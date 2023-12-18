Более 1000 участников получили стратегии бизнес-роста на GET Business Festival в Киеве

13 декабря более 100 бизнес-лидеров из Uklon, «Метинвеста», OLX, «Биосферы» и других крупных компаний поделились инструментами развития бизнеса во время войны на GET Business Festival. Местом встречи спикеров и более тысячи участников, представителей предпринимательского сообщества стало инновационное пространство Unit City.

Главная тема фестиваля — стратегии побед. Бизнес-лидеры выступали на трех сценах по разным направлениям: « Развитие бизнеса и инвестиции », « Маркетинг, PR и digital », «Сервисы для бизнеса/Креатив, благотворительность».

Ведущим сцены « Развитие бизнеса и инвестиции » был Юрий Горбунов – ведущий «1+1 Украина». Открылся фестиваль выступлением Дмитрия Шимкива , предпринимателя, инвестора, члена наблюдательных советов.

В формате открытого интервью на сцене Андрей Здесенко , основатель и СЕО корпорации «Биосфера» рассказал, как компания открывает новые возможности выхода на международный рынок во время войны.

Как искусственный и человеческий интеллект помогают OLX эффективно взаимодействовать с 22 млн. пользователями в месяц, поделился руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко .

Стратегии восстановления Украины на панельной дискуссии обсудили: Александр Водовиз , глава офиса СЕО Группы «Метинвест», Анатолий Редер , генеральный директор фармацевтической компании «ИнтерХим, Сергей Гришков , СЕО украинской ИТ-компании Uklon, Елена Дунина , финансовая руководительница Corteva Agriscience Средней Азии и Кавказа, Даниил Гетманцев , председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике. Модератор – Михаил Бно-Айриян , представитель по торговым вопросам, председатель комитета по евроинтеграции Федерации работодателей. Спикеры пришли к выводу, что четырьмя предпосылками восстановления являются доступ к финансам, содержание рабочей силы, логистика и эффективный государственный аппарат.

Эффективные программы и возможности финансирования МПБ легли в основу панельной дискуссии с участием Владимира Мудрого , председателя правления OTP Bank, Елены Зубченко , и.о. о. председателя правления Sense Bank, Сергея Наумова , председателя правления Сбербанка, и Михаила Медко , члена правления АО «Укрэксимбанк». Модератор - Юрий Гусев, главный редактор delo.ua.

Об экспансии UKLON рассказал Вадим Ищенко , операционный директор компании, а как развитый личный бренд собственника способствует росту бизнеса – Александр Соколовский , основатель группы компаний «Текстиль-Контакт».

Сергей Радченко , маркетинг-директор YASNO, объяснил аудитории, кто такой неопоставщик и на чем фокусируется маркетинг бренда. Как строить маркетинг и продажи во время войны, рассказали основатель и руководитель VIRNO Consulting Николоз Мачарашвили и Head Of Sales Alterra Group Геннадий Гриненко . Инструменты увеличения продаж также предоставил Вадим Марценко , основатель и ведущий тренер консалтинговой компании «Martsenko Sales».

«Если при кризисе вы сможете выделить хотя бы 20% ресурса команды для гипотез, вы всегда найдете выход», – СЕО GoITeens Вячеслав Полиновский поделился кейсом роста компании вопреки кризисному положению. В том, что кризис – это трамплин для развития, убедила участников и Ульяна Фица , Chief Supply Chain Officer компании Kormotech.

О мире BANI и новых правилах игры для выживания бизнеса, рассказала Ирэна Брик, основательница и СЕО ISO Company. Что нужно бизнесам для успешной коммуникации с клиентами, объяснил Виктор Иванченко , руководитель отдела R&D рекламного холдинга Мегаполис.

Какие окна возможностей для бизнеса появятся во время и после войны, обсудили Александр Руденко , руководитель группы инвестиционных проектов МХП и Андрей Семченко , директор по андерайтингу Страховой компании ИНГО. Модератор – Сергей Комберянов , президент Lean Institute Ukraine.

Организаторы — бизнес/медиа бюро Ekonomika+, онлайн-медиа delo.ua и mmr.ua — благодарят партнеров фестиваля: генерального партнера OLX, официального партнера VBET, «ИнтерХим», YASNO, финансового партнера Sense Bank, телеком-партнера «Киевстар», главного информационному партнеру «1+1 media», гостеприимным партнерам Unit City и Academy DTEK, информационному партнеру «ТРУХА Украина», алкогольным партнерам Bayadera Group, Latinium, Nemiroff, Metaxa, «AB InBev Efes Украина», сладким партнерам Lantmannen Axa, Tarta и « Киевхлеб», фруктовый партнер Mandarinki, кофейный партнер L'OR, продуктовый партнер PepsiCo и бренд «Моршинская».

А также медиапартнерам: телеканалам "Киев", "Апостроф ТВ", "33 КАНАЛ", "Эспрессо.TV", радиоканалам "Бизнес радио", DJ FM, POWER FM и Shanson, компаниям "Мегаполис", X-Vision, Hurma, Infovision и Maikoff, а также сайтам "Деловая столица", "Первый бизнес", "Апостроф", "О деньгах", "44.ua", Postfactum, Pay Space. :ЗАКОН», «Экономист», «Главком», Hi-Tech, Logist.FM, Ассоциации креативных индустрий Украины, Европейской Бизнес Ассоциации.