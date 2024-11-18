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Папір з опалого листя: український стартап відкрив перше виробництво в світі (ВІДЕО)

листя, опале листя, виробництво, париж
Releaf Paper обіцяє "покінчити з паризьким листям раз і назавжди". Фото: пресслужба компанії

Український стартап Releaf Paper, який створив технологію виготовлення целюлози з опалого листя, відкрив у Парижі перше промислове виробництво. Про це повідомив співзасновник й CEO компанії Олександр Соболенко у Facebook. 

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У компанії зазначають, що це важливий крок для масштабування технології та виходу на глобальний ринок.

"Вчора Releaf Paper відкрив в Парижі своє перше, та перше в світі загалом, індустріальне виробництво целюлози з опалого листя. На це пішло загалом 3 роки та 3,5 млн євро",  заявив Соболенко.

Підприємець зазначив, що для виготовлення паперу підприємство використовуватиме листя з вулиць Парижу.

и пообіцяли покінчити з паризьким листям раз і назавжди",  зазначив він.

Що відомо про бізнес

Releaf Paper  це український екостартап, який спеціалізується на створенні інноваційних матеріалів, замінюючи традиційну деревну сировину екологічно чистими альтернативами.

Компанія розробила екологічний метод переробки опалого листя у целюлозу, яку використовують для виготовлення паперу.

Фото 2 — Папір з опалого листя: український стартап відкрив перше виробництво в світі (ВІДЕО)
Releaf Paper розробила екологічний метод переробки опалого листя у целюлозу. Фото: пресслужба компанії

Бізнес прагне зменшити екологічний вплив на довкілля та пропонує альтернативу традиційним матеріалам.

Слід зазначити, що компанія вже співпрацює з відомими міжнародними брендами, такими як LOreal, Samsung, Weleda та Schneider Electric, які використовують їхній екологічний папір для пакування.

Раніше ми повідомляли, що український стартап Releaf Paper долучився до ініціативи з екологічної стійкості від Uber. Так, французькі ресторани отримають можливість перейти на екологічне пакування, і одним із таких рішень стануть паперові пакети від Releaf, виготовлені з опалого листя. Це інноваційне рішення не лише допоможе зменшити використання пластику, але й сприятиме збереженню довкілля завдяки використанню відновлюваних матеріалів.

Ця співпраця входить до глобальної стратегії Uber, яка має на меті досягнення нульових викидів вуглецю до 2040 року.

Автор:
Ольга Опенько