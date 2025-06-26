Caméléon у світі знижок: як Sense Bank запустив акцію з карткою, що дає 50% знижки на сервіси Bolt

Картка Caméléon від Sense Bank надає клієнтам доступ до 50 % знижок на доставку їжі, виклик авто та самокати від Bolt, демонструючи, як цифрові партнерства стають конкурентною перевагою для різних груп користувачів.

Усе частіше банківські картки перестають бути просто інструментом для отримання виплат. Sense Bank зробив більше, перетворивши картку Caméléon на точку входу у цифрову екосистему з привілеями. Завдяки спільній акції з Bolt, клієнти отримують до 50% знижки на поїздки, доставку їжі та оренду самокатів. Такий маркетинговий хід – не лише стимул до активації карток, а й потужний інструмент для бізнесу: від залучення нових клієнтів до збільшення лояльності через економічну вигоду.

Вхідна точка

Починаючи з 1 травня 2025 року, власники картки Caméléon від Sense Bank автоматично отримали право на 50% знижки в сервісах Bolt: поїздки, доставка їжі та оренда самокатів. Максимальні ліміти знижок встановленні наступні:

До 80 грн на поїздку (до 10 разів на місяць).

До 200 грн на чек доставки (до 5 разів на місяць).

До 50 грн на кожну поїздку самокатом без обмежень.

Для активації досить додати картку в додаток Bolt або Bolt Food – і всі переваги автоматично підключаються.

Як це працює

Уявіть ситуацію: ви замовляєте поїздку, щоб доїхати на роботу — отримуєте знижку до 80 грн. Ближче до обіду замовляєте їжу — отримуєте 200 грн знижки. А ввечері берете самокат — і тут теж працює кешбек (економія до 50 грн на кожній поїздці). Разом із можливістю накопичувати й інвестувати через SuperApp, це формує враження «дитячого, але високоефективного» досвіду банківського продукту.

Зручність та цифрова культура

Сучасні клієнти прагнуть швидкості й зручності: дистанційне відкриття, автоматичні сповіщення, часом – повна цифрова взаємодія.

Окрім знижок на сервіси Bolt, картка з програмою лояльності Cash’U Club дає кешбек до 6 %, а також спеціальні пропозиції до 15% у партнерів банку. Завдяки цьому картка стає ще більш привабливою для кінцевого споживача.

Перевага для кінцевого клієнта

Орієнтуючись на споживчу гнучкість, Sense Bank забезпечує:

Реальні знижки – до 50%;

Системність – Bolt улюблений сервіс, Cash’U Club – кешбек на щоденні покупки;

Прозорість – умови зрозумілі, виграші – реальні, інструменти – цифрові;

Стратегія – не спонтанність – акція з Bolt триває до 30 червня 2025 року, проте картою можна буде користуватись і далі.

Картка Caméléon від Sense Bank демонструє приклад зваженої бізнес-стратегії, що комунікує через партнерства й цифрові сервіси. Через прості, зрозумілі знижки в Bolt та щоденні пропозиції програми лояльності, вона залучає нових клієнтів, зміцнює довіру користувачів та створює фундамент для довгострокового розвитку екосистеми.

Якщо ви обираєте не лише банківський сервіс, а інструмент мотивації, аналітики й фінансової стійкості – Caméléon може стати важливою складовою стратегії. Зважаючи на темп цифрової трансформації та пошук нових мотиваційних інструментів – співпраця між банками й платформами на кшталт Bolt перестає бути трендом, а стає стандартом майбутнього.