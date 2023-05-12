Decathlon нашел покупателей на часть магазинов в России

Французская сеть спортивных товаров Decathlon нашла покупателей на часть магазинов, находящихся в России. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на Минпромторг РФ.

Компания продает пять наименее прибыльных магазинов в российских регионах.

Как утверждают журналисты, в то же время французская компания увеличивает пул недвижимости в России. К примеру, в 2022 году сеть, после остановки поставок товаров в РФ, приобрела две площадки в крупных городах.

Отметим, что Decathlon с июня 2022 г. приостановила деятельность в РФ.

Владельцами Decathlon являются семья Мюлье, которая также контролирует сеть Auchan и Leroy Merllin.

Как стало известно в апреле,Leroy Merlin решила продать все складские помещения в России.

Напомним, в марте французская группа ADEO, владеющая Leroy Merlin, заявила о намерении продать все свои магазины в России.

В то же время, как стало известно в марте, Auchan планирует открыть новый магазин в России, тем самым удвоив свое присутствие на российском рынке.

Decathlon в конце июня приостановил работу в Украине, магазины в Киеве и сайт закрыли. Такое решение в компании объяснили мерами безопасности.

В октябре компания возобновила работу в Украине.