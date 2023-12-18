Понад 1000 учасників отримали стратегії бізнес-зростання на GET Business Festival у Києві

13 грудня більш ніж 100 бізнес-лідерів з Uklon, «Метінвесту», OLX, «Біосфери» та інших великих компаній поділилися інструментами розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival. Місцем зустрічі спікерів та понад тисячі учасників, представників підприємницької спільноти, став інноваційний простір Unit City.

Головна тема цьогорічного фестивалю — стратегії перемог. Бізнес-лідери виступали на трьох сценах за різними напрямами: «Розвиток бізнесу та інвестиції», «Маркетинг, PR та digital», «Сервіси для бізнесу / Креатив, благодійність».

Ведучим сцени «Розвиток бізнесу та інвестиції» був Юрій Горбунов — ведучий «1+1 Україна». Відкрився фестиваль виступом Дмитра Шимківа, підприємця, інвестора, члена наглядових рад.

засновник та СЕО корпорації «Біосфера Андрій Здесенко

У форматі відкритого інтерв’ю на сцені Андрій Здесенко, засновник та СЕО корпорації «Біосфера», розповів, як компанія відкриває нові можливості виходу на міжнародний ринок під час війни.

Керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко

Як штучний та людський інтелект допомагають OLX ефективно взаємодіяти з 22 млн користувачами на місяць, поділився керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко.

Спікери панелі з відновлення дійшли висновку, що передумовами відновлення є доступ до фінансів, утримання робочої сили, логістика та ефективна держава

Стратегії відновлення України на панельній дискусії обговорили: Олександр Водовіз, голова офісу СЕО Групи «Метінвест», Анатолій Редер, генеральний директор фармацевтичної компанії «ІнтерХім, Сергій Гришков, СЕО української ІТ-компанії Uklon, Олена Дуніна, фінансова керівниця Corteva Agriscience в Україні, країнах Середньої Азії та Кавказу, Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Модератор — Михайло Бно-Айріян, представник з торговельних питань, голова комітету з євроінтеграції Федерації роботодавців. Спікери дійшли висновку, що чотирма передумовами відновлення є доступ до фінансів, утримання робочої сили, логістика та ефективний державний апарат.

Ефективні програми та можливості фінансування МСБ лягли в основу панельної дискусії за участі Володимира Мудрого, голови правління OTP Bank, Олени Зубченко, в. о. голови правління Sense Bank, Сергія Наумова, голови правління Ощадбанку, та Михайла Медка, члена правління АТ «Укрексімбанк». Модератор — Юрій Гусєв, головний редактор delo.ua.

Про експансію UKLON розповів Вадим Іщенко, операційний директор компанії, а як розвинений особистий бренд власника сприяє зростанню бізнесу –– Олександр Соколовський, засновник групи компаній «Текстиль-Контакт».

Маркетинг-директор YASNO Сергій Радченко

Сергій Радченко, маркетинг-директор YASNO, пояснив аудиторії, хто такий неопостачальник та на чому фокусується маркетинг бренда. Як будувати маркетинг та продажі під час війни, розповіли засновник та керівник VIRNO Consulting Ніколоз Мачарашвілі та Head Of Sales Alterra Group Генадій Гриненко. Інструменти збільшення продажів також надав Вадим Марценко, засновник і провідний тренер консалтингової компанії «Martsenko Sales».

СЕО GoITeens В’ячеслав Поліновський

«Якщо за кризи ви зможете виділити бодай 20% ресурсу команди для гіпотез, ви завжди знайдете вихід», – СЕО GoITeens В’ячеслав Поліновський поділився кейсом зростання компанії всупереч кризовому становищу. У тому, що криза – це трамплін для розвитку, переконала учасників і Уляна Фіца, Chief Supply Chain Officer компанії Kormotech.

Про світ BANI та нові правила гри для виживання бізнесу, розповіла Ірена Брик, засновниця та СЕО ISO Company. Що потрібно бізнесам для успішної комунікації з клієнтами, пояснив Віктор Іванченко, керівник відділу R&D рекламного холдингу Мегаполіс.

Які вікна можливостей для бізнесу з’являться під час та після війни, обговорили Олександр Руденко, керівник групи інвестиційних проєктів МХП, та Андрій Семченко, директор з андерайтингу Страхової компанії ІНГО. Модератор –– Сергій Комберянов, президент Lean Institute Ukraine.

Організатори — бізнес/медіа бюро Ekonomika+, онлайн-медіа delo.ua та mmr.ua — дякують партнерам фестивалю: генеральному партнеру OLX, офіційним партнерам VBET, «ІнтерХім», YASNO, фінансовому партнеру Sense Bank, телеком-партнеру «Київстар», головному інформаційному партнеру «1+1 media», гостинним партнерам Unit City та Academy DTEK, інформаційному партнеру «ТРУХА Україна», алкогольним партнерам Bayadera Group, Latinium, Nemiroff, Metaxa, «AB InBev Efes Україна», солодким партнерам Lantmannen Axa, Tarta та «Київхліб», фруктовому партнеру Mandarinki, кавовому партнеру L’OR, продуктовому партнеру PepsiCo та бренду «Моршинська».

А також медіапартнерам: телеканалам «Київ», «Апостроф ТВ», «33 КАНАЛ», «Еспресо.TV», радіоканалам «Бізнес радіо», DJ FM, POWER FM та Shanson, компаніям «Мегаполіс», X-Vision, Hurma, Infovision та Maikoff, а також сайтам «Ділова столиця», «Перший бізнесовий», «Апостроф», «Про гроші», «44.ua», Postfactum, Pay Space, Cases media, Marketer.ua, ua.news, «ЛІГА:ЗАКОН», «Економіст», «Главком», Hi-Tech, Logist.FM, Асоціації креативних індустрій України, Європейській Бізнес Асоціації.