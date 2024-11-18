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Бумага из опавших листьев: украинский стартап открыл первое производство в мире (ВИДЕО)
Украинский стартап Releaf Paper, создавший технологию изготовления целлюлозы из опавших листьев, открыл в Париже первое промышленное производство. Об этом сообщил соучредитель и CEO компании Александр Соболенко в Facebook.
Это важный шаг к масштабированию технологии и выходу на глобальный рынок.
"Вчера Releaf PAPER открыл в Париже свое первое, и первое в мире в целом, индустриальное производство целлюлозы из опавших листьев. На это ушло всего 3 года и 3,5 млн. евро", - заявил Соболенко.
Предприниматель отметил, что для изготовления бумаги предприятие будет использовать листья с улиц Парижа.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Мы пообещали покончить с парижскими листьями раз и навсегда", - отметил он.
Что известно о бизнесе
Releaf Paper – это украинский экостартап, специализирующийся на создании инновационных материалов, заменяя традиционное древесное сырье экологически чистыми альтернативами.
Компания разработала экологический метод переработки опавших листьев в целлюлозу, используемую для изготовления бумаги.
Бизнес стремится снизить экологическое влияние на окружающую среду и предлагает альтернативу традиционным материалам.
Следует отметить, что компания уже сотрудничает с известными международными брендами, такими как L’Oreal, Samsung, Weleda и Schneider Electric, использующими их экологическую бумагу для упаковки.
Ранее мы сообщали, что украинский стартап Releaf Paper принял участие в инициативе по экологической устойчивости от Uber. Так, французские рестораны получат возможность перейти на экологическую упаковку, и одним из таких решений станут бумажные пакеты от Releaf, изготовленные из опавших листьев. Это инновационное решение не только поможет снизить использование пластика, но и будет способствовать сохранению окружающей среды благодаря использованию возобновляемых материалов.
Это сотрудничество входит в глобальную стратегию Uber, целью которой является достижение нулевых выбросов углерода до 2040 года.