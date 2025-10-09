Бизнесы, наполняющие бюджет 2025: 100 крупнейших частных налогоплательщиков обеспечили каждую седьмую гривну доходов государства

Украинский бизнес продолжает работать, зарабатывать и платить налоги несмотря на все испытания военного времени. Именно благодаря налогам государство имеет возможность финансировать Силы обороны, борющиеся за право на существование Украины. Так что роль прозрачного ответственного бизнеса в будущей Победе Украины трудно переоценить. Редакция Delo.ua публикует рейтинг ста частных компаний – крупнейших налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Украины в разных сферах бизнеса. Рейтинг сформирован по сумме всех уплаченных налогов за 2024 год.

Кто есть кто в первой сотне

Из 100 представленных в рейтинге компаний – лидеров по суммам уплаченных в 2024 году налогов — четыре компании представляют табачную отрасль. Все они находятся в первой десятке рейтинга. Это компании: Philip Morris Украина, British American Tobacco Украина, группа "Империал Брэндс" в Украине, JTI Украина.

Второе место в рейтинге заняла энергетическая компания ДТЭК. Следует учесть, что значительные платежи табачной отрасли обусловлены акцизной нагрузкой на их продукцию. Без этого ДТЭК бы занял первое место. Если учесть суммарный показатель компаний, входящих в финансово-промышленную группу SCM акционера Рината Ахметова: Метинвест, ДТЭК, ПУМБ, Укртелеком и Лемтранс, которые за 2024 год уплатили почти 70 млрд грн налогов, то они также заняли первое место "в групповом зачете".

Группа Метинвест единственная в первой десятке представляет металлургию — отрасль, которая десятилетиями является одним из главных наполнителей госбюджета налогами, а также источником валюты для внутреннего финансового рынка. Всего в рейтинг попали шесть металлургических компаний.

В первой пятерке — одна компания продовольственного ритейла. Корпорация АТБ. Всего в рейтинг из сферы продовольственного ритейла попали шесть компаний.

Три компании из первой десятки представляют нефтеритейл. Это компании: ОККО, WOG и UPG. Всего в рейтинге сектор нефтеритейла представляют семь компаний.

Компании – лидеры рейтинга представляют также следующие сектора: телеком (3 компании), логистика (4 компании), непродовольственный ритейл (11 компаний), производство пищевых продуктов (14 компаний), банки (7 банков), АПК (11 компаний), авторитейл (3 компании), общепит (1 компания), фармацевтика (6 компаний), IT (3 компании), автопроизводство (1 компания), фармацевтический ритейл (1 компания), химическая промышленность (2 компании), медицинские услуги (3 компании), страхование (2 компании), производство промышленных газов (1 компания); строительство дорог (1 компания).

В рейтинг также вошла финансово – промышленная группа ТАС, в которую входят более 130 компаний разных отраслей экономики, и диверсифицированная группа Group DF.

Кто сколько заплатил государству

Суммарно все 100 компаний, вошедшие в рейтинг, в 2024 году уплатили налогов более чем на 503 млрд грн. За первую половину 2025 года сумма уплаченных налогов составила более 270 млрд грн.

Для сравнения все доходы сводного бюджета Украины за 2024 год составили 3,6 трлн грн. Эта сумма включает, в частности, налоговые поступления, рентные платежи, акцизы, разнообразные сборы и неналоговые поступления, доходы от госсобственности и приватизации, а также средства от зарубежных стран и международных организаций. Следовательно, налоги, уплаченные сотней компаний – лидеров нашего Рейтинга, обеспечили седьмую часть доходов сводного бюджета Украины в 2024 году.

Доходы сводного бюджета Украины за шесть месяцев 2025 составили 2,1 трлн грн. Следовательно, налоги, уплаченные участниками Рейтинга, составили около восьмой его части.

Еще немного интересных цифр. Самая высокая доля налогов относительно чистого дохода среди компаний Рейтинга – у табачных и водочных предприятий. Так, эта доля в компании Philip Morris Украина превышает 100%, у British American Tobacco Украина — 89%, у компании Global Spirits — 63%, Nemiroff Vodka Limited — 61%.

У ряда компаний соотношение уплаченных налогов к доходам превышает 30%. Это такие компании: UPG, Киевстар, Баядера Груп, ОТП Банк.

Еще у ряда компаний этот показатель находится в диапазоне от 20 до 30%. Это такие компании: OKKO, WOG, NOVA Group, МХП, "ВФ Украина" (Vodafone), UKRSIBBANK BNP Parinas Group, Winner Group Ukraine, Карлсберг Украина, Оболонь, AMIC Ukraine, Укртелеком, Еврокар, SOCAR Energy, Glovo.

