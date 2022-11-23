Бізнес пропонує запровадити законодавче обмеження часу блокування податкових накладних

Український бізнес закликає Кабінет міністрів та народних депутатів якнайшвидше врегулювати проблему блокування податкових накладних. Про це йдеться у відкритому листі Української Ради Бізнесу на адресу урядовців і парламентарів.

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Система моніторингу та блокувань під час війни стала більш агресивною до бізнесу, порівняно з 2018–2021 роками, зазначають автори звернення. Блокування податкових накладних посіло перше місце серед найбільших проблем бізнесу у жовтні 2022 року.

"Блокування накладних у 2021 році торкнулось близько 100 тисяч підприємств, у 2022 році цей показник ще вищий: щомісяця з блокуванням стикається 15-20 тис підприємств", - йдеться у відкритому листі.

Система блокування податкових накладних потребує глибокого доопрацювання, що має включати зміну ідеології СМКОР, з "каральної" на аналітичну, наголошують в УРБ. Автори звернення пропонують запровадити законодавче обмеження часу блокування податкових накладних за прикладом загальносвітового механізму, що діє в сфері протидії відмиванню "брудних" грошей, коли кошти заморожуються на незначний час для додаткового вивчення та лише за наявності вагомих підстав блокуються на тривалий, але обмежений термін.

"Це дасть можливість відмовитися від презумпції "винуватості платника податків", повернути платнику презумпцію невинуватості та зробить систему більш аналітичною та спрямованою на кінцевий результат - на боротьбу зі схемами", - вважають в УРБ.

"Неприпустимою є ситуація, коли під час війни бізнес має вирішувати і додаткові адміністративні проблеми, створені центральним органом виконавчої влади, на додачу до значних проблем пов’язаних із війною: зокрема, із електроенергією, логістикою, втратою попиту, релокаціями, руйнуваннями тощо", - зазначається у документі.

Довідково.

Українська Рада Бізнесу – коаліція, яка об’єднує 104 бізнес-асоціації різних галузей економіки. На форумі, який відбувся в жовтні 2022 року, УРБ спільно з Національною бізнес-коаліцією ухвалили ТОП-10 пріоритетів українського бізнесу.

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