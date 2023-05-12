Decathlon знайшов покупців на частину магазинів в Росії

Французький мережа спортивних товарів Decathlon знайшла покупців на частину магазинів, які находяться в Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на Мінпромторг РФ.

Компанія продає п'ять найменш прибуткових магазинів в російських регіонах.

Як стверджують журналісти, водночас французька компанія збільшує пул нерухомості в Росії. Наприклад, в 2022 році мережа, після зупинення постачання товарів до РФ, придбала два майданчика у великих містах.

Зазначимо, що Decathlon з червня 2022 року призупинила діяльність в РФ.

Власниками Decathlon є сім'я Мюльє, яка також контролює мережу Auchan та Leroy Merllin.

Як стало відомо в квітні, Leroy Merlin вирішила продати всі складські приміщення в Росії.

Нагадаємо, у березні французька група ADEO, яка володіє Leroy Merlin, заявила про намір продати всі свої магазини в Росії.

Водночас, як стало відомо в березні, Auchan планує відкрити новий магазин у Росії, тим самим подвоївши свою присутність на російському ринку.

Decathlon в кінці червня призупинив роботу в Україні, магазини в Києві та сайт закрили. Таке рішення в компанії пояснили безпековими заходами.

У жовтні компанія відновила роботу в Україні.