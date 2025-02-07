Бізнес-премія, що підсилює HR-стратегію: інсайти від переможців "Вибір року" 2024

Золота медаль "Вибір року" знайома кожному українцю з упаковок продукції чи сайтів брендів. Вона є символом найвищої довіри споживачів. Уже 25 років головна бізнес-премія країни "Вибір року" сприяє розвитку ринку, допомагаючи споживачам робити вибір на користь найкращих товарів і послуг, а компаніям – отримувати заслужене визнання.

Останні три роки повномасштабної війни через міграцію населення та мобілізацію багато компаній гостро відчувають кадровий голод. Знайти кваліфікованих фахівців на посади стає дедалі важче, а без них майже нереально масштабувати бізнес. Медаль "Вибір року" стає ефективним інструментом, який допомагає компаніям швидше вирішувати ці проблеми - нарощувати позитивний імідж та посилювати бренд роботодавця.

Незважаючи на численні виклики сьогодення та нестабільність соціально-економічного середовища, бізнеси в Україні демонструють стійкість та розвиток, а їх бренди - здобувають народну прихильність. Delo.ua розкриває цінні інсайти, як деякі компанії планують використовувати статус переможця в головній бізнес-премії країни "Вибір року" для свого стратегічного розвитку та масштабування бізнесу.

"Аккорд-тур" - переможець у номінації "Автобусні тури року"

Сфера діяльності: туристичні послуги

Рік заснування: 2003

Туристичний оператор зі Львова "Аккорд-тур" вже понад 20 років допомагає українцям планувати свій відпочинок та залишається фаворитом клієнтів у даній сфері. Компанія пропонує одні з найкращих автобусних турів на ринку, за що регулярно здобуває відзнаку "Вибір року".

"Це не просто визнання, а доказ того, що ми стабільно залишаємося лідерами туристичної галузі України. "Аккорд-тур" – не лише подорожі, а й стабільність та високий рівень якості послуг навіть у складні часи. Довіра наших клієнтів, партнерів та команди мотивує нас рухатись вперед, завдяки цьому ми досягаємо нових висот", - підкреслюють у компанії.

Здобуття перемоги в головній бізнес-премії країни "Вибір року" має потужний вплив на імідж компанії, а сфера туризму - це особлива ніша бізнесу, де довіра до оператора ринку - визначник успіху. Також медаль "Вибір року" є чітким меседжем для майбутніх співробітників на сайтах пошуку роботи: "Аккорд-тур" - лідер галузі. Це допомагає залучати найкращих кандидатів та утримувати таланти. Крім того, статус переможця суттєво зміцнює репутацію, є прямим доказом надійності бізнес-партнера та відкриває нові можливості для розширення клієнтської бази й встановлення довгострокових ділових зв’язків.

"Ми активно інтегруємо відзнаку в галузеві медіа та професійні платформи, щоб підкреслити нашу експертність та відповідальність перед клієнтами та бізнес-партнерами. Медаль задає лідерський тон, акцентуючи нашу позицію на сцені будь-якого заходу. Це сильний PR-інструмент, який посилює репутацію навіть без слів", - пояснюють в "Аккорд-тур".

"Вухастик" - переможець у номінаціях "Дитяча косметика (шампунь, гель) року українського виробництва" та "Дитячий порошок року українського виробництва"

Сфера діяльності: виробництво побутової хімії

Рік заснування: 2023

Бренд побутової хімії "Вухастик" достатньо молодий, але вже здобув визнання споживачів. Продукцію бренду розробляють із використанням сучасних технологій та перевірених інгредієнтів, на основі суворих стандартів якості та застосовуючи багатоступеневий контроль. Завдяки цьому продукція поєднує в собі безпечний склад і високу ефективність, що дуже важливо для догляду за чутливою шкірою малюків. Підтримуючи національне виробництво, соціально-відповідальний бізнес виготовляє продукти "Вухастик" в Україні.

Для компанії перемога в премії "Вибір року" є важливим досягненням і підтвердженням статусу №1 в своїй категорії. "Бренд "Вухастик" був створений, щоб підтримати українських батьків у догляді за малюками, і ми з гордістю бачимо, що нашу продукцію високо оцінюють споживачі. Ця перемога для нас — показник довіри українців та потужний стимул для розвитку. Успіх бренду вкотре демонструє, що продукція Made in Ukraine може бути символом якості на міжнародному рівні", — коментує керівник відділу з маркетингу компанії AFINA Group Світлана Попова.

Як AFINA Group планує використовувати медаль "Вибір року" для зміцнення позицій бренду-роботодавця:

Посилення впевненості майбутніх кандидатів. Розміщення медалі на ресурсах із пошуку роботи створить прямий меседж: компанія є лідером галузі та пропонує стабільність і надійність, що важливо для кожного потенційного працівника. Рекрутингові платформи та галузеві медіа. Інтегруючи відзнаку у профілі компанії, ми зможемо підвищити привабливість серед найкращих кандидатів, які цінують компанії з перевіреною репутацією. Покращення позицій у B2B-партнерствах. Для нас важливо вибудовувати систему дистрибуції та ділові відносини в B2B-секторі. Медаль переможця — це доказ нашої надійності та якості, яка впливає на довіру нових партнерів. Презентація на зовнішніх заходах. Ми плануємо активно комунікувати нашу перемогу через галузеві та бізнес-майданчики, де медаль стане важливою частиною презентацій, що додасть контексту лідерства нашій компанії. Участь у зовнішніх заходах із цією нагородою підкреслює силу і надійність нашої компанії. Розширення дистрибуції. Наша перемога дає можливість компанії укладати нові контракти, зокрема на міжнародних ринках, де медаль стане підтвердженням якості та довіри.

