Бизнес предлагает ввести законодательное ограничение времени блокирования налоговых накладных

Украинский бизнес призывает Кабинет министров и народных депутатов как можно быстрее урегулировать проблему блокирования налоговых накладных. Об этом говорится в открытом письме Украинского Совета Бизнеса в адрес чиновников и парламентариев.

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Система мониторинга и блокировок во время войны стала более агрессивной к бизнесу по сравнению с 2018-2021 годами, отмечают авторы обращения. Блокировка налоговых накладных заняла первое место среди наибольших проблем бизнеса в октябре 2022 года.

"Блокировка накладных в 2021 году затронула около 100 тысяч предприятий, в 2022 году этот показатель еще выше: ежемесячно с блокировкой сталкивается 15-20 тыс предприятий", - говорится в открытом письме.

Система блокирования налоговых накладных требует глубокой доработки, включающей изменение идеологии СМКОР, с "карательной" на аналитическую, отмечают в УСБ. Авторы обращения предлагают ввести законодательное ограничение времени блокирования налоговых накладных по примеру общемирового механизма, действующего в сфере противодействия отмыванию "грязных" денег , когда средства замораживаются на незначительное время для дополнительного изучения и только при наличии веских оснований блокируются на длительный, но ограниченный срок.

"Это позволит отказаться от презумпции "виновности налогоплательщика", вернуть плательщику презумпцию невиновности и сделает систему более аналитической и направленной на конечный результат - на борьбу с и схемами" , - считают в УСБ.

"Недопустима ситуация, когда во время войны бизнес должен решать и дополнительные административные проблемы, созданные центральным органом исполнительной власти, в дополнение к значительным проблемам связанным с войной: в частности, с электроэнергией, логистикой, потерей спроса, релокациями, разрушениями и тому подобное", – указывается в документе.

Справочно.

Украинский Совет Бизнеса – коалиция, объединяющая 104 бизнес-ассоциации разных отраслей экономики. На состоявшемся в октябре 2022 года форуме УСБ совместно с Национальной бизнес-коалицией приняли ТОП-10 приоритетов украинского бизнеса.

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