Caméléon в мире скидок: как Sense Bank запустил акцию с картой, дающей 50% скидки на сервисы Bolt

Карта Caméléon от Sense Bank предоставляет клиентам доступ до 50% скидок на доставку еды, вызов авто и самокаты от Bolt, демонстрируя, как цифровые партнерства становятся конкурентным преимуществом для разных групп пользователей.

Все чаще банковские карты перестают быть просто инструментом для получения выплат. Sense Bank сделал больше, превратив карту Caméléon в точку входа в цифровую экосистему с привилегиями. Благодаря совместной акции с Bolt клиенты получают до 50% скидки на поездки, доставку еды и аренду самокатов. Такой маркетинговый ход – не только стимул к активации карт, но и мощный инструмент для бизнеса: от привлечения новых клиентов до увеличения лояльности из-за экономической выгоды.

Входная точка

Начиная с 1 мая 2025 года, владельцы карты Caméléon от Sense Bank автоматически получили право на 50% скидки в сервисах Bolt: поездки, доставка еды и аренда самокатов. Максимальные лимиты скидок установлены следующие:

До 80 грн. на поездку (до 10 раз в месяц).

До 200 грн в чек доставки (до 5 раз в месяц).

До 50 грн. на каждую поездку самокатом без ограничений.

Для активации достаточно добавить карту в приложение Bolt или Bolt Food – и все преимущества автоматически подключаются.

Как это работает

Представьте ситуацию: вы заказываете поездку, чтобы доехать на работу – получаете скидку до 80 грн. Ближе к обеду заказываете еду – получаете 200 грн скидки. А вечером берете самокат – и здесь тоже работает кэшбек ( экономия до 50 грн на каждой поездке ). Вместе с возможностью накапливать и инвестировать через SuperApp это формирует впечатление «детского, но высокоэффективного» опыта банковского продукта.

Удобство и цифровая культура

Современные клиенты стремятся к скорости и удобству: дистанционное открытие, автоматические оповещения, порой – полное цифровое взаимодействие.

Кроме скидок на сервисы Bolt, карта с программой лояльности Cash'U Club дает кэшбек до 6%, а также специальные предложения до 15% у партнеров банка. Благодаря этому карта становится еще более привлекательной для конечного потребителя.

Преимущество для конечного клиента

Ориентируясь на потребительскую гибкость, Sense Bank обеспечивает:

Реальные скидки – до 50%;

Системность – Bolt – любимый сервис, Cash'U Club – кэшбек на ежедневные покупки;

Прозрачность – условия ясны, выигрыши – реальные, инструменты – цифровые;

Стратегия – не спонтанность – акция с Bolt продлится до 30 июня 2025 года, однако картой можно будет пользоваться и дальше.

Карточка Caméléon от Sense Bank демонстрирует пример взвешенной бизнес-стратегии, коммуникации через партнерства и цифровые сервисы. Через простые, понятные скидки в Bolt и ежедневные предложения программы лояльности она привлекает новых клиентов, укрепляет доверие пользователей и создает фундамент для долгосрочного развития экосистемы.

Если вы выбираете не только банковский сервис, но и инструмент мотивации, аналитики и финансовой устойчивости, Caméléon может стать важной составляющей стратегии. Принимая во внимание темп цифровой трансформации и поиск новых мотивационных инструментов – сотрудничество между банками и платформами типа Bolt перестает быть трендом, а становится стандартом будущего.