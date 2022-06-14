Concord Fintech Solutions, Біржа Благодійності "ДоброДій" і ConcordBank прозвітували про допомогу на 50 млн грн ЗСУ, лікарням і дітям

Кошти були адресовані на допомогу ЗСУ, гуманітарну допомогу опорним лікарням і тяжкохворим дітям

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Команда фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, а зокрема Біржа Благодійності "ДоброДій" і ConcordBank, що входять до її складу, прозвітували про допомогу загальним обсягом понад 50 млн грн за понад 100 днів російської агресії проти України. Кошти були адресовані на допомогу ЗСУ, гуманітарну допомогу опорним лікарням і тяжкохворим дітям.

"Як і кожен учасник фінансового ринку, із перших днів війни ми працювали над забезпеченням безперервної та стабільної роботи фінансової системи. Ми не підвели своїх клієнтів, зберегли всі сервіси, які були можливі, залишили доступними кредитні ліміти. Наш діджитал NEOBANK для всіх забезпечив можливість користування банківськими послугами дистанційно та швидкі перекази на підтримку ЗСУ, – згадує засновниця Concord Fintech Solutions, голова наглядової ради ConcordBank і співзасновниця Біржі Благодійності "ДоброДій" Олена Сосєдка. – А ще ми, як і більшість українського бізнесу, зосередились на підтримці ЗСУ та гуманітарній допомозі. При цьому ми не припинили працювати із нашими довоєнними проєктами – лікарнями та важкохворими дітьми".

Загалом за 100 днів було надано допомогу на загальну суму понад 50 млн грн:

ЗСУ – на 33,4 млн грн.

Кошти витрачено на різноманітне екіпірування, а також на квадрокоптери, тепловізори та автогуму, які було передано безпосередньо військовим підрозділам.

Опорним лікарням – на 4,1 млн грн.

Кошти направлено на витратні матеріали, медикаменти та потрібне оснащення. Зокрема придбано пристрій для лікування ран від'ємним тиском NP-100 та витратні матеріали для нього, адже зараз багато пацієнтів, які потребують саме цього.

Важкохворим дітям – на 384 тис. грн.

У вирі воєнного часу ми не забуваємо про наш основний напрям допомоги – це діти з важкими діагнозами, які потребують щоденної підтримки, особливо зараз. Підопічні Біржі, що хворіють на рак, синдром Дауна, епілепсію, отримали життєво необхідні підтримувальні ліки та медичні послуги.

Надали гуманітарну допомогу загальною вартістю 12 млн грн.

"Звичайно, на цьому ми не зупиняємося, бо нашу перемогу потрібно наближати на всіх фронтах. Це і є наша відповідальність як бізнесу перед країною та її громадянами, – стверджує Олена Сосєдка. – Тільки так, разом, ми зможемо повернути своє мирне життя та наше спільне майбутнє".

Concord Fintech Solutions – перша в Україні відкрита фінтех-екосистема, єдину інфраструктуру котрої формують ConcordBank, незалежний процесинговий центр ProCard, платіжний сервіс ConcordPay, IT-компанія MustPay та Біржа Благодійності "ДоброДій".