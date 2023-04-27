British American Tobacco заплатит США $635 миллионов за торговлю с КНДР в обход санкций

Производитель сигарет British American Tobacco согласился выплатить властям США 635,2 миллиона долларов плюс неназванную сумму процентов за дальнейшее непреследование после того, как ее дочерняя компания BAT Marketing Singapore признала продажу табака в Северную Корею в 2007-2017 годах в нарушение санкций против последней.

Как говорится в сообщении британского табачного гиганта, соответствующие соглашение были достигнуты ею с Министерством юстиции США и управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Отмечается, что в соответствующих резолюциях Минюста США были отмечено, что BAT пошла сотрудничество с американскими властями и предприняла меры по исправлению ситуации. В то же время указано, что в соответствии с соглашением, компания не может комментировать документы, опубликованные ранее следственными органами, их содержание или связанные с ними фактические вопросы.

"От имени BAT мы глубоко сожалеем о неправомерных действиях, связанных с прежней бизнес-деятельностью, которая привела к этим соглашениям, и признаем, что мы не соответствовали самым высоким стандартам, которых от нас справедливо ожидали", - отметил глава BAT Джек Боулз.

По его словам, компания в последние годы изменила свою программу соответствия и этики, охватывающую санкции, борьбу со взяточничеством, коррупцией и отмыванием денег, поскольку соблюдение строгих стандартов "было и остается главным приоритетом" для нее.

Он заверил, что уже предпринятые важные шаги, а также продолжается уточнение программы в рамках заключенных соглашений, что призвано обеспечить больше возможностей для ведения BAT ответственного и устойчивого бизнеса.

Как указывают в Минюсте США, в 2007 году BAT отдала торговлю с Северной Кореей сторонней компании, заявив о том, что больше не участвует в продажах табака в эту страну. На самом деле BAT продолжала вести бизнес в КНДР через стороннюю компанию, а BATMS сохраняла контроль над всеми соответствующими аспектами северокорейского бизнеса.

В период с 2007 по 2017 год BAT и BATMS получили за табак, проданный северокорейским организациям через стороннюю компанию, около 418 миллионов долларов наличными и через банковские операции с сингапурской компанией. Для проведения этих платежей северокорейские покупатели использовали подставные компании, чтобы банки США, которые обрабатывали транзакции, не знали о связи с КНДР.

"В течение многих лет BAT сотрудничала с Северной Кореей в сигаретном бизнесе, полагаясь в своем обогащении на финансовых посредников, связанных с северокорейской сетью по распространению оружия массового уничтожения. Компании, имеющие дело с заблокированными лицами, даже косвенно, будут нести ответственность за действия, подрывающие целостность финансовой системы США", - подчеркнул замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

Помимо этого, сообщается, что федеральный суд в округе Колумбия заочно предъявил обвинения против 39-летнего северокорейского банкира Сим Хён Сопа, а также двух посредников из китайской провинции Ляонин - 69-летнего Цинь Гомина и 41-летнего Хань Линьлиня.

Отмечается, что в 2009-2019 годах ответчики участвовали в схеме закупки листового табака для северокорейских государственных производителей сигарет и использовали подставные компании и фальшивую документацию, чтобы заставить финучреждения США обработать не менее 310 транзакций на сумму около 74 миллионов долларов, которые были бы заблокированы, если бы американские власти знали, что имеют дело с торговлей с КНДР.

Указано, что эти сделки принесли северокорейским сигаретным предприятиям, одно их которых принадлежало военным, 700 миллионов долларов дохода. Американские власти указывают, что контрабанда сигарет является крайне важным источником дохода для северокорейского режима, поскольку приносят доход, в 20 раз превышающий затраты.

Как утверждается в обвинительном заключении, незаконный оборот сигарет, в том числе контрафактных, приносит значительный доход для продвижения программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения, включая ядерное оружие, которое страна разрабатывает как минимум с 2006 года.

Минюст также объявил о намерении выплатить 5 миллионов долларов за информацию, которая привела к поимке Сима и 500 тысяч долларов за такую информацию в отношении Циня и Ханя. В США им грозит за банковское мошенничество до 30 лет тюрьмы.

Отметим, что BAT является одной из крупнейших в мире табачных транснациональных корпораций и одной из 10 крупнейших компаний Великобритании. Ей принадлежит ряд известных сигаретных брендов, включая Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans.

После российского военного вторжения в Украину компания заявила о приостановке бизнеса в Украине, где производила сигареты на фабрике в Прилуках Черниговской области, но также заявила и об уходе с российского рынка, опасаясь за дальнейшую судьбу своей собственности в стране.