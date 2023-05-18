Что именно будет регулировать обновленный закон "О виртуальных активах"

Сейчас Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку синхронизирует европейский и украинский подход для законодательства по криптоактивам, поэтому включает в документы три основных инструмента, регулирующих регламент MiCa. Речь идет о токенах с привязкой к активам, токенах электронных денег и всех других криптовых активах, включая сервисные токены. Об этом в интервью Delo.ua рассказал Юрий Бойко, член НКЦБФР.

Как объясняет Юрий Бойко, есть три основных инструмента, которые будут регулировать регламент MiCa и, соответственно, и обновленную версию закона "О виртуальных активах:

Asset referenced tokens (ARTs) - токены с привязкой к активам .

. Electronic money tokens (EMTs) - токены электронных денег .

. Все остальные криптовые активы, включая сервисные токены .

"То есть будущий закон будет регулировать именно указанные эмитенты виртуальных активов. А другие объекты: в частности, финансовые инструменты, страховые услуги, пенсионные фонды, фиатные деньги, - все это уже регулируется существующими законами в Украине. Поэтому в проекте будет четко указано: что регулирует и не регулирует закон "О виртуальных активах", - говорит Юрий Бойко.

Такая детализация поможет избавиться от путаницы, говорит эксперт и приводит пример. Представим, что компания решила выпустить токены. Поэтому нужно проверить, что это за объект с юридической точки зрения. Варианты могут быть разные. В частности:

Вариант первый. Юридическое лицо может разработать и продавать программно-техническое оборудование. То есть фирма фактически не создает токен.

Вариант второй. Компания может выпустить акции и назвать их токенами. Но акции по своей природе остаются акциями.

Поэтому нужно понимать, что в разных случаях этот объект, который компания назвала "токен", регулируется разными законами. В случае, когда токены, по сути, являются акциями, этот инструмент подпадает под регулирование закона "О рынках капитала", поскольку в нем четко прописаны все механизмы для фондового и товарного рынков, а все нормы адаптированы к стандартам ЕС.

"Поэтому, когда участники рынка будут работать с виртуальными активами, в частности, создавать их, продавать или покупать, они должны разбираться, какой объект подпадает под регулирование того или иного закона. Если же возникает неразбериха, лучше обратиться за консультациями к юристам", – акцентирует Бойко.

Больше о том, как именно будет регулироваться рынок криптоактивов в Украине , читайте в интервью "Когда в Украине заработает законодательство для рынка криптоактивов. Рассказывает Юрий Бойко, член НКЦБФР".