Бизнес-премия, усиливающая HR-стратегию: инсайты от победителей "Выбор года" 2024

Золотая медаль "Выбор года" знакома каждому украинцу с упаковок продукции или сайтов брендов. Она является символом высочайшего доверия потребителей. Уже 25 лет главная бизнес-премия страны "Выбор года" способствует развитию рынка, помогая потребителям делать выбор в пользу лучших товаров и услуг, а компаниям - получать заслуженное признание.

Последние три года полномасштабной войны из-за миграции населения и мобилизации многие компании остро ощущают кадровый голод. Найти квалифицированных специалистов на должности становится все труднее, а без них почти невозможно масштабировать бизнес. Медаль "Выбор года" становится эффективным инструментом, помогающим компаниям быстрее решать эти проблемы — наращивать положительный имидж и усиливать бренд работодателя.

Несмотря на многочисленные вызовы и нестабильность социально-экономической среды, бизнесы в Украине демонстрируют устойчивость и развитие, а их бренды получают народное признание. Delo.ua раскрывает ценные инсайты, как некоторые компании планируют использовать статус победителя в главной бизнес-премии страны "Выбор года" для своего стратегического развития и масштабирования бизнеса.

"Аккорд-тур" – победитель в номинации "Автобусные туры года"

Сфера деятельности: туристические услуги

Год основания: 2003

Туристический оператор из Львова Аккорд-тур уже более 20 лет помогает украинцам планировать свой отдых и остается фаворитом клиентов в данной сфере. Компания предлагает одни из лучших автобусных туров на рынке, за что регулярно получает награду "Выбор года".

"Это не просто признание, а доказательство того, что мы стабильно остаемся лидерами туристической отрасли Украины. Аккорд-тур — не только путешествия, но и стабильность и высокий уровень качества услуг даже в сложные времена. Доверие наших клиентов, партнеров и команды мотивирует нас двигаться вперед, благодаря этому мы достигаем новых высот", — подчеркивают в компании.

Победа в главной бизнес-премии страны "Выбор года" оказывает мощное влияние на имидж компании, а сфера туризма – это особая ниша бизнеса, где доверие к оператору рынка – определитель успеха. Также медаль "Выбор года" является четким месседжем для будущих сотрудников на сайтах поиска работы: "Аккорд-тур" – лидер отрасли. Это помогает привлекать лучших кандидатов и удерживать таланты. Кроме того статус победителя существенно укрепляет репутацию, является прямым доказательством надежности бизнес-партнера и открывает новые возможности для расширения клиентской базы и установления долгосрочных деловых связей.

"Мы активно интегрируем награду в отраслевые медиа и профессиональные платформы, чтобы подчеркнуть нашу экспертность и ответственность перед клиентами и бизнес-партнерами. Медаль задает лидерский тон, акцентируя нашу позицию на сцене любого мероприятия. Это сильный PR-инструмент, который усиливает репутацию даже без слов", — объясняют в "Аккорд-тур".

"Вухастик" — победитель в номинациях "Детская косметика (шампунь, гель) года украинского производства" и "Детский порошок года украинского производства"

Сфера деятельности: производство бытовой химии

Год основания: 2023

Бренд бытовой химии "Вухастик" достаточно молод, но уже получил признание потребителей. Продукцию бренда разрабатывают с использованием современных технологий и проверенных ингредиентов, на основе строгих стандартов качества и многоступенчатого контроля. Благодаря этому продукция сочетает безопасный состав и высокую эффективность, что очень важно для ухода за чувствительной кожей малышей. Поддерживая национальное производство, социально-ответственный бизнес производит продукты "Вухастик" в Украине.

Для компании победа в премии "Выбор года" является важным достижением и подтверждением статуса №1 в своей категории. "Бренд "Вухастик" был создан, чтобы поддержать украинских родителей в уходе за малышами, и мы с гордостью видим, что нашу продукцию высоко оценивают потребители. Эта победа для нас — показатель доверия украинцев и мощный стимул для развития. Успех бренда в очередной раз демонстрирует, что продукция Made in Ukraine может быть символом качества на международном уровне”, – комментирует руководитель отдела по маркетингу компании AFINA Group Светлана Попова.

Как AFINA Group планирует использовать медаль "Выбор года" для укрепления позиций бренда-работодателя:

Усиление уверенности будущих кандидатов. Размещение медали на ресурсах по поиску работы создаст прямой месседж: компания является лидером отрасли и предлагает стабильность и надежность, что важно каждому потенциальному работнику. Рекрутинговые платформы и отраслевые медиа. Интегрируя награду в профиле компании, мы сможем повысить привлекательность среди лучших кандидатов, которые ценят компании с проверенной репутацией. Улучшение позиций в B2B-партнерствах. Для нас важно выстраивать систему дистрибуции и деловые отношения в секторе B2B. Медаль победителя – это доказательство нашей надежности и качества, которое влияет на доверие новых партнеров. Презентация на внешних мероприятиях. Мы планируем активно коммуницировать нашу победу через отраслевые и бизнес-площадки, где медаль станет важной частью презентаций, что придаст контекста лидерства нашей компании. Участие во внешних мероприятиях с этой наградой подчеркивает силу и надежность нашей компании. Расширение дистрибьюции. Наша победа позволяет компании заключать новые контракты, в частности на международных рынках, где медаль станет подтверждением качества и доверия.

