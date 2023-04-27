British American Tobacco заплатить США $635 мільйонів за торгівлю з КНДР в обхід санкцій

Виробник цигарок British American Tobacco погодився виплатити владі США 635,2 мільйона доларів плюс неназвану суму відсотків за подальше непереслідування після того, як її дочірня компанія BAT Marketing Singapore визнала продаж тютюну до Північної Кореї в 2007-2017 роках, порушуючи санкції проти останньої.

Як йдеться у повідомленні британського тютюнового гіганта, відповідних угод було досягнуто нею з Міністерством юстиції США та управлінням з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC).

Зазначається, що у відповідних резолюціях Мін'юсту США було вказано, що BAT пішла співпрацю з американською владою і вжила заходів щодо виправлення ситуації. Водночас зазначено, що відповідно до угоди компанія не може коментувати документи, опубліковані раніше слідчими органами, їх зміст або пов'язані з ними фактичні питання.

"Від імені BAT ми глибоко шкодуємо про неправомірні дії, пов'язані з колишньою бізнес-діяльністю, що призвела до цих угод, і визнаємо, що ми не відповідали найвищим стандартам, яких від нас справедливо очікували", - зазначив голова BAT Джек Боулз.

За його словами, компанія останніми роками змінила свою програму відповідності та етики, що охоплює санкції, боротьбу з хабарництвом, корупцією та відмиванням грошей, оскільки дотримання суворих стандартів "було і залишається головним пріоритетом" для неї.

Він запевнив, що вже вжиті важливі кроки, а також продовжується уточнення програми в рамках укладених угод, що має забезпечити більше можливостей для ведення BAT відповідального та сталого бізнесу.

Як зазначають у Мін'юсті США, у 2007 році BAT віддала торгівлю з Північною Кореєю сторонній компанії, заявивши про те, що більше не бере участі у продажу тютюну до цієї країни. Насправді ж BAT продовжувала вести бізнес у КНДР через сторонню компанію, а BATMS зберігала контроль над усіма відповідними аспектами північнокорейського бізнесу.

У період з 2007 по 2017 рік BAT та BATMS отримали за тютюн, проданий північнокорейським організаціям через сторонню компанію, близько 418 мільйонів доларів готівкою та через банківські операції з сінгапурською компанією. Для проведення цих платежів північнокорейські покупці використовували підставні компанії, аби банки США, які обробляли транзакції, не знали про зв'язок з КНДР.

"Протягом багатьох років BAT співпрацювала з Північною Кореєю в цигарковому бізнесі, покладаючись у своєму збагаченні на фінансових посередників, пов'язаних з північнокорейською мережею з розповсюдження зброї масового знищення. Компанії, що мають справу із заблокованими особами, навіть непрямо, нестимуть відповідальність за дії, що підривають цілісність фінансової системи США", - підкреслив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Крім цього, повідомляється, що федеральний суд в окрузі Колумбія заочно звинуватив проти 39-річного північнокорейського банкіра Сім Хьон Сопа, а також двох посередників з китайської провінції Ляонін - 69-річного Цінь Гоміна і 41-річного Хань Ліньліня.

Зазначається, що у 2009-2019 роках відповідачі брали участь у схемі закупівлі листового тютюну для північнокорейських державних виробників сигарет і використовували підставні компанії та фальшиву документацію, щоб змусити фінустанови США обробити не менше 310 транзакцій на суму близько 74 мільйонів доларів, які були б заблоковані, якби американська влада знала, що має справу з торгівлею з КНДР.

Вказано, що ці угоди принесли північнокорейським сигаретним підприємствам, одне з яких належало військовим, 700 мільйонів доларів доходу. Американська влада вказує, що контрабанда сигарет є вкрай важливим джерелом доходу для північнокорейського режиму, оскільки приносить дохід, що в 20 разів перевищує витрати.

Як стверджується в обвинувальному висновку, незаконний обіг цигарок, у тому числі контрафактних, приносить значний дохід для просування програм КНДР зі створення зброї масового знищення, включаючи ядерну зброю, яку країна розробляє щонайменше з 2006 року.

Мін'юст також оголосив про намір виплатити 5 мільйонів доларів за інформацію, що призвела б до упіймання Сіма і 500 тисяч доларів за таку інформацію щодо Ціня та Ханя. У США їм загрожує за банківське шахрайство до 30 років в'язниці.

Зазначимо, що BAT є однією з найбільших у світі тютюнових транснаціональних корпорацій та однією з 10 найбільших компаній Великобританії. Їй належить низка відомих сигаретних брендів, включаючи Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall та Rothmans.

Після російського військового вторгнення в Україну компанія заявила про призупинення бізнесу в Україні, де виробляла цигарки на фабриці в Прилуках Чернігівської області, але також заявила й про вихід з російського ринку, побоюючись подальшої долі своєї власності в країні.