Відзнака "Вибір року" також підкреслить стабільність і амбітність бізнесу в очах партнерів, тож ця відзнака є вагомим внеском у стратегію AFINA Group.

Herbalife - переможець у номінаціях "Програма року для корекції та зниження маси тіла", "Протеїновий коктейль року" та "Дієтичні добавки року"

Сфера діяльності: спеціальне харчування

Рік заснування: 1980 (з 2010 - в Україні)

Herbalife знову перемогла одразу в трьох номінаціях бізнес-премії "Вибір року", підтверджуючи статус провідної компанії, спільноти та комунікаційної платформи у сфері здоров’я та гарного самопочуття. Тримаючи високу планку, бренд впроваджує нові продукти, встановлює нові партнерські відносини з кращими світовими вченими та надає бізнес-можливості для своїх дистриб'юторів.

У компанії підкреслюють, що відзнака "Вибір Року" – не лише визнання якості, а й потужний інструмент для зміцнення репутації та формування іміджу надійної компанії, яка відповідає найвищим стандартам якості.

"Медаль премії, розміщена на сайтах, упаковках продукції чи у маркетингових матеріалах, має великий вплив на споживачів, партнерів та потенційних співробітників. Кандидати бачать в цьому знак надійного роботодавця, який підтримує високі стандарти та надає можливості для кар'єрного зростання. Це допомагає залучити найкращих фахівців, орієнтованих на розвиток", - розповідає Country Director ТОВ "Гербалайф Україна" Тетяна Серебряник.

Медаль "Вибір року" на пакованнях підтверджує високу якість продукції і дає споживачам відчуття безпеки та впевненості в товарі. Це важливий сигнал для покупців, що продукт був обраний українськими споживачами як найкращий в своїй категорії.

"Здобуття перемоги у "Вибір Року" упродовж кількох років підкреслюють образ компанії як стабільного, інноваційного лідера ринку. Це підтверджує стратегічну потужність і здатність компанії адаптуватися до змін, впроваджувати новітні технології та забезпечувати високий рівень якості. Для інвесторів, партнерів і споживачів це є важливим маркером надійності", - додає Тетяна Серебряник.

Mary Kay - переможець у номінаціях "Декоративна косметика року для губ" та "Антивікова косметика року"

Сфера діяльності: оптова торгівля парфумними та косметичними товарами

Рік заснування: 1963 (з 1997 - в Україні)

Mary Kay інвестує у науку краси, створюючи інноваційні засоби для догляду за шкірою, декоративну косметику, аромати та вітаміни і БАДи. У глобальному портфоліо компанії представлено понад 800 найменувань продукції, бренд володіє понад 1600 патентами та щороку проводить близько півмільйона тестувань для забезпечення якості та безпеки продукції.

Сьогодні Mary Kay об’єднує мільйони Незалежних Консультантів з краси у понад 40 країнах та визнана Брендом №1 прямого продажу засобів догляду за шкірою та декоративної косметики у світі*. Бізнес має успіх і в Україні - не перший рік поспіль компанія здобуває перемогу у головній бізнес-премії країни "Вибір року" у двох категоріях.

Саме тому для Mary Kay дана нагорода - стратегічно важливий інструмент, який позитивно впливає на розвиток бренду, що пропонує бізнес-можливості, та допомагає масштабувати свою присутність на ринку. Перемога в головній бізнес-премії України також є ефективним рішенням локальних аспектів побудови системи дистрибуції та залучення вмотивованих фахівців до своєї команди.

"Ми раді отримати визнання та впевнено заявляємо: кожен продукт у портфоліо Mary Kay заслуговує стати фаворитом споживачів. Обираючи наш бренд, клієнт не лише отримує товар найвищої якості з безпекою та ефективністю, доведеною дослідженнями, а й стає дотичним до соціально відповідального бізнесу", - каже генеральна директорка ТОВ "Мері Кей (Україна) Лтд." Вікторія Зоря-Яценко.

За її словами, бренд ніколи не йде на компроміси у питаннях якості та безпеки, а кожне рішення компанії базується на наукових фактах. Усі інгредієнти проходять ретельний скринінг - якщо їх безпеку неможливо підтвердити, їх не використовують. Обираючи склад, команда встановлює власні високі стандарти, виходячи далеко за межі глобального списку заборонених 1300 інгредієнтів. Також щороку Mary Kay інвестує мільйони доларів у тестування продукції, включно з клінічними дослідженнями за участю незалежних дерматологів та медичних експертів.

Сучасні умови розвитку бізнесу в Україні поглиблюють проблематику залучення ТОП-фахівців до побудови потужної команди та стратегічного партнерства, проте зміцнення іміджу компанії, яка має продукцію із статусом №1 в категорії, є досить ефективним рішенням. Mary Kay активно діють в даному напрямі, а також фокусуються на підтриманні жінок у досягненні їхніх цілей, сприяють сталому розвитку за трьома основними напрямами: екологічному, соціальному та економічному.

"Ми інтегруємо свої зусилля з Глобальними цілями сталого розвитку ООН, працюючи над створенням більш справедливого майбутнього. Поодинці ми можемо досягти невеликих змін, але разом ми можемо змінити світ. Ми віримо, що довіра, отримана від наших клієнтів і партнерів, допоможе нам разом зробити цей світ кращим", - впевнена Вікторія Зоря-Яценко.

*Джерело: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care, випуск 2024, за обсягом продажу у грошах, дані за 2023 рік.