Что такое миграция данных и зачем она нужна

Миграция данных – не что иное, как перенос информации из одной цифровой среды в другую. Главная цель AWS migration заключается в быстром и эффективном перемещении информации для предотвращения и минимизации сбоев в бизнес-операциях.

В процесс миграции входит планирование с учетом таких факторов как безопасность данных, время и способы их передачи. Кроме того, учитываются такие аспекты как отсутствие значений данных или их изменение.

Почему этот процесс так важен для бизнеса

Информация предприятия часто хранится не только на разных носителях или форматах, но и в разных приложениях. Перенос данных осуществляется по разным обстоятельствам. Среди них:

консолидация ресурсов;

интеграция информации для ее анализа;

снижение затрат на хранение;

централизация бизнес-процессов;

использование новых приложений;

архивация устаревших сведений;

использование определенных данных для других целей;

передача прав собственности или т.д.

Таким образом, любому предприятию будет необходим такой процесс на определенном этапе функционирования бизнеса.

Какие могут возникнуть проблемы во время миграции

Перенос данных – процесс, требующий максимальной ответственности и оценки рисков. Прежде всего следует убедиться в устойчивости бизнеса. Процесс перемещения информации должен производиться с минимальными перебоями в работе сервисов.

Лучше всего запланировать процедуру на нерабочее время, прежде чем предупредить клиентов о технических работах. Это делается с помощью сообщений в приложениях, электронной почте или в социальных сетях. Чтобы свести к минимуму расходы, необходимо заранее предупредить всех клиентов, к которым относится эта процедура.

Вопрос безопасности также крайне важен, он нуждается в тщательном планировании. Для передачи используется сложное шифрование информации, а сам процесс осуществляется с помощью частных виртуальных сетей. Перед запуском процедуры производят обязательное тестирование.

AWS предлагает широкий спектр удобных и безопасных инструментов. Они помогают быстро и безопасно переносить данные на облачные сервисы.