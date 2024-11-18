Бумага из опавших листьев: украинский стартап открыл первое производство в мире (ВИДЕО)

Украинский стартап Releaf Paper, создавший технологию изготовления целлюлозы из опавших листьев, открыл в Париже первое промышленное производство. Об этом сообщил соучредитель и CEO компании Александр Соболенко в Facebook.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Это важный шаг к масштабированию технологии и выходу на глобальный рынок.

"Вчера Releaf PAPER открыл в Париже свое первое, и первое в мире в целом, индустриальное производство целлюлозы из опавших листьев. На это ушло всего 3 года и 3,5 млн. евро", - заявил Соболенко.

Предприниматель отметил, что для изготовления бумаги предприятие будет использовать листья с улиц Парижа.

"Мы пообещали покончить с парижскими листьями раз и навсегда", - отметил он.

Что известно о бизнесе

Releaf Paper – это украинский экостартап, специализирующийся на создании инновационных материалов, заменяя традиционное древесное сырье экологически чистыми альтернативами.

Компания разработала экологический метод переработки опавших листьев в целлюлозу, используемую для изготовления бумаги.

Releaf Paper разработала экологический метод переработки опавших листьев в целлюлозу. Фото: пресс-служба компании

Бизнес стремится снизить экологическое влияние на окружающую среду и предлагает альтернативу традиционным материалам.

Следует отметить, что компания уже сотрудничает с известными международными брендами, такими как L’Oreal, Samsung, Weleda и Schneider Electric, использующими их экологическую бумагу для упаковки.

Ранее мы сообщали, что украинский стартап Releaf Paper принял участие в инициативе по экологической устойчивости от Uber. Так, французские рестораны получат возможность перейти на экологическую упаковку, и одним из таких решений станут бумажные пакеты от Releaf, изготовленные из опавших листьев. Это инновационное решение не только поможет снизить использование пластика, но и будет способствовать сохранению окружающей среды благодаря использованию возобновляемых материалов.

Это сотрудничество входит в глобальную стратегию Uber, целью которой является достижение нулевых выбросов углерода до 2040 года.