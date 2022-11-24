Бізнес закликає ухвалити законопроєкт, який автоматизує надання дозволів на будівництво

Система державного архітектурно-будівельного контролю в Україні була і залишається однією з найбільш корумпованих сфер. Бізнес вважає за необхідне перезавантажити цю систему, йдеться у зверненні Української Ради Бізнесу, оприлюдненому в четвер, 24 листопада.

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Коаліція закликає уряд та парламент не зволікати із ухваленням важливих для країни системних рішень та до кінця 2022 року прийняти законопроєкт №5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" у другому читанні.

Документ створить підґрунтя для усунення корупційних ризиків у сфері містобудівної діяльності, сприятиме покращенню інвестиційного клімату та вплине на розвиток будівництва в цілому, зазначають автори звернення.

"Світовий досвід демонструє, що немає ліпшого способу боротьби з корупцією, ніж створення конкурентного прозорого ринкового середовища, розумна регуляція та автоматизація надання послуг у відповідній сфері. Тому важливим аспектом реформування містобудівної сфери є прийняття зазначеного проєкту закону", - наголошують в УРБ.

На думку коаліції, переведення всіх процесів в електронну систему та запровадження автоматичного надання дозволів, сертифікатів та інших документів через цю систему - це те, чого роками чекав український бізнес.

Також реформа передбачає децентралізацію владних повноважень і розподіл функцій контролю та нагляду; позбавлення органів місцевого самоврядування дозвільних функцій та збільшення їхніх повноважень щодо незаконних забудов; підвищення відповідальності учасників будівельного процесу тощо, йдеться у звернені.

"Реалізація цього проєкту забезпечить зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг, забезпечить побудову прозорої та ефективної системи містобудівного контролю і нагляду, запровадить принцип альтернативності вибору органу з містобудівного контролю", - переконані в УРБ.

Довідково.

Українська Рада Бізнесу – коаліція, яка об’єднує 104 бізнес-асоціації різних галузей економіки. На форумі, який відбувся в жовтні 2022 року, УРБ спільно з Національною бізнес-коаліцією ухвалили ТОП-10 пріоритетів українського бізнесу.

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