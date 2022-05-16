Бізнес вітає запровадження вільного трудового договору та сподівається на ухвалення законопроєкту №5371 у цілому

Важливим кроком до осучаснення трудового законодавства називають в Українській Раді Бізнесу прийняття за основу законопроєкту №5371 щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність.

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Про це повідомляє прес-служба УРБ.

На ухвалення цього документу, який входить до ТОП-10 пріоритетів українського бізнесу, підприємці чекають понад рік. У четвер, 12 травня, парламентарі підтримали законопроєкт за основу і проголосували за розгляд у другому читанні за скороченою процедурою.

"Трудове законодавство України вже давно потребує осучаснення. Законопроєкт № 5371 внесе гнучкість та простоту у трудові відносини працівників та роботодавців", - переконаний консультант з трудового права Асоціація "Українські імпортери побутової електроніки" Денис Семенов.

Ключова новація законопроєкту 5371 - створення договірного режиму регулювання трудових відносин для малого та середнього бізнесу. Такий режим встановлюється за умов, якщо роботодавець не є юридичною особою публічного права, є суб'єктом малого або середнього бізнесу з кількістю працівників не більше 250 осіб. Також цей режим може застосовуватися до трудових відносин, що виникають між роботодавцем і працівником, заробітна плата якого становить понад 8 мінімальних заробітних плат на місяць.

Як зазначають в УРБ, у межах вільного трудового договору сторони на власний розсуд врегульовують свої стосунки: щодо системи та режиму оплати, працевлаштування та звільнення, робочого часу, тривалості робочого тижня, відпустки та вихідних тощо. Це особливо важливо в сучасному світі, де з’явилися сотні нових креативних професій, які вимагають особливого режиму організації та винагороди праці.

Водночас цей вільний трудовий договір має все необхідне для захисту працівника. Документ має обов’язково містити всі гарантії, передбачені міжнародними конвенціями, а також істотні умови (місце роботи, дата, строк дії, умови оплати праці).

"Реалізація проєкту призведе до модернізації трудового законодавства в Україні, відхід від застарілих радянських норм, наближення до світових трендів провідних економік. Цей проєкт надає можливість робітникам та роботодавцям більш гнучко змінювати умови співпраці, зменшують витрати на адміністрування, що у підсумку надасть можливість встановлювати кращі умови праці", - наголошують в Українській Раді Бізнесу.

Українська Рада Бізнесу - найбільше в Україні об’єднання 100 провідних бізнес-асоціацій, створене в 2017 р. для консолідації бізнесу та реалізації суспільно важливих реформ.