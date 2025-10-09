Бізнеси, що наповнюють бюджет 2025: 100 найбільших приватних платників податків забезпечили кожну сьому гривню доходів держави

Український бізнес продовжує працювати, заробляти і сплачувати податки попри всі випробування воєнного часу. Саме завдяки податкам держава має змогу фінансувати Сили оборони, які виборюють право на існування України. Тож роль прозорого відповідального бізнесу в майбутній Перемозі України важко переоцінити. Редакція Delo.ua публікує рейтинг ста приватних компаній — найбільших платників податків, що здійснюють свою діяльність на території України в різних галузях бізнесу. Рейтинг сформовано за сумою всіх сплачених податків за 2024 рік.

Хто є хто в першій сотні

Зі 100 представлених в рейтингу компаній — лідерів за сумами сплачених в 2024 році податків — чотири компанії представляють тютюнову галузь. Всі вони знаходяться в першій десятці рейтингу. Це компанії: Philip Morris Україна, British American Tobacco Україна, група "Імперіал Брендс" в Україні, JTI Україна.

Одна компанія з першої десятки представляє галузь енергетики. Це компанія ДТЕК. За обсягом сплачених податків вона посідає друге місце в рейтингу.

В ТОП-10 входить одна компанія продовольчого ритейлу — Корпорація АТБ. Загалом в рейтинг зі сфери продовольчого ритейлу попали шість компаній.

Три компанії з першої десятки представляють нафторитейл. Це компанії: ОККО, WOG і UPG. Загалом в рейтингу сектор нафторитейлу представляють сім компаній.

Одна компанія в першій десятці репрезентує металургію. Це Група Метінвест. Загалом до рейтингу попали шість металургійних компаній.

Компанії – лідери рейтингу представляють також наступні сектори: телеком (3 компанії), логістика (4 компанії), непродовольчий ритейл (11 компаній), виробництво харчових продуктів (14 компаній), банки (7 банків), АПК (11 компаній), авторитейл (3 компанії), громадське харчування (1 компанія), фармацевтика (6 компаній), IT (3 компанії), автовиробництво (1 компанія), фармацевтичний ритейл (1 компанія), хімічна промисловість (2 компанії), медичні послуги (3 компанії), страхування (2 компанії), виробництво промислових газів (1 компанія), будівництво доріг (1 компанія).

До рейтингу також увійшла фінансово – промислова група ТАС, до якої входять понад 130 компаній різних галузей економіки, та диверсифікована група Group DF.

Хто скільки заплатив державі

Сумарно всі 100 компаній, які увійшли до рейтингу, в 2024 році сплатили податків на понад 503 млрд грн. За першу половину 2025 року сума сплачених податків склала понад 270 млрд грн.

Для порівняння, всі доходи зведеного бюджету України за 2024 рік склали 3,6 трлн грн. В цю суму входять, зокрема, податкові надходження, рентні платежі, акцизи, різноманітні збори й неподаткові надходження, доходи від держвласності та приватизації, а також кошти від закордонних країн і міжнародних організацій. Отже, податки, сплачені сотнею компаній – лідерів нашого Рейтингу, забезпечили сьому частину доходів зведеного бюджету України в 2024 році.

Доходи зведеного бюджету України за шість місяців 2025 року склали 2,1 трлн грн. Отже, податки, сплачені учасниками Рейтингу, склали близько восьмої їх частини.

Ще трохи цікавих цифр. Найвища частка податків щодо чистого доходу серед компаній Рейтингу — у тютюнових, горілчаних підприємств і банків. Так, ця частка у компанії JTI Україна сягає 90%, у British American Tobacco Україна — 89%, у Philip Morris Україна — 71%. У компанії Global Spirits — 63%, у банку "Південний" — 60%, Nemiroff Vodka Limited — 61%, у Креді Агріколь Банка — 53%.

У низки компаній співвідношення сплачених податків до доходів перевищує 30%. Це такі компанії: UPG, Київстар, Баядера Груп, ОТП Банк.

Ще у низки компаній цей показник знаходиться в діапазоні від 20% до 30%. Це такі компанії: OKKO, WOG, NOVA Group, МХП, "ВФ Україна" (Vodafone), UKRSIBBANK BNP Parinas Group, Winner Group Ukraine, Карлсберг Україна, Оболонь, AMIC Ukraine, Укртелеком, Єврокар, SOCAR Energy, Glovo.

Як міняється податкове навантаження

Цікаво, як змінилось податкове навантаження на лідерів Рейтингу за останній рік.

