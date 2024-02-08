Що таке міграція даних та навіщо вона потрібна

Міграція даних – не що інше, як перенесення інформації з одного цифрового середовища в інше. Головна мета AWS migration полягає у швидкому та ефективному переміщенні інформації для запобігання і мінімізації збоїв у бізнес-операціях.

У процес міграції входить планування з урахуванням таких чинників, як безпека даних, час та способи їх передачі. Крім того, враховуються такі аспекти, як відсутність значень даних чи їх зміна.

Чому цей процес такий важливий для бізнесу

Інформація підприємства часто зберігається не тільки на різних носіях чи форматах, але й у різних додатках. Перенесення даних здійснюється через різні обставини. Серед них:

консолідація ресурсів;

інтеграція інформації для її аналізу;

зниження витрат на зберігання;

централізація бізнес-процесів;

використання нових додатків;

архівація застарілих відомостей;

використання певних даних для інших цілей;

передача прав власності абощо.

Таким чином будь-якому підприємству буде необхідний такий процес на певному етапі функціонування бізнесу.

Які можуть виникнути проблеми під час міграції

Перенесення даних – процес, який потребує максимальної відповідальності та оцінювання ризиків. Передусім варто впевнитися в стійкості бізнесу. Процес переміщення інформації має здійснюватися з мінімальними перебоями в роботі сервісів.

Краще за все запланувати процедуру на неробочий час, перед тим попередивши клієнтів про технічні роботи. Робиться це за допомогою повідомлень у додатках, електронної пошти чи в соціальних мережах. Щоб звести до мінімуму витрати, необхідно заздалегідь попередити всіх клієнтів, яких буде стосуватися ця процедура.

Питання безпеки також вкрай важливе, воно потребує ретельного планування. Для передачі застосовується складне шифрування інформації, а сам процес здійснюється за допомогою приватних віртуальних мереж. Перед запуском процедури проводять обов’язкове тестування.

AWS пропонує широкий спектр зручних та безпечних інструментів. Вони допомагають швидко та безпечно переносити дані на хмарні сервіси.