Как меняется налоговая нагрузка

Интересно, как изменилась налоговая нагрузка на лидеров Рейтинга за последний год.

Лидер рейтинга этого года компания Филипп Моррис Украина заплатила за 2023 год 30,3 млрд грн налогов, за 2024-й — уже 52,2 млрд грн, а за первое полугодие 2025-го — 28,9 млрд грн.

Группа ДТЭК за 2023 год заплатила 40,2 млрд грн налогов, за 2024-й — 41 млрд грн, а за первое полугодие 2025-го — 24,3 млрд грн.

Бронзовый призер рейтинга этого года — компания British American Tobacco Украина — за 2024-й заплатила налогов на 38,1 млрд грн, а за первые шесть месяцев текущего года — 21,5 млрд грн.

Обладатель "пятого номера" рейтинга корпорация АТБ за 2023 год заплатила 25,06 млрд грн налогов, тогда как в прошлом году — уже 28,6 млрд грн. Сумма налоговых платежей за первое полугодие 2025 составила 18 млрд грн.

Аналогичная тенденция — увеличение сумм налоговых платежей от года к году — общая для компаний рейтинга, и касается всех секторов экономики.

Так, например, участник первой "десятки" компания ОККО за 2023 год уплатила 15,6 млрд грн налогов, за 24-й — уже 21,2 млрд грн, за полгода 25-го — 11 млрд грн.

Аналогичная тенденция — у группы Метинвест. Суммы уплаченных налогов изменялись следующим образом: 14,61 млрд грн — 19,8 млрд грн — 9,3 млрд грн, соответственно по годам.

Новая Почта заплатила 8,74 млрд грн за 2023 год, а Группа NOVA за 2024 год — уже 12,2 млрд грн, плюс — 7,9 млрд грн за январь – июнь текущего года.

Ожидают ли компании увеличения налоговой нагрузки в будущем и как оценивают перспективы развития собственного бизнеса?

Увеличение налоговых обязательств для любой отрасли является следствием:

инвестиций в развитие бизнеса,

расширения производственных мощностей,

роста объемов реализации продукции,

прогнозируемой отраслевой регуляторной политики,

— отмечают в компании – участнице рейтинга Carlsberg Ukraine.

Менеджер по регуляторным вопросам компании JTI Украина Юлия Ющенко надеется, что изменений налоговой нагрузки не будет. Для табачной отрасли ключевым является акцизный налог. С 2025 года действует график повышения ставок до 2028-го, предусматривающий постепенный рост налога до минимального уровня для стран ЕС. Ставки привязаны к евро и дважды в год корректируются в зависимости от курса, что фактически повышает нагрузку.

"Надеемся на последовательность парламента и правительства, чтобы дополнительных пересмотров не было, ведь это создает нестабильность. Высокий налог подтверждается и динамикой нелегального рынка за последние 8 лет", — говорит Юлия Ющенко.

Чтобы государство могло получать больше поступлений от табачной индустрии, нужно, прежде всего, усилить работу правоохранителей в борьбе с нелегальным рынком, отмечает финансовый директор Филипп Моррис Украина Сергей Кальнооченко.

"В прошлом году, когда БЭБ на несколько месяцев остановил работу нелегальных сигаретных фабрик, эффект появился моментально. Мы почувствовали это на наших объемах, потому что впервые за 10 лет они не только не падали, а начали немного расти. Уплата налогов за три месяца тогда выросла на 30%", — констатирует собеседник Delo.ua. Простыми словами, когда потребитель не может в свободном доступе купить нелегальный продукт, он выбирает легальный, а бюджет стабильно получает налоги.

Сегодня нелегальные сигареты и вейпы отбирают большую часть рынка у легальных табачных производителей. По независимым оценкам, из-за этого государственный бюджет ежегодно теряет более 30 млрд грн налоговых поступлений.

Не ожидают роста налогов и в компании Vodafone Украина.

А вот ОТП Банк планирует увеличить сумму налоговых обязательств в 2026 году.

"Мы активно работаем над ростом активов, увеличением клиентской базы, развитием спектра банковских услуг. Все перечисленные активности направлены на рост прибыли, а, значит, сумма налога на прибыль будет выше", — прогнозирует главный бухгалтер ОТП Банка Наталия Дюба.

Кроме того, ОТП Банк планирует повышение заработной платы персонала, что увеличит объемы налогов, зависящих от фонда оплаты труда.

Не пугает налоговая нагрузка группу ДТЭК. Несмотря на войну и все опасности, связанные с ней, группа продолжает реализацию стратегии развития.

