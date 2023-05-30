Эксперт рассказал, во сколько раз вырастет использование агродронов в Украине

Николай Черняк, совладельца компании " Кроптер ", предоставляющей услуги по внесению СЗР на поля и обучающий операторов агродронов, прогнозирует десятикратный рост количества сельскохозяйственных беспилотников до 2025 года. Об этом он сообщил изданию Delo.ua.

Предприниматель уточняет, что рост мог бы быть еще более значительным, если бы не полномасштабное российское вторжение, несколько замедлившее эволюцию рынка. Но в целом тренд на активное развитие отрасли будет сохраняться до середины 20-х годов.

"Сейчас в Украине насчитывается до тысячи аграрных дронов. Наш прогноз, что к 2025 году в стране появится еще примерно 10 тысяч агродронов, то есть менее чем за три года возникнет потребность еще примерно в 10 тысяч человек с этой профессией", - подчеркнул Николай Черняки.

Ранее сообщалось, что в Украине после 2020 резко интенсифицировалось использование БПЛА в сельском хозяйстве, а настоящий бум продаж агродронов начался в 2021 году. Чаще всего их применяют для выполнения операций по защите растений (опрыскиванию), питанию (разбрасыванию гранулированных удобрений), а также посеву мелкосеменных культур (сидератов). Кроме того, агросектор использует агродроны для анализа состояния посевов, их развития, прогнозирования урожайности и других агрономических параметров.

По данным крупнейшего украинского импортера и дистрибьютора дронов DroneUA, в 2022 году дронами-опрыскивателями обработано около 1,2 млн га, что на 20% больше по сравнению с 2021 годом.

В целом за 2021 и 2022 годы Украина получила следующий экономический эффект от использования агродронов:

площадь обработанных дронами-опрыскивателями полей - 2,2 млн га ;

; дополнительно собранный урожай, полученный благодаря защите посевов агродронами – до 350 тыс. тонн ;

; более 1 тыс. рабочих мест сохранено в условиях военного положения;



рабочих мест сохранено в условиях военного положения; экономия воды – около 440 тыс. тонн;

сокращение выбросов углерода - до 30,8 тыс. тонн ;

; экономия горючего благодаря использованию агродронов по сравнению с классической колесной техникой составила более 12,1 млн. л. В общей сложности БПЛА используют до 20 раз меньше топлива по сравнению с наземной техникой.

Больше о профессии оператора агродрона, сезонной зарплате до 80 тыс. грн и правильном обращении с ядовитой агрохимией читайте в статье "Агросектор предлагает украинскому дронару зарплату до 80 тыс. грн: стоит ли идти учиться".