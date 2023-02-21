Добудувати житловий комплекс в Одесі під час війни: історія Degas Group

Війна сильно вдарила по будівельному бізнесу. Через ризики російських обстрілів та руйнувань інвестори не поспішають вкладати гроші в нерухомість, особливо на стадії будівництва. Багато забудовників “заморозили” свої об’єкти на час війни та залишили країну, а багато з тих, що зосталися - демпінгують.

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Компанія Degas Group продовжила працювати попри війну. Її засновник Юрій Дегас вважає, що в цей складний час важливо не “кинути” своїх клієнтів та зберегти репутацію. Тож вже на десятий день війни його будівельний бізнес відновив роботу. За час повномасштабної війни Degas Group добудувала житловий комплекс в Одесі та продовжує працювати над ще одним проєктом. Проте виключно бізнесом справи не обмежуються. Заснований компанією благодійний фонд “Безмежні можливості” з перших днів вторгнення евакуював людей з-під обстрілів, допомогав з житлом та всім необхідним переселенцям, які приіхали до Одеси, а зараз- розвозить гуманітарну допомогу у Миколаївську, Херсонську, Донецьку області. Також продовжує опікуватись людьми з інвалідністю та допомагає багатодітним родинам.

Це історія про те, як забудовник знайшов можливість зберегти бізнес та допомогти іншим там, де багато хто опустив руки.

Від втрати депозиту до групи компаній

Юрій Дегас починав свою кар’єру в бізнесі з нуля. Переїхавши до Одеси у 2008 році Юрій влаштувався на роботу адміністратором СТО на ринку “7 кілометр”. Він згадує, що всім його майном був Ford Focus, старий телевізор та 12 тисяч доларів, які чоловік невдовзі вклав у банк. Однак невдовзі НБУ ввів мораторій на дострокове зняття депозитів, тож Юрій залишився зовсім без грошей. Почати з нуля було нелегко, проте це не завадило чоловіку полюбити місто Одеса.

Згодом Юрій Дегас влаштувався на незначну посаду до фінансової компанії та через півроку доріс до посади керуючого, а за кілька років став повноправним партнером.

Перший проєкт у будівництві обернувся крахом. Починалося все з фінансування маленької будівельної компанії. Але згодом виявилося, що забудовник не збирається виконувати свої зобов'язання і проєкт прийшлося добудовувати за ним. Тож перші два будинки обернулися збитками у 590 тисяч доларів. Однак Юрій не вважає, що втратив ці гроші.

“Мені було важливо, щоб клієнти не переплачували. Як для нової будівельної компанії це було істотне зобов'язання. І ми його виконали, дотрималися слова. Це була інвестиція у довіру, інвестиція у свою репутацію. І це дало результат – в наступних проєктах люди охоче купували квартири. Навіть зараз, у війну, ми продовжуємо будувати. Це питання обличчя компанії”, - розказує Юрій Дегас.

Сьогодні ж в активі Degas Group будівельні проєкти житлових комплексів, ресторанний бізнес. Пляжний клуб Caleton, який є улюбленим проєктом Юрія, неодноразово отримував найвищу європейську сертифікацію “Блакитний прапор”.

Перший досвід в будівництві обернувся крахом. Однак після початку війни Degas Group не припинила будувати навіть коли інші здалися

“Щодо інклюзивного пляжу, то тут був варіант зробити ще один розважальний заклад та як то кажуть “рубати бабло”. Але мені хотілося чогось більшого і ми збудували пляж на 4,5 тисячі квадратних метрів . Коли я починав будувати пляж, у мене було півмільйона доларів. Закінчив я його будувати за 1,6 млн доларів. Знадобилося всього 7 місяців для того, щоб втілити в життя проєкт, в який ніхто не вірив. Можна сказати, що це диво – побудувати його в такий короткий термін”, - говорить Дегас.

