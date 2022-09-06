Дар "Дарниці": як лідер фармацевтичного ринку підтримував Україну до війни і робить це тепер

Фармацевтична компанія "Дарниця" — одне з найстаріших підприємств України, яке працює від 1930 року. Новітня історія стала неабияким випробуванням для лідера фармацевтичної галузі. Спочатку міцність бізнесу перевірила пандемія COVID-19, а потім і найстрашніше — повномасштабна війна. Проте «Дарниця» і у першому, і у другому випадку довела, що правильно організований бізнес може залишитися успішним попри всі труднощі.

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Фахівці Proxima Research підрахували, що станом на липень 2022 року кожна шоста упаковка ліків на аптечних полицях України — це продукція заводу "Дарниця". Сьогодні у портфелі компанії понад 180 брендів лікарських препаратів. Цього вистачало, щоб бути успішним бізнесом до війни та зберігати здоров’я українців під час війни.

Благодійність завжди була частиною соціальної відповідальності компанії, але з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну вона сфокусувалася на благодійності ще більше. Натепер на потреби МОЗ, медичних організацій та волонтерських фондів компанія передала вже понад 1,6 млн упаковок ліків на майже 140 млн грн. Допомогу отримали більш ніж 80 організацій. Окрім препаратів власного виробництва "Дарниця" власним коштом імпортувала для потреб армії 10 тисяч упаковок гемостатика Celox.

Не менш важливим для компанії є співпраця з владою у протистоянні стратегічним викликам, що стоять перед країною. Так, "Дарниця" у партнерстві з МОЗ та РНБО у травні цього року зареєструвала препарат для захисту населення від радіації — таблетований йодид калію. З першої виготовленої партії компанія передала на потреби Міністерства охорони здоров’я 5,25 млн доз цього препарату безкоштовно, також його можна знайти в аптеках країни. Окрім того, «Дарниця» безкоштовно передала МОЗ 400 тисяч доз препарату для захисту від хімічного ураження. Робота щодо подальшої співпраці з урядом триває.

У перші місяці війни в українських фармацевтів виникали проблеми у логістичному ланцюжку "виробник ліків — дистриб’ютор — аптека". Так, у перші дні війни працювало лише 10% аптечних закладів, спостерігалися значні перебої у роботі дистриб’юторських мереж. Компанія не стояла осторонь і цих питань. У березні «Дарниця» відрядила понад 50 своїх співробітників фармацевтами-волонтерами на допомогу аптечним мережам. Також компанія шукала водіїв вантажівок та транспорт, який відповідає технічним вимогам для перевезення лікарських засобів, щоб допомогти у дистрибуції ліків до аптек.

У відповідь на підвищений ажіотаж з пошуку ліків серед населення, у квітні "Дарниця" відкрила власний колцентр, який допомагає відшукати ліки будь-якого виробника в аптеках країни. За відсутності потрібного лікарського засобу в аптечних мережах спеціалісти колцентру інформують щодо можливої заміни, зважаючи на активну речовину. Телефон гарячої лінії «Дарниці»: 0 800 407 877**, понеділок-субота з 8:00 до 20:00.

"Дарниця" відкрила власний колцентр, який допомагає відшукати ліки будь-якого виробника в аптеках країни

Компанія бачить своїм призначенням просвітницьку діяльність. Саме тому запустила великий освітній проєкт про посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Компанія проводить навчання для лікарів щодо питань ПТСР, а також організувала навчання психологів контактного центру Києва (номер 1551). Крім того, "Дарниця" запустила інформаційну онлайн-платформу про ПТСР для пацієнтів та лікарів. Є плани розвивати цей проєкт у довгостроковій перспективі, щоб вирішувати проблему психологічного здоров’я та наслідків психологічної травми війни загалом.

Деякі співробітники компанії пішли боронити країну зі зброєю в руках, "Дарниця" надзвичайно пишається ними. Саме тому компанія запустила внутрішню благодійну ініціативу «Ми разом», у межах якої співробітники активно допомагають героям «Дарниці». Вже вдалося відправити на фронт амуніцію, дрон, планшет та навіть зібрати кошти на позашляховик.

Вітчизняна фармацевтична компанія "Дарниця" не зупиняла своє виробництво ані на хвилину, щоб забезпечувати українців ліками та дбати про здоров’я непереможної нації. Вона буде продовжувати підтримувати економічний тил країни. Разом до перемоги!

* У натуральному та грошовому обчисленні, за даними Proxima Research станом на липень 2022 року

** Дзвінки безкоштовні для усіх мобільних операторів у межах України