Concord Fintech Solutions, Биржа Благотворительности "ДоброДей" и ConcordBank отчитались о помощи на 50 млн грн ВСУ, больницам и детям

Денежные средства были переданы ВСУ, гуманитарную помощь опорным больницам и тяжелобольным детям

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Команда финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, а в частности Биржа Благотворительности "ДоброДій" и ConcordBank, входящие в ее состав, отчитались о помощи общим объемом более 50 млн грн за более чем 100 дней российской агрессии против Украины. Денежные средства были адресованы на помощь ВСУ, гуманитарную помощь опорным больницам и тяжелобольным детям.

"Как и каждый участник финансового рынка, с первых дней войны мы работали над обеспечением непрерывной и стабильной работы финансовой системы. Мы не подвели своих клиентов, сохранили все возможные сервисы, оставили доступными кредитные лимиты. Наш диджитал NEOBANK для всех обеспечил возможность пользования банковскими услугами дистанционно и быстрые переводы в поддержку ВСУ, – вспоминает основатель Concord Fintech Solutions, председатель наблюдательного совета ConcordBank и соучредитель Биржи Благотворительности "ДоброДій" Елена Соседка . – А еще мы, как и большинство украинского бизнеса, сосредоточились на поддержке ВСУ и гуманитарной помощи. При этом мы не прекратили работать с нашими довоенными проектами – больницами и тяжелобольными детьми».

Всего за 100 дней была оказана помощь на общую сумму более 50 млн грн:

ВСУ – на 33,4 млн грн.

Средства израсходованы на разнообразную экипировку, а также на квадрокоптеры, тепловизоры и авторезина, которые были переданы непосредственно военным подразделениям.

Опорным больницам – на 4,1 млн грн.

Средства направлены на расходные материалы, медикаменты и необходимую оснастку. В частности, приобретено устройство для лечения ран отрицательным давлением NP-100 и расходные материалы для него, ведь сейчас много пациентов, нуждающихся в этом.

Тяжелобольным детям – на 384 тыс. грн.

В военное время мы не забываем о нашем основном направлении помощи – это дети с тяжелыми диагнозами, которые нуждаются в ежедневной поддержке, особенно сейчас. Подопечные Биржи, страдающие раком, синдромом Дауна, эпилепсией, получили жизненно необходимые поддерживающие лекарства и медицинские услуги.

Оказали гуманитарную помощь общей стоимостью 12 млн. грн.

"Конечно, на этом мы не останавливаемся, потому что нашу победу нужно приближать на всех фронтах. Это и есть наша ответственность как бизнесу перед страной и ее гражданами, – утверждает Елена Соседка. – Только так вместе мы сможем вернуть свою мирную жизнь и наше общее будущее».

Concord Fintech Solutions – первая в Украине открытая финтех-экосистема, единственная инфраструктура которой формируют ConcordBank, независимый процессинговый центр ProCard, платежный сервис ConcordPay, IT-компания MustPay и Биржа Благотворительности "ДоброДій".