Дар "Дарницы": как лидер фармацевтического рынка поддерживал Украину до войны и делает это сейчас

Фармацевтическая компания "Дарница" — одно из старейших предприятий Украины, работающее с 1930 года. Новейшая история стала испытанием для лидера фармацевтической отрасли. Сначала крепость бизнеса проверила пандемия COVID-19, а затем и самое страшное — полномасштабная война. Однако «Дарница» и в первом, и во втором случае доказала, что правильно организованный бизнес может быть успешным несмотря на все трудности.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Специалисты Proxima Research подсчитали, что по состоянию на июль 2022 года каждая шестая упаковка лекарств на аптечных полках Украины — это продукция завода "Дарница". Сегодня в портфеле компании более 180 брендов лекарственных препаратов. Этого достаточно, чтобы быть успешным бизнесом до войны и сохранять здоровье украинцев во время войны.

Благотворительность всегда была частью социальной ответственности компании, но с началом полномасштабного вторжения россии в Украину она сфокусировалась на благотворительности еще больше. На нужды Минздрава, медицинских организаций и волонтерских фондов компания передала уже более 1,6 млн упаковок лекарств на почти 140 млн грн. Помощь получили свыше 80 организаций. Кроме препаратов собственного производства "Дарница" за свой счет импортировала для нужд армии 10 тысяч упаковок гемостатика Celox.

Не менее важным для компании является сотрудничество с властями в противостоянии стратегическим вызовам, стоящим перед страной. Так, "Дарница" в партнерстве с Минздравом и СНБО в мае этого года зарегистрировала препарат для защиты населения от радиации — йодид калия в таблетках. Из первой изготовленной партии компания передала на нужды Министерства здравоохранения 5,25 млн доз этого препарата бесплатно, также его можно приобрести в аптеках страны. Кроме того, компания бесплатно передала Миздраву 400 тысяч доз препарата для защиты от химического поражения. Работа по дальнейшему сотрудничеству с правительством продолжается.

В первые месяцы войны у украинских фармацевтов возникали проблемы в логистической цепочке "производитель лекарств — дистрибьютор — аптека". Так, в первые дни войны работало всего 10% аптечных заведений, были значительные перебои в работе дистрибьюторских сетей. Компания не стояла в стороне и от этих вопросов. В марте «Дарница» отправила более 50 своих сотрудников в помощь аптечным сетям в качестве фармацевтов-волонтеров. Также компания искала водителей грузовиков и транспорт, отвечающий техническим требованиям для перевозки лекарственных средств, чтобы помочь в дистрибуции лекарств в аптеки.

В ответ на повышенный ажиотаж по поиску лекарств среди населения в апреле "Дарница" открыла собственный колцентр, который помогает найти лекарства любого производителя в аптеках страны. При отсутствии необходимого лекарственного средства в аптечных сетях специалисты колцентра информируют о возможной замене с учетом активного вещества. Телефон горячей линии «Дарницы»: 0 800 407 877**, понедельник-суббота с 8:00 до 20:00.

"Дарница" открыла собственный колцентр, который помогает найти лекарства любого производителя в аптеках страны

Компания видит свое предназначение в просветительской деятельности. Именно поэтому она запустила большой образовательный проект о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР). Компания проводит обучение для врачей по вопросам ПТСР, а также организовала обучение психологов контактного центра в Киеве (номер 1551). Кроме того, "Дарница" запустила информационную онлайн-платформу о ПТСР для пациентов и врачей. Есть планы по развитию этого проекта в долгосрочной перспективе, чтобы решать проблему психологического здоровья и последствий психологической травмы войны в целом.

Некоторые сотрудники компании пошли защищать страну с оружием в руках, "Дарница" очень гордится ими. Именно поэтому компания запустила внутреннюю благотворительную инициативу «Мы вместе», в рамках которой сотрудники активно помогают героям «Дарницы». Уже удалось отправить на фронт амуницию, дрон, планшет и даже собрать деньги на внедорожник.

Отечественная фармацевтическая компания "Дарница" не останавливала свое производство ни на минуту, чтобы снабжать украинцев лекарствами и заботиться о здоровье непобедимой нации. Она и дальше будет поддерживать экономический тыл страны. Вместе к победе!

* В натуральном и денежном выражении, по данным Proxima Research по состоянию на июль 2022 года

** Бесплатные звонки для всех мобильных операторов в пределах Украины