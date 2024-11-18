Папір з опалого листя: український стартап відкрив перше виробництво в світі (ВІДЕО)

Український стартап Releaf Paper, який створив технологію виготовлення целюлози з опалого листя, відкрив у Парижі перше промислове виробництво. Про це повідомив співзасновник й CEO компанії Олександр Соболенко у Facebook.

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У компанії зазначають, що це важливий крок для масштабування технології та виходу на глобальний ринок.

"Вчора Releaf Paper відкрив в Парижі своє перше, та перше в світі загалом, індустріальне виробництво целюлози з опалого листя. На це пішло загалом 3 роки та 3,5 млн євро", – заявив Соболенко.

Підприємець зазначив, що для виготовлення паперу підприємство використовуватиме листя з вулиць Парижу.

"Ми пообіцяли покінчити з паризьким листям раз і назавжди", – зазначив він.

Що відомо про бізнес

Releaf Paper – це український екостартап, який спеціалізується на створенні інноваційних матеріалів, замінюючи традиційну деревну сировину екологічно чистими альтернативами.

Компанія розробила екологічний метод переробки опалого листя у целюлозу, яку використовують для виготовлення паперу.

Releaf Paper розробила екологічний метод переробки опалого листя у целюлозу. Фото: пресслужба компанії

Бізнес прагне зменшити екологічний вплив на довкілля та пропонує альтернативу традиційним матеріалам.

Слід зазначити, що компанія вже співпрацює з відомими міжнародними брендами, такими як L’Oreal, Samsung, Weleda та Schneider Electric, які використовують їхній екологічний папір для пакування.

Раніше ми повідомляли, що український стартап Releaf Paper долучився до ініціативи з екологічної стійкості від Uber. Так, французькі ресторани отримають можливість перейти на екологічне пакування, і одним із таких рішень стануть паперові пакети від Releaf, виготовлені з опалого листя. Це інноваційне рішення не лише допоможе зменшити використання пластику, але й сприятиме збереженню довкілля завдяки використанню відновлюваних матеріалів.

Ця співпраця входить до глобальної стратегії Uber, яка має на меті досягнення нульових викидів вуглецю до 2040 року.