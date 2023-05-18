Що саме регулюватиме оновлений закон "Про віртуальні активи"

Зараз Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку синхронізує європейський та український підхід для законодавства з криптоактивів, тому включає в документи три основні інструменти, що регулює регламенту MiCa. Мова йде про токени з прив'язкою до активів, токени електронних грошей та всі інші криптовактиви, включаючи сервісні токени. Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів Юрій Бойко, член НКЦПФР.



Як пояснює Юрій Бойко, є три основні інструменти, які регулюватиме регламент MiCa та, відповідно, й оновлена версія закону "Про віртуальні активи:

Asset referenced tokens (ARTs) - токени з прив'язкою до активів .

. Electronic money tokens (EMTs) - токени електронних грошей .

. Всі інші криптовактиви, включаючи сервісні токени .

"Тобто, майбутній закон регулюватиме саме зазначених емітентів віртуальних активів. А інші об’єкти: зокрема, фінансові інструменти, страхові послуги, пенсійні фонди, фіатні гроші, – все це вже регулюється існуючими законами в Україні. Тому в проєкті буде чітко вказано: що регулює та не регулює закон "Про віртуальні активи", - говорить Юрій Бойко.

Така деталізація допоможе позбавитися плутанини, каже експерт та наводить приклад. Предствимо, що компанія вирішила випустити токени. Тож треба перевірити, що це за об’єкт з юридичної точки зору. Варіанти можуть бути різні. Зокрема:

Варіант перший. Юридична особа може розробити програмно-технічне обладнання та продавати його. Тобто, фірма фактично не створює токен.

Варіант другий. Компанія може випустити акції та назвати їх токенами. Але акції по своїй природі залишаються акціями.

Тож треба розуміти, що в різних випадках цей об’єкт, який компанія назвала "токен", регулюється різними законами. У випадку, коли токени по суті є акціями, цей інструмент підпадає під регулювання закону "Про ринки капіталу", оскільки в ньому чітко прописані всі механізми для фондового та товарного ринків, а всі норми адаптовані до стандартів ЄС.

"Тому, коли учасники ринку будуть працювати із віртуальними активами, зокрема, створювати їх, продавати або купувати, вони мають розбиратися, який об’єкт підпадає під регулювання того чи іншого закону. Якщо ж виникає плутанина, краще звернутися за консультаціями до юристів", - акцентує Бойко.

Більше про те, як саме буде регулюватися ринок криптоактивів в Україні, читайте в інтерв’ю "Коли в Україні запрацює законодавство для ринку криптоактивів. Розповідає Юрій Бойко, член НКЦПФР".