"Компания и наш акционер инвестируют в Украину собственные средства и привлекают внешнее финансирование, чтобы создавать новую инфраструктуру и модернизировать существующие объекты. Уже во время полномасштабного вторжения ДТЭК реализовал проект первой очереди Тилигульской ВЭС на 114 МВт за 200 млн евро и продолжает развивать станцию, инвестируя в ее строительство 650 млн евро. Также совместно с американскими партнерами в рекордные сроки построена самая большая в Украине система хранения энергии на 200 МВт стоимостью 125 млн евро. ДТЭК во время войны инвестировал в Украину 1,2 млрд евро", — приводят красноречивые цифры в группе ДТЭК.

Там также напоминают, что для ДТЭК, как и любого другого бизнеса, важно работать в стабильной и прогнозируемой налоговой среде. Это позволяет планировать инвестиции, модернизацию и поддержку энергетической инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

Что участники Рейтинга думают о Клубе белого бизнеса

Каждый пятый участник Рейтинга "Бизнесы, наполняющие бюджет 2024/2025" отметил, что является членом так называемого Клуба белого бизнеса. Вместе с тем, значительная часть бизнесов из ТОП-100 налогоплательщиков еще не являются членами этого престижного клуба.

По словам Назара Купибиды, вице-президента по финансам группы ОККО, несколько компаний которой входят в Клуб, Клуб белого бизнеса — это модель, на основе которой и должны строиться отношения государства и частного сектора и в основе которой лежит взаимное доверие и партнерство.

В Астарте соглашаются с мнением, что Клуб белого бизнеса должен нарабатывать лучшие практики налогового сотрудничества с частным сектором. В компании отметили, что были одни из первых, кто присоединился к инициативе и вошел в Клуб еще в октябре 2024 года. Также в Астарте отметили, что по данным Государственной налоговой службы, в 2025 году агропромхолдинг занял второе место среди украинских компаний с самыми высокими показателями налоговой дисциплины.

В группе Kernel, компании которой также в Клубе, среди преимуществ участия в нем называют следующие: сокращение сроков камеральных и документальных проверок; сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций от налоговых органов; мораторий на проведение документальных плановых проверок и некоторых внеплановых, что уменьшает административную нагрузку.

Из положительных моментов включения в Клуб белого бизнеса — уменьшение документальных проверок сумм бюджетного возмещения, увеличение возмещаемой доли НДС по результатам камеральных проверок ("автоматом") и сокращение сроков подтверждения возмещения, отмечают в компании Агропросперис.

В компании Линде Газ Украина к перечню преимуществ членства в Клубе добавляют ускорение получения индивидуальных налоговых консультаций, а также возможность бронирования до 25% военнообязанных работников. Кроме того, участники получают доступ к обучающим мероприятиям и юридическую поддержку для решения правовых вопросов.

"Это позволяет нам укреплять репутацию прозрачной компании, повышать уровень доверия со стороны партнеров и клиентов, а также получать актуальную информацию и консультации по вопросам ведения бизнеса", — говорят в компании Ciklum Украина.

Вместе с тем, отмечают в банке ПУМБ, на сегодняшний день большинство крупнейших банков страны не входят в список участников Клуба белого бизнеса.

"Райффайзен Банк пока не включен в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства из-за несоблюдения одного из критериев, при том что банк остается одним из самых добросовестных налогоплательщиков. Это говорит о том, что критерии для включения налогоплательщиков в указанный перечень не учитывают особенности деятельности банков (например, обязательное формирование значительных объемов резервов для покрытия потенциальных рисков; значительные инвестиции в развитие, цифровизацию, инновации, поддержку крупной сети отделений и т.п.", — говорят в Райффайзен Банке.

В компании "Киевгума" заявляют, что никогда не подавали заявку на вступление в Клуб белого бизнеса: "Откровенно говоря, воспринимаем эту инициативу как нечто непонятное. Наша компания, как и многие другие ответственные бизнесы, работает официально и легально".

Кто из бизнесов наиболее закрытый

Готовя Рейтинг "Бизнесы, наполняющие бюджет 2024/2025", редакция Delo.ua направляла украинским бизнесам анкету с рядом вопросов относительно их доходов и уплаченных налогов. Не все бизнесы одинаково готовы открывать такую информацию. Среди самых "засекреченных" бизнесов, не спешащих делиться налоговой информацией, редакция отметила отдельных представителей IT-сектора, молочников, а также переработчиков агропродукции. То ли это чистая случайность и нам просто "не повезло", то ли за нежеланием делиться налоговой информацией лежат системные причины, пока неясно.

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в комментарии для Delo.ua по этому поводу отметил, что не видит здесь злого умысла компаний указанных отраслей.