви порадили компаніям, які сьогодні планують трансформацію офісу?

— Змінити головне питання. Замість: «Який офіс потрібен нам сьогодні?» варто запитати: «Наскільки ефективно цей простір підтримуватиме людей і бізнес, коли обставини знову зміняться?»

Український досвід особливо яскраво це продемонстрував. Ми не можемо передбачити кожну кризу, але спроможні закласти гнучкість: продумати простори подвійного призначення, резервну інженерію (живлення, зв'язок), різні рівні приватності та взаємодії, планувати інклюзивне середовище, яке знижує стрес і враховує різні фізичні та психологічні потреби людей. Стійкий офіс — це система, яка допомагає бізнесу залишатися ефективним, а людям — почуватися захищеними навіть тоді, коли світ навколо продовжує змінюватися.