Награда "Выбор года" подчеркнет стабильность и амбициозность бизнеса в глазах партнеров, поэтому получение медали является весомым вкладом в стратегию AFINA Group.

Herbalife – победитель в номинациях "Программа года для коррекции и снижения массы тела", "Протеиновый коктейль года" и "Диетические добавки года"

Сфера деятельности: специальное питание

Год основания: 1980 (с 2010 — в Украине)

Herbalife снова победила сразу в трех номинациях бизнес-премии "Выбор года", подтверждая статус ведущей компании, сообщества и коммуникационной платформы в сфере здоровья и хорошего самочувствия. Держа высокую планку, бренд внедряет новые продукты, устанавливает новые партнерские отношения с лучшими мировыми учеными и предоставляет бизнес-возможности для своих дистрибьюторов.

В компании подчеркивают, что награда "Выбор Года" – не только признание качества, но и мощный инструмент для укрепления репутации и формирования имиджа надежной компании, отвечающей самым высоким стандартам качества.

"Медаль премии, размещенная на сайтах, упаковках продукции или в маркетинговых материалах, имеет большое влияние на потребителей, партнеров и потенциальных сотрудников. Кандидаты видят в этом знак надежного работодателя, который поддерживает высокие стандарты и предоставляет возможности для карьерного роста. Это помогает привлечь лучших специалистов, ориентированных на развитие", – рассказывает Country Director ООО "Гербалайф Україна" Татьяна Серебряник.

Медаль "Выбор года" на упаковках подтверждает высокое качество продукции и дает потребителям чувство безопасности и уверенности в товаре. Это важный сигнал покупателям, что продукт был выбран украинскими потребителями как лучший в своей категории.

"Одержание победы в "Выбор Года" на протяжении нескольких лет подчеркивают образ компании как стабильного, инновационного лидера рынка. Это подтверждает стратегическую мощь и способность компании адаптироваться к изменениям, внедрять новейшие технологии и обеспечивать высокий уровень качества. Для инвесторов, партнеров и потребителей это является важным маркером надежности", — добавляет Татьяна Серебряник.

Mary Kay — победитель в номинациях "Декоративная косметика года для губ" и "Антивозрастная косметика года"

Сфера деятельности : оптовая торговля парфюмерией и косметическими товарами

Год основания : 1963 (с 1997 — в Украине)

Mary Kay инвестирует в науку красоты, создавая инновационные средства по уходу за кожей, декоративную косметику, ароматы, а также витамины и БАДы. В глобальном портфолио компании представлено более 800 наименований продукции, бренд владеет более 1600 патентами и ежегодно проводит около полумиллиона тестирований для обеспечения качества и безопасности продукции.

Сегодня Mary Kay объединяет миллионы Независимых Консультантов по красоте в более чем 40 странах и признана Брендом №1 прямой продажи средств по уходу за кожей и декоративной косметики в мире *. Бизнес имеет успех и в Украине – не первый год подряд компания одерживает победу в главной бизнес-премии страны "Выбор года" в двух категориях.

Именно поэтому для Mary Kay данная награда – стратегически важный инструмент, который положительно влияет на развитие бренда, предлагающего бизнес-возможности, и помогает масштабировать свое присутствие на рынке. Победа в главной бизнес-премии Украины является эффективным решением локальных аспектов построения системы дистрибуции и привлечения мотивированных специалистов в свою команду.

"Мы рады получить признание и уверенно заявляем: каждый продукт в портфолио Mary Kay заслуживает стать фаворитом потребителей. Выбирая наш бренд, клиент не только получает товар высочайшего качества с безопасностью и эффективностью, доказанной исследованиями, но и становится причастным к социально ответственному бизнесу", — говорит генеральный директор ООО “Мері Кей (Україна) Лтд.” Виктория Зоря-Яценко.

По ее словам, бренд никогда не идет на компромиссы по вопросам качества и безопасности, а каждое решение компании базируется на научных фактах. Все ингредиенты проходят тщательный скрининг – если их безопасность невозможно подтвердить, их не используют. Выбирая состав, команда устанавливает свои высокие стандарты, выходя далеко за пределы глобального списка запрещенных 1300 ингредиентов. Также ежегодно Mary Kay инвестирует миллионы долларов в тестирование продукции, включая клинические исследования с участием независимых дерматологов и медицинских экспертов.

Современные условия развития бизнеса в Украине усугубляют проблематику привлечения ТОП-специалистов к построению мощной команды и стратегического партнерства, однако укрепление имиджа компании, имеющей продукцию со статусом №1 в категории, является достаточно эффективным решением. Mary Kay активно действуют в данном направлении, а также фокусируются на поддержании женщин в достижении их целей, способствуют устойчивому развитию по трем основным направлениям: экологическому, социальному и экономическому.

"Мы интегрируем свои усилия с Глобальными целями устойчивого развития ООН, работая над созданием более справедливого будущего. В одиночку мы можем достичь небольших изменений, но вместе мы можем изменить мир. Мы верим, что доверие, полученное от наших клиентов и партнеров, поможет нам вместе сделать этот мир лучше", — уверена Виктория Зоря-Яценко.

* Источник: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care, выпуск 2024 года, по объему продаж в деньгах, данные за 2023 год.