Інклюзивний пляж це більше соціальний проєкт ніж бізнес. Однак саме цей проєкт є гордістю Degas Group

Вхід на інклюзивний пляж безкоштовний, а сам пляж розроблений за всіма стандартами, має пандуси, що створюють сприятливі умови для відпочинку людей з інвалідністю.

У 2021 році з’явився і благодійний фонд “Безмежні можливості”, котрий спершу допомагав людям з інвалідністю, а після початку повномасштабної війни почав розвозити гуманітарну допомогу на прифронтові території.

Лише за 10 місяців 2022 року фонд “Безмежні можливості” зібрав та адресно направив більш ніж 2000 тонн гуманітарної допомоги . Загалом за рік допомогу від фонду отримали 30 тисяч українців серед яких багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю, пенсіонери, одинокі матері та внутрішньопереміщені особи.

Після початку повномасштабної війни фонд “Безмежні можливості” почав активно допомагати внутрішньопереміщеним особам, що постраждали через війну.

Перший час фонд працював виключно за власні кошти, встиг заробити добру репутацію та вже влітку на нього звернули увагу відомі великі міжнародні фонди. Багато добрих справ зараз робиться у колабораціях.

Коли прийшла війна

Юрій Дегас зізнається, що першою реакцією ринку нерухомості на початок війни був шок. Ніхто не розумів, що відбувається, та що буде далі. Як і всі, компанія Degas Group була змушена призупинити роботу на всіх будівельних майданчиках.

Деякі забудовники виїхали з країни, дехто просто “заморозив” роботи. А ті, хто залишилися, переважно демпінгують на ринку первинної нерухомості.

“Наразі ринку як такого немає, бо кожен забудовник починає демпінгувати. Дуже багато гравців поводяться інертно та ситуативно. Це негативно позначається на поняттях справедливої ​​ціни. Тому назвати ринок первинної нерухомості живим та працюючим дуже складно. Забудовники можуть ставити низький курс долара, продавати квадратні метри з великими знижками, іноді навіть за цінами нижчими за собівартість. Зрозуміло, чому вони зараз це роблять, у багатьох є великий брак грошей. Але незрозуміло, чим це закінчиться для ринку. Я вважаю, необхідно давати людям лояльні умови, а не знищувати вартість метра”, - каже Юрій Дегас.

Він зазначає, що на будівельний бізнес навалилися кадрові та фінансові проблеми, порушення логістичних ланцюжків та проблеми з будівельними матеріалами. Крім того, вдарило по ринку падіння доходів населення. Не треба забувати й про те, що мільйони українців були змушені виїхати з країни, рятуючи себе та близьких від війни. Тож головною проблемою забудовників Юрій Дегас вважає позицію "перечекати до кращих часів". Через це бізнесмен вирішив, що компанія відновить роботу попри війну.

“Ми почали працювати у середині березня. Прийняли рішення, що заавершимо будівництво і принципово здамо будинок, який був найближчим до фінальної готовності. При цьому всі гроші були в будівництві, продажу не було, оплати за розстрочками скоротилися, наприклад, у квітні вони були 20-30%. Все запускалося на власних заощадженнях”, - розповідає Дегас.

Передовсім треба було налагодити комунікацію з клієнтами. Їх дуже непокоїло, що відбувається з будівництвом, як обслуговувати договори з відстрочкою, коли відновиться робота офісів. Війна зупинила будівництво двох об'єктів компанії, однак коштом заощаджень та резервів вдалося навіть добудувати секцію житлового комплексу “Нова Європа”. Зараз компанія будує п‘яту секцію цього ЖК та відновлює будівельні процеси у ЖК “Гринвіч Парк”.

Кількість покупців, готових інвестувати в об'єкт нерухомості на стадії фундаменту, дуже скоротилася. Коли війна закінчиться, то знову з'явиться попит. Юрій Дегас каже, що зараз розпочинати нове немає сенсу. Потрібно зберегти те, що маєш, і накопичити сили. Адже після перемоги буде багато роботи.