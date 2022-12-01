Бизнес в ноябре ухудшил оценки деловой активности: какие ожидания в разных сферах

В ноябре бизнес продолжил нести потери от полномасштабной войны и террористических атак и, соответственно, ослабил оценки относительно своей экономической деятельности, сообщают в Национальном банке Украины. Как отмечает регулятор, рассчитывающий ежемесячно индекс ожиданий деловой активности, в ноябре этот показатель снизился до 42,7 с 44,9 в октябре.

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На ухудшение оценок относительно экономических результатов в ближайшей перспективе предприятий всех участвующих в опросах НБУ секторов влияет продолжение боевых действий, дальнейшее разрушение критической инфраструктуры, логистики, рост производственных затрат, а также снижение доходов населения.

Так, предприятия промышленности усилили негативные оценки своих экономических перспектив из-за разрушения производственных мощностей и инфраструктуры: секторальный индекс в ноябре составил 44,1 по сравнению с 45,8 в октябре.

Респонденты ухудшили ожидания объемов изготовленной продукции, объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных. В то же время оценки относительно объемов незавершенного производства были менее пессимистичны, чем в предыдущем месяце.

Предприятия сектора строительства несколько ослабили пессимистические оценки своей деятельности: секторальный индекс составил 41,0 (в октябре – 38,2).

Респонденты смягчили ожидания объемов выполненных строительных работ и объемов новых заказов и настроены на увеличение объемов закупки их услуг на фоне улучшения доступности подрядчиков. Существенно повысились, хотя и остаются ниже нейтрального уровня (50), оценки объемов закупки сырья и материалов.

Предприятия торговли в ноябре ухудшили оценки перспектив своей экономической деятельности под влиянием усиления интенсивности боевых действий и снижения доходов населения: секторальный индекс снизился до 45,2 по сравнению с 48,9 в октябре.

Респонденты ухудшили оценки объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи. В то же время, в отличие от предыдущего месяца, они ожидают увеличения объемов запасов/остатков товаров для продажи. Предприятия торговли прогнозируют более низкие темпы роста стоимости товаров, закупленных для продажи, сохраняя при этом ожидания снижения торговой маржи.

Предприятия сферы услуг также ослабили собственные ожидания, учитывая разрушение цепей поставок и увеличение производственных затрат: индекс в этом секторе снизился до 40,0 с 42,2 в октябре.

Респонденты усугубили негативные ожидания относительно объемов предоставленных услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения. Большинство предприятий, участвующих в опросах, усилили ожидания удорожания собственной продукции/услуг на фоне высоких ожиданий цен на сырье и товары поставщиков.

В НБУ добавляют, что предприятия всех секторов, привлеченных к опросу, продолжают ожидать сокращения общей численности работников, больше всего – строительного сектора.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 по 23 ноября. В нем приняли участие 432 предприятия. Среди опрошенных 45,4% – предприятия промышленности, 27,5% – сферы услуг, 22,9% – торговли, 4,2% – строительства. 30,1% респондентов – крупные предприятия, 31,7% – средние, 38,2% – малые.

32,2% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 10,4% – только экспортные операции, 16,2% – только импортные операции, 41,2% – не совершают внешних экономических операций. В Нацбанке подчеркивают, что результаты опросов отражают только мнение руководителей этих предприятий, а не оценки самого регулятора.

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