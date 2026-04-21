"Для нас зараз важливо забезпечити стабільність, керованість витрат і довгострокову стійкість бізнесу в Україні", – Юлія Пономаренко, "AB InBev Efes Україна"

Поділіться даними, з якими результатами компанія завершила 2025 рік?

- У 2025 році "AB InBev Efes Україна" продовжила контрольоване зростання. Попри складне макросередовище, ми завершили рік із позитивною операційною динамікою, покращенням маржинальності та стабільним грошовим потоком. Ми сфокусувалися на підвищенні операційної ефективності, оптимізації витрат та інвестиціях у надійність виробництва та стандарти безпеки. Для нас важливо не лише демонструвати фінансовий результат, а й створювати довгострокову цінність.

Якою є інвестиційна стратегія компанії в Україні за нинішніх умов? На що робите основний акцент у 2026 році: модернізацію, розширення потужностей чи операційну ефективність?

- Сьогодні наша інвестиційна стратегія формується з урахуванням того, що компанія працює на одному виробничому майданчику з трьох наявних. Це означає, що головний фокус — не масштабування, а максимальна ефективність, покриття попиту і стійкість операцій.

Ми виділяємо чотири ключові пріоритети:

Безперервність виробництва та операційна стійкість. Інвестиції, спрямовані на підвищення надійності обладнання, управління ризиками зупинення виробництва. Енергонезалежність та контроль собівартості. В умовах волатильності енергоринку це питання напряму впливає на конкурентоспроможність. Ми інвестуємо в енергоефективність, альтернативні джерела живлення та оптимізацію споживання ресурсів. Гнучкість виробничих ліній. Один майданчик має покривати ширший продуктовий портфель, тому ми інвестуємо у виробництво так, щоб швидко адаптуватися до змін попиту. ESG та ресурсна ефективність. Скорочення споживання води, зменшення вуглецевого сліду та відповідальне виробництво залишаються інтегрованими у фінансову модель.

У 2026 році основний акцент — модернізація та підвищення ефективності діючої броварні. Питання відновлення або масштабного розширення потужностей розглядається стратегічно, але лише за наявності безпекових умов, стабільного попиту та економічної доцільності.

Для нас зараз важливо забезпечити стабільність, керованість витрат і довгострокову стійкість бізнесу в Україні.

Чи має намір компанія запускати нові виробничі лінії та лінійки продукції у 2026 році? Чи є плани розширити виробництво? Якщо так, то яка сума інвестицій закладена?

- Усі інновації реалізуються у межах контрольованого інвестиційного бюджету. Ми не збільшуємо капітальні витрати, а перерозподіляємо їх на проєкти з високою маржинальністю та швидшою окупністю. Наша стратегія — не масштаб заради масштабу, а продумане розширення портфеля з чітким розумінням попиту та економічної ефективності кожного запуску.

У 2026 році компанія продовжує курс на інноваційний розвиток і підвищення гнучкості виробництва. Ми працюємо над розширенням асортименту, модернізацією ліній та створенням необхідних потужностей для стабільного задоволення попиту.

Насамперед ми продовжуємо розвивати безалкогольний сегмент — це один із найдинамічніших напрямів ринку. У 2026 році розширюємо асортимент безалкогольного пива під нашим флагманським брендом "Чернігівське". Ми бачимо стабільний попит на безалкогольні альтернативи, і цей сегмент має довгостроковий потенціал зростання.

Окремий фокус — розвиток бренду "Сіверська легенда": запланований редизайн та розширення асортименту у банці. Споживач сьогодні цінує зручність, мобільність і сучасний вигляд продукту, тому формат банки стає дедалі більш стратегічним.