Лідер цьогорічного рейтингу компанія Філіп Морріс Україна заплатила за 2023 рік 30,3 млрд грн податків. За 2024 — вже 52,2 млрд грн, а за перше півріччя 2025-го — 28,9 млрд грн.

Група ДТЕК за 2023 рік заплатила 40,2 млрд грн податків, за 2024-й — 41 млрд грн, а за перше півріччя 2025-го — 24,3 млрд грн.

Бронзовий призер цьогорічного рейтингу — компанія British American Tobacco Україна — за 2024-й заплатила податків на 38,1 млрд грн, а за перші шість місяців поточного року — 21,5 млрд грн.

Володар "п’ятого номера" рейтингу корпорація АТБ за 2023-й рік заплатила 25,06 млрд грн податків, тоді як минулого року — вже 28,6 млрд грн. Сума податкових платежів за перше півріччя 2025 року склала 18 млрд грн.

Аналогічна тенденція — на збільшення сум податкових платежів від року до року — є загальною для компаній рейтингу, і стосується всіх секторів економіки.

Так, наприклад, учасник першої "десятки" компанія ОККО за 2023 рік сплатила 15,6 млрд грн податків, за 24-й — вже 21,2 млрд грн, за півроку 25-го — 11 млрд грн.

Аналогічна тенденція — у групи Метінвест. Суми сплачених податків змінювались наступним чином: 14,61 млрд грн — 19,8 млрд грн — 9,3 млрд грн, відповідно по роках. Сумарно представлені в рейтингу компанії фінансово-промислової групи SCM — Метінвест, ДТЕК, ПУМБ, Укртелеком і Лемтранс — за 2024 рік сплатили майже 70 млрд грн податків, а за шість місяців 2025-го — майже 39 млрд грн.

Нова Пошта заплатила 8,74 млрд грн за 2023 рік, а Група NOVA за 2024-й – вже 12,2 млрд грн, плюс — 7,9 млрд грн за січень – червень поточного року.

Чи очікують компанії збільшення податкового навантаження в майбутньому і як оцінюють перспективи розвитку власного бізнесу?

Збільшення податкових зобов’язань для будь-якої галузі є наслідком:

інвестицій у розвиток бізнесу,

розширення виробничих потужностей,

зростання обсягів реалізації продукції,

прогнозованої галузевої регуляторної політики,

— зазначають в компанії – учасниці рейтингу Carlsberg Ukraine.

Менеджерка з регуляторних питань компанії JTI Україна Юлія Ющенко сподівається, що змін у податковому навантаженні не буде. Для тютюнової галузі ключовим є акцизний податок. З 2025 року діє графік підвищення ставок до 2028 року, який передбачає поступове зростання податку до мінімального рівня для країн ЄС. Ставки прив’язані до євро та двічі на рік коригуються за курсом, що фактично теж підвищує навантаження.

"Сподіваємося на послідовність парламенту та уряду, щоб додаткових переглядів не було, адже це створює нестабільність. Високий податок підтверджується і динамікою нелегального ринку за останні 8 років", — говорить Юлія Ющенко.

Щоб держава могла отримувати більше надходжень від тютюнової індустрії, потрібно насамперед посилити роботу правоохоронців у боротьбі з нелегальним ринком, зазначає фінансовий директор Філіп Морріс Україна Сергій Кальнооченко.

"В минулому році, коли БЕБ на декілька місяців зупинив роботу нелегальних сигаретних фабрик, ефект з’явився моментально. Ми відчули це на наших об'ємах, тому що вперше за 10 років вони не тільки не падали, а почали трохи зростати. Сплата податків за три місяці тоді зросла на 30%", — констатує співрозмовник Delo.ua. Простими словами, коли споживач не може у вільному доступі купити нелегальний продукт, він обирає легальний, а бюджет стабільно отримує податки.

Сьогодні нелегальні сигарети та вейпи відбирають значну частину ринку у легальних тютюнових виробників. За незалежними оцінками, через це державний бюджет щороку втрачає більше 30 млрд грн податкових надходжень.

Не очікують росту податків і в компанії Vodafone Україна.

А от ОТП Банк планує збільшення суми податкових зобов’язань у 2026 році.

"Ми активно працюємо над зростанням активів, збільшенням клієнтської бази, розвитком спектру банківських послуг. Усі перелічені активності спрямовані на зростання прибутку, а отже, сума податку на прибуток буде вищою", — прогнозує головний бухгалтер ОТП Банку Наталія Дюба.

Крім того, ОТП Банк планує підвищення заробітної платні персоналу, що збільшить обсяги податків, які залежать від фонду оплати праці.

