Бизнес призывает принять законопроект, автоматизирующий предоставление разрешений на строительство

Система государственного архитектурно-строительного контроля в Украине была и остается одной из наиболее коррумпированных сфер. Бизнес считает необходимым перезагрузить эту систему, говорится в обращении Украинского Совета Бизнеса, обнародованном в четверг, 24 ноября.

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Коалиция призывает правительство и парламент не медлить с принятием важных для страны системных решений и до конца 2022 года принять закон №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" во втором чтении.

Документ создаст основу для устранения коррупционных рисков в сфере градостроительной деятельности, будет способствовать улучшению инвестиционного климата и повлияет на развитие строительства в целом, отмечают авторы обращения.

"Мировой опыт демонстрирует, что нет лучшего способа борьбы с коррупцией, чем создание конкурентной прозрачной рыночной среды, разумная регуляция и автоматизация предоставления услуг в соответствующей сфере. Поэтому важным аспектом реформирования градостроительной сферы является принятие указанного проекта закона", - отмечают в УСБ .

По мнению коалиции, перевод всех процессов в электронную систему и введение автоматического предоставления разрешений, сертификатов и других документов через эту систему - это то, чего годами ожидал украинский бизнес.

Также реформа предполагает децентрализацию властных полномочий и распределение функций контроля и надзора; лишение органов местного самоуправления разрешительных функций и увеличение их полномочий по незаконным застройкам; повышение ответственности участников строительного процесса и т.д., говорится в обращении.

"Реализация этого проекта обеспечит снижение коррупционных рисков при предоставлении административных услуг, обеспечит построение прозрачной и эффективной системы градостроительного контроля и надзора, введет принцип альтернативности выбора органа по градостроительному контролю" , - убеждены в УРБ .

Справка.

Украинский Совет Бизнеса – коалиция, объединяющая 104 бизнес-ассоциации разных отраслей экономики. На состоявшемся в октябре 2022 года форуме УРБ совместно с Национальной бизнес-коалицией приняли ТОП-10 приоритетов украинского бизнеса.

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