Не залишаємо без уваги й поціновувачів пшеничного нефільтрованого світлого пива та запускаємо "Хмелевус" у банці, що дозволить зробити продукт доступним для більш широкої аудиторії. Ми уважно працюємо і з трендовими смаками. Минулого року наш Fruter "М’ята-кавун" буквально залетів у топ уподобань споживачів. Цього року ми готуємо не менш яскравий запуск — Fruter "Капуоранж". Обіцяємо: буде сміливо, трендово і точно по-літньому свіжо.

Втім, головною подією року стане 50-річчя Чернігівської броварні — 50 років любові до пива. До ювілею ми створили спеціальний сорт "Чернігівське. Щось особливе" — пиво з насиченим смаком, де ми поєднали три види хмелю та вклали всю нашу майстерність. Це не просто новинка, це символ поваги до історії бренду та людей, які створюють пиво вже пів століття.

Які чинники сьогодні визначають доцільність розширення потужностей: попит, логістика, енергонезалежність, диверсифікація ризиків?

- Сьогодні це комплекс факторів:

реальний попит і купівельна спроможність;

логістична стійкість;

енергонезалежність;

диверсифікація ризиків.

Фінансова функція оцінює кожен проєкт не лише з погляду ROI, а й щодо ризик-менеджменту.

Яка структура фінансування інвестиційних проєктів: власний капітал чи банківське кредитування?

- На сьогодні всі інвестиційні проєкти компанії фінансуються внутрішньо — за рахунок операційного грошового потоку. Такий підхід відповідає нашій стратегії стійкого розвитку: ми інвестуємо в модернізацію та інновації, зберігаючи баланс ліквідності та стабільності бізнесу.

Чи активно українські банки кредитують великі виробничі компанії? Які ключові умови та обмеження? Чи користується компанія програмами державної підтримки або міжнародними фінансовими інструментами?

- Український банківський сектор сьогодні більш обережний, але працюючий. Ключові умови — прозорість, сильний cash flow, низький борговий коефіцієнт, зрозуміла стратегія розвитку. Для міжнародних компаній при залученні фінансування у міжнародних банківських групах зазвичай обов’язковою умовою є наявність материнської гарантії. Це стандартна практика управління ризиками на рівні групи.

Загалом можна сказати, що доступ до фінансування є, але вимоги до позичальників стали жорсткішими, а процес ухвалення рішень — більш консервативним і детальним.

Щодо державних програм підтримки, то міжнародні компанії зазвичай не є їхніми учасниками. Наша стратегія — це самофінансування та реалізація інвестиційних проєктів із чіткою моделлю окупності. Ми дотримуємося принципу фінансової автономності та зберігаємо фокус на стійкому, контрольованому зростанні.

Які фінансові ризики сьогодні є найбільш чутливими для великого виробничого бізнесу?

- Для великого виробничого бізнесу сьогодні ключові ризики мають комплексний характер і пов’язані як із макроекономічним середовищем, так і з операційною діяльністю.

По-перше, це валютна волатильність. Значна частина сировини, матеріалів та обладнання прив’язана до імпортної складової, тому курсові коливання безпосередньо впливають на собівартість.

По-друге, інфляційний тиск і зростання виробничих витрат: енергоносії, логістика, пакувальні матеріали. Для виробника важливо не лише контролювати витрати, а й зберігати баланс між ціноутворенням і купівельною спроможністю споживача.

Третій фактор — енергетична стабільність та безперервність виробництва. Для компанії, яка працює на одному виробничому майданчику, питання операційної стійкості стає критичним.

Окремо варто відзначити регуляторні ризики: зміни податкового законодавства, акцизної політики, вимог до звітності. У нашій галузі це має прямий вплив на фінансове планування. І, безумовно, ризик ліквідності та доступу до капіталу. Навіть якщо компанія дотримується стратегії самофінансування, важливо зберігати фінансову гнучкість і резерви.

Наша відповідь на ці виклики — консервативне управління грошовими потоками, контроль боргового навантаження, сценарне планування та диверсифікація ризиків. У поточних умовах фінансова функція — це не лише про звітність, а й про стратегічну стійкість бізнесу.