Не лякає податкове навантаження групу ДТЕК. Попри війну і всі ризики, пов’язані з нею, група продовжує реалізацію стратегії розвитку.

"Компанія та наш акціонер інвестують в Україну власні кошти та залучають зовнішнє фінансування, щоб створювати нову інфраструктуру та модернізувати існуючі об’єкти. Уже під час повномасштабного вторгнення ДТЕК реалізував проєкт першої черги Тилігульської ВЕС на 114 МВт за 200 млн євро і продовжує розвивати станцію, інвестуючи у її будівництво 650 млн євро. Також спільно з американськими партнерами в рекордні строки збудовано найбільшу в Україні систему зберігання енергії на 200 МВт вартістю 125 млн євро. ДТЕК під час війни інвестував в Україну 1,2 млрд євро", — наводять красномовні цифри в групі ДТЕК.

Там також нагадують, що для ДТЕК, як і будь-якого іншого бізнесу, важливо працювати в стабільному та прогнозованому податковому середовищі. Це дозволяє планувати інвестиції, модернізацію та підтримку енергетичної інфраструктури у довгостроковій перспективі.

Що учасники Рейтингу думають про Клуб білого бізнесу

Кожен п’ятий учасник Рейтингу "Бізнеси, що наповнюють бюджет 2024/2025" зазначив, що є членом так званого Клубу білого бізнесу. Разом з тим значна частина бізнесів з ТОП-100 платників податків ще не є членами цього престижного клубу.

За словами Назара Купибіди, віцепрезидента з фінансів групи ОККО, декілька компаній якої входять до Клубу, Клуб білого бізнесу — це модель, на основі якої і мали би будуватися стосунки держави та приватного сектору і в основі якої лежить взаємна довіра й партнерство.

В групі Kernel, компанії якої також є в Клубі, серед переваг участі в ньому називають наступні: скорочення термінів камеральних та документальних перевірок; скорочені строки надання індивідуальних податкових консультацій від податкових органів; мораторій на проведення документальних планових перевірок та деяких позапланових, що зменшує адміністративне навантаження.

З позитивних моментів включення до Клубу білого бізнесу є зменшення документальних перевірок сум бюджетного відшкодування, збільшення частки ПДВ, що відшкодовується за результатами камеральних перевірок ("автоматом") і скорочення строків підтвердження відшкодування, зазначають в компанії Агропросперіс.

В компанії Лінде Газ Україна до переліку переваг членства в Клубі додають прискорення отримання індивідуальних податкових консультацій, а також можливість бронювання до 25% військовозобов'язаних працівників. Крім того, учасники отримують доступ до навчальних заходів та юридичну підтримку для вирішення правових питань.

"Це дає нам можливість зміцнювати репутацію прозорої компанії, підвищувати рівень довіри з боку партнерів та клієнтів, а також отримувати актуальну інформацію і консультації з питань ведення бізнесу", — говорять в компанії Ciklum Україна.

Разом з тим, зазначають в банку ПУМБ, на сьогодні більшість найбільших банків країни не входять до списку учасників Клубу білого бізнесу.

"Райффайзен Банк наразі не включено до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства через недотримання одного з критеріїв, при тому що банк залишається одним з найдобросовісніших платників податків. Це говорить про те, що критерії для включення платників податків до вказаного переліку не враховують особливості діяльності банків (наприклад, обов’язкове формування значних обсягів резервів для покриття потенційних ризиків; значні інвестиції у розвиток, цифровізацію, інновації, підтримку великої мережі відділень тощо)", — говорять в Райффайзен Банку.

В компанії "Київгума" заявляють, що ніколи не подавали заявку на вступ до Клубу білого бізнесу: "Відверто кажучи, сприймаємо цю ініціативу як щось незрозуміле. Наша компанія, як і багато інших відповідальних бізнесів, працює офіційно та легально".

Хто з бізнесів найбільш закритий

Готуючи Рейтинг "Бізнеси, що наповнюють бюджет 2024/2025", редакція Delo.ua надсилала українським бізнесам анкету з низкою питань щодо їхніх доходів та сплачених податків. Не всі бізнеси однаково готові відкривати таку інформацію. Серед найбільш "засекречених" бізнесів, які не поспішали ділитися податковою інформацією, редакція відмітила окремих представників IT-сектору, молочників, а також переробників агропродукції. Чи це чиста випадковість і нам просто "не повезло", чи за небажанням ділитися податковою інформацією лежать системні причини, — наразі незрозуміло.

Принаймні очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в коментарі для Delo.ua з цього приводу зазначив, що не вбачає в тому злого умислу компаній зазначених галузей.