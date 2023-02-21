Достроить жилой комплекс в Одессе во время войны: история Degas Group

Война сильно ударила по строительному бизнесу. Из-за рисков российских обстрелов и разрушений инвесторы не спешат вкладывать деньги в недвижимость, особенно на стадии строительства. Многие застройщики "заморозили" свои объекты на время войны и покинули страну, а многие из оставшихся - демпингуют.

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Компания Degas Group продолжила работать, несмотря на войну. Ее основатель Юрий Дегас считает, что в это сложное время важно не "кинуть" своих клиентов и сохранить репутацию. Так что уже на десятый день войны его строительный бизнес возобновил работу. Во время полномасштабной войны Degas Group достроила жилой комплекс в Одессе и продолжает работать над еще одним проектом. Однако исключительно бизнесом дела не ограничиваются. Основанный компанией благотворительный фонд "Безграничные возможности" с первых дней вторжения эвакуировал людей из-под обстрелов, помогал приехавшим в Одессу переселенцам с жильем и всем необходимым, а сейчас развозит гуманитарную помощь в Николаевскую, Херсонскую, Донецкую области. Также продолжает заниматься поддержкой людьми с инвалидностью и помогает многодетным семьям.

Это история о том, как застройщик нашел возможность сохранить бизнес и помочь другим там, где многие опустили руки.

От потери депозита к группе компаний

Юрий Дегас начинал свою карьеру в бизнесе с нуля. Переехав в Одессу в 2008 году, Юрий устроился на работу администратором СТО на рынке "7 километр". Он вспоминает, что всем его имуществом был Ford Focus, старый телевизор и 12 тысяч долларов, которые были вложены в банк. Однако вскоре НБУ ввел мораторий на досрочное снятие депозитов, так что Юрий остался совсем без денег. Начать с нуля было нелегко, но это не помешало мужчине полюбить Одессу.

Впоследствии Юрий Дегас устроился на незначительную должность в финансовую компанию и через полгода дорос до должности управляющего, а через несколько лет стал полноправным партнером.

Первый проект в строительстве обернулся крахом. Начиналось все с финансирования небольшой строительной компании. Но впоследствии оказалось, что застройщик не собирается выполнять свои обязательства, и проект пришлось достраивать за ним. Первые два дома обернулись убытками в 590 тысяч долларов. Однако Юрий не считает, что потерял эти деньги.

“Мне было важно, чтобы клиенты не переплачивали. Как для новой строительной компании, это было существенное обязательство. И мы его выполнили, сдержали слово. Это была инвестиция в доверие, инвестиция в свою репутацию. И это дало результат – в следующих проектах люди охотно покупали квартиры. Даже сейчас, в войну, мы продолжаем строить. Это вопрос лица компании”, – рассказывает Юрий Дегас.

Сегодня же в активе Degas Group строительные проекты жилых комплексов, ресторанный бизнес . Пляжный клуб Caleton, являющийся любимым проектом Юрия, неоднократно получал высшую европейскую сертификацию "Голубой флаг".

Первый опыт в строительстве обернулся крахом. Однако после начала войны Degas Group не прекратила строить даже когда другие сдались.

“Что касается инклюзивного пляжа, то здесь был вариант сделать еще одно развлекательное заведение и как говорится “рубить бабло”. Но мне хотелось чего-то большего и мы построили пляж на 4,5 тысячи квадратных метров . Когда я начинал строить пляж, у меня было полмиллиона долларов. Закончил я его строить за 1,6 млн. долларов. Понадобилось всего 7 месяцев для того, чтобы претворить в жизнь проект, в который никто не верил. Можно сказать, что это чудо – построить его в столь короткий срок”, - говорит Дегас.

Инклюзивный пляж – это больше социальный проект, чем бизнес. Однако именно этот проект является гордостью Degas Group

Вход на инклюзивный пляж бесплатный, а сам пляж разработан по всем стандартам, имеет пандусы, создающие благоприятные условия для отдыха людей с инвалидностью.

В 2021 году появился благотворительный фонд "Безграничные возможности", который сначала помогал людям с инвалидностью, а после начала полномасштабной войны начал развозить гуманитарную помощь на прифронтовые территории.

Только за 10 месяцев 2022 года фонд "Безграничные возможности" собрал и адресно направил более 2000 тонн гуманитарной помощи . Всего за год помощь от фонда получили 30 тысяч украинцев , среди которых многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие матери и внутриперемещенные лица.

После начала полномасштабной войны фонд "Безграничные возможности" начал активно помогать внутриперемещенным лицам, пострадавшим из-за войны войны.

Первое время фонд работал исключительно за собственные средства, успел заработать хорошую репутацию и летом на него обратили внимание известные крупные международные фонды. Многие добрые дела сейчас делаются в коллаборациях.

Когда пришла война

Юрий Дегас признается, что первой реакцией рынка недвижимости на начало войны был шок. Никто не понимал, что происходит и что будет дальше. Как и все, компания Degas Group вынуждена была приостановить работу на всех строительных площадках.

Некоторые застройщики уехали из страны, некоторые просто "заморозили" работы. А оставшиеся преимущественно демпингуют на рынке первичной недвижимости.

“Пока рынка как такового нет, потому что каждый застройщик начинает демпинговать. Очень многие игроки ведут себя инертно и ситуативно. Это отрицательно сказывается на понятиях справедливой цены. Поэтому назвать рынок первичной недвижимости живым и работающим очень сложно. Застройщики могут ставить низкий курс доллара, продавать квадратные метры с большими скидками, иногда даже по ценам ниже себестоимости. Понятно, почему они сейчас это делают, у многих есть большая нехватка денег. Но непонятно, чем это кончится для рынка. Я считаю, что необходимо давать людям лояльные условия, а не уничтожать стоимость метра”, - говорит Юрий Дегас.

Он отмечает, что на строительный бизнес обрушились кадровые и финансовые проблемы, нарушения логистических цепочек и проблемы со строительными материалами. Кроме того, отразилось на рынке падение доходов населения. Не следует забывать и о том, что миллионы украинцев были вынуждены уехать из страны, спасая себя и близких от войны. Поэтому главной проблемой застройщиков Юрий Дегас считает позицию "переждать до лучших времен". Поэтому бизнесмен решил, что компания возобновит работу несмотря на войну.

“Мы начали работать в середине марта. Приняли решение, что завершим строительство и принципиально сдадим дом, который был самым близким к финальной готовности. При этом все деньги были в строительстве, продаж не было, оплаты по рассрочкам сократились, например, в апреле они были 20-30%. Все запускалось на собственных сбережениях”, – рассказывает Дегас.

Прежде надо было наладить коммуникацию с клиентами. Их очень беспокоило, что происходит со строительством, как обслуживать договоры с отсрочкой, когда возобновится работа офисов. Война остановила строительство двух объектов компании, однако за счет сбережений и резервов удалось даже достроить секцию ЖК "Новая Европа". Сейчас компания строит пятую секцию этого ЖК и возобновляет строительные процессы в ЖК Гринвич Парк.

Количество покупателей, готовых инвестировать в объект недвижимости на стадии фундамента, сильно сократилось. Когда война закончится, снова появится спрос. Юрий Дегас говорит, что сейчас начинать новое нет смысла. Нужно сохранить то, что у тебя есть, и накопить силы. Ведь после победы будет много работы.