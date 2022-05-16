Бизнес приветствует введение свободного трудового договора и надеется на принятие законопроекта №5371 в целом

Важным шагом к осовремениванию трудового законодательства называют в Украинском Совете Бизнеса принятие за основу законопроекта №5371 об упрощении регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшении административной нагрузки на предпринимательскую деятельность.

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Об этом сообщает пресс-служба УРБ.

Принятия этого документа, который входит в ТОП-10 приоритетов украинского бизнеса, предприниматели ждут больше года. В четверг, 12 мая, парламентарии поддержали законопроект за основу и проголосовали за рассмотрение во втором чтении по сокращенной процедуре.

"Трудовое законодательство Украины уже давно нуждается в осовременивании. Законопроект № 5371 внесет гибкость и простоту в трудовые отношения работников и работодателей", - убежден консультант по трудовому праву Ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники" Денис Семенов.

Ключевое новшество законопроекта 5371 – создание договорного режима регулирования трудовых отношений для малого и среднего бизнеса. Такой режим устанавливается при условии, что если работодатель не является юридическим лицом публичного права, является субъектом малого или среднего бизнеса с количеством работников не более 250 человек. Также этот режим может применяться к трудовым отношениям между работодателем и работником, заработная плата которого составляет более 8 минимальных заработных плат в месяц.

Как отмечают в УРБ, в рамках свободного трудового договора стороны по своему усмотрению регулируют свои отношения: относительно системы и режима оплаты, трудоустройства и увольнения, рабочего времени, продолжительности рабочей недели, отпуска и выходных и т.д. Это особенно важно в современном мире, где появились сотни новых креативных профессий, требующих особого режима организации и вознаграждения труда.

В то же время, этот свободный трудовой договор включает все необходимое для защиты работника. Документ должен содержать все гарантии, предусмотренные международными конвенциями, а также существенные условия (место работы, дата, срок действия, условия оплаты труда).

"Реализация проекта приведет к модернизации трудового законодательства в Украине, уходу от устаревших советских норм, приближению к мировым трендам ведущих экономик. Этот проект позволяет работникам и работодателям более гибко изменять условия сотрудничества, уменьшают расходы на администрирование, что в итоге позволит устанавливать лучшие условия труда", - отмечают в Украинском Совете Бизнеса.

Украинский Совет Бизнеса – крупнейшее в Украине объединение 100 ведущих бизнес-ассоциаций, созданное в 2017 г. для консолидации бизнеса и реализации общественно важных реформ.