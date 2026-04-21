"Для нас сейчас важно обеспечить стабильность, управляемость затрат и долгосрочную устойчивость бизнеса в Украине", – Юлия Пономаренко, "AB InBev Efes Украина"

Поделитесь данными, с какими результатами компания завершила 2025 год?

– В 2025 году "AB InBev Efes Украина" продолжила контролируемый рост. Несмотря на сложную макросреду, мы завершили год с положительной операционной динамикой, улучшением маржинальности и стабильным денежным потоком. Мы сфокусировались на повышении операционной эффективности, оптимизации затрат и инвестициях в надежность производства и стандарты безопасности. Для нас важно не только показывать финансовый результат, но и создавать долгосрочную ценность.

Какова инвестиционная стратегия компании в Украине при нынешних условиях? На что делаете основной упор в 2026 году: модернизацию, расширение мощностей или операционную эффективность?

- Сегодня наша инвестиционная стратегия формируется с учетом того, что компания работает на одной производственной площадке из трех имеющихся. Это значит, что главный фокус – не масштабирование, а максимальная эффективность, покрытие спроса и устойчивость операций.

Мы выделяем четыре ключевых приоритета:

Непрерывность производства и операционная стойкость. Инвестиции, направленные на повышение надежности оборудования, управление рисками остановки производства. Энергонезависимость и контроль себестоимости. В условиях волатильности энергорынка этот вопрос напрямую влияет на конкурентоспособность. Мы инвестируем в энергоэффективность, альтернативные источники питания и оптимизацию потребления ресурсов. Гибкость производственных линий. Одна площадка должна покрывать более широкий продуктовый портфель, поэтому мы инвестируем в производство так, чтобы быстро адаптироваться к изменениям спроса. ESG и ресурсная эффективность. Сокращение потребления воды, уменьшение углеродного следа и ответственное производство остаются интегрированными в финансовую модель.

В 2026 году основной акцент – модернизация и повышение эффективности действующей пивоварни. Вопрос восстановления или масштабного расширения мощностей рассматривается стратегически, но только при наличии условий безопасности, стабильного спроса и экономической целесообразности.

Для нас важно обеспечить стабильность, управляемость затрат и долгосрочную устойчивость бизнеса в Украине.

Намерена ли компания запускать новые производственные линии и линейки продукции в 2026 году? Есть ли планы расширить производство? Если да, то какая сумма инвестиций заложена?

- Все инновации реализуются в пределах контролируемого инвестиционного бюджета. Мы не увеличиваем капитальные затраты, а перераспределяем их на объекты с высокой маржинальностью и более быстрой окупаемостью. Наша стратегия не масштаб ради масштаба, а продуманное расширение портфеля с четким пониманием спроса и экономической эффективности каждого запуска.

В 2026 году компания продолжает курс на инновационное развитие и повышение гибкости производства. Мы работаем над расширением ассортимента, модернизацией линий и созданием необходимых мощностей для стабильного удовлетворения спроса.

Прежде всего, мы продолжаем развивать безалкогольный сегмент — это одно из самых динамичных направлений рынка. В 2026 году расширяем ассортимент безалкогольного пива под нашим флагманским брендом "Черниговское". Мы видим стабильный спрос на безалкогольные альтернативы и этот сегмент имеет долгосрочный потенциал роста.

Отдельный фокус – развитие бренда "Северская легенда": запланированный редизайн и расширение ассортимента в банке. Потребитель сегодня ценит удобство, мобильность и современный вид продукта, поэтому формат банки становится все более стратегическим.

Не оставляем без внимания и ценителей нефильтрованного пшеничного светлого пива и запускаем "Хмелевус" в банке, что позволит сделать продукт доступным для более широкой аудитории. Мы работаем внимательно и с трендовыми вкусами. В прошлом году наш Fruter "Мята-арбуз" буквально залетел в топ предпочтений потребителей. В этом году мы готовим не менее яркий запуск – Fruter "Капуоранж". Обещаем: будет смело, трендово и точно по-летнему свежо.

Впрочем, главным событием года станет 50-летие Черниговской пивоварни – 50 лет любви к пиву. К юбилею мы создали специальный сорт "Черниговское. Что-то особенное" - пиво с насыщенным вкусом, где мы соединили три вида хмеля и вложили все наше мастерство. Это не просто новинка, это символ уважения к истории бренда и людей, создающих пиво уже полвека.

Какие причины сейчас определяют целесообразность расширения мощностей: спрос, логистика, энергонезависимость, диверсификация рисков?

– Сегодня это комплекс факторов:

реальный спрос и покупательная способность;

логистическая стойкость;

энергонезависимость;

диверсификация рисков.

Финансовая функция оценивает каждый проект не только с точки зрения ROI, но и риск-менеджмента.

Какова структура финансирования инвестиционных проектов: собственный капитал или банковское кредитование?

- На сегодняшний день все инвестиционные проекты компании финансируются внутренне — за счет операционного денежного потока. Такой подход отвечает нашей стратегии устойчивого развития: мы инвестируем в модернизацию и инновации, сохраняя баланс ликвидности и стабильности бизнеса.

Активно ли украинские банки кредитуют крупные производственные компании? Какие ключевые условия и ограничения? Использует ли компания программы государственной поддержки или международные финансовые инструменты?

– Украинский банковский сектор сегодня более осторожный, но работающий. Ключевые условия – прозрачность, сильный cash flow, низкий долговой коэффициент, понятная стратегия развития. Для международных компаний при привлечении финансирования в международных банковских группах, как правило, обязательным условием является наличие материнской гарантии. Это стандартная практика управления рисками на уровне группы.

В общем, можно сказать, что доступ к финансированию есть, но требования к заемщикам ужесточились, а процесс принятия решений — более консервативным и детальным.

Что касается государственных программ поддержки, то международные компании обычно не являются их участниками. Наша стратегия – это самофинансирование и реализация инвестиционных проектов с четкой моделью окупаемости. Мы соблюдаем принцип финансовой автономности и сохраняем фокус на устойчивом, контролируемом росте.

Какие финансовые риски сегодня наиболее чувствительны для крупного производственного бизнеса?

- Для крупного производственного бизнеса сегодня ключевые риски носят комплексный характер и связаны как с макроэкономической средой, так и с операционной деятельностью.

Во-первых, это валютная волатильность. Значительная часть сырья, материалов и оборудования привязана к импортной составляющей, поэтому курсовые колебания оказывают непосредственное влияние на себестоимость.

Во-вторых, инфляционное давление и рост производственных затрат: энергоносители, логистика, упаковочные материалы. Для производителя важно не только контролировать расходы, но и сохранять баланс между ценообразованием и покупательской способностью потребителя.

Третий фактор – энергетическая стабильность и непрерывность производства. Для компании, работающей на одной производственной площадке, вопрос операционной стойкости становится критическим.

Отдельно следует отметить регуляторные риски: изменения налогового законодательства, акцизной политики, требований к отчетности. В нашей отрасли это оказывает прямое влияние на финансовое планирование. И, непременно, риск ликвидности и доступа к капиталу. Даже если компания придерживается стратегии самофинансирования, важно сохранять финансовую гибкость и резервы.

Наш ответ на эти вызовы – консервативное управление денежными потоками, контроль долговой нагрузки, сценарное планирование и диверсификация рисков. В текущих условиях финансовая функция — это не только отчетность, но и стратегическая устойчивость бизнеса.