Експерт розповів, в скільки разів зросте використання агродронів в Україні

Микола Черняк, співвласника компанії " Кроптер ", котра надає послуги із внесення ЗЗР на поля і навчає операторів агродронів, прогнозує десятикратний ріст кількості сільськогосподарських безпілотників до 2025 року. Про це він повідомив виданню Delo.ua.

Підприємець уточнює, що ріст міг би бути ще більш значним, якби не повномасштабне російське вторгнення, котре дещо сповільнило еволюцію ринку. Але загалом тренд на активний його розвиток галузі буде зберігатись до середини 20-х років.

"Зараз в Україні налічується до тисячі аграрних дронів. Наш прогноз, що до 2025 року в країні з'явиться ще приблизно 10 тисяч агродронів, тобто менш ніж за три роки виникне потреба ще приблизно в 10 тисяч людей з цією професією", - підкреслив Микола Черняк.

Раніше повідомлялось, що в Україні після 2020 року різко інтенсифікувалось використання БПЛА у сільському господарстві, а справжній бум продажів агродронів почався в 2021 році. Найчастіше їх застосовують для виконання операцій із захисту рослин (обприскування), живлення (розкидання гранульованих добрив), а також посівудрібнонасінних культур (сидератів). Крім того, агросектор використовує агродрони для проведення аналізу стану посівів, їх розвитку, прогнозування врожайності та інших агрономічних параметрів.

За даними найбільшого українського імпортера та дистриб'ютора дронів DroneUA, у 2022 році дронами-обприскувачами оброблено близько 1,2 млн га, що на 20% більше в порівнянні з 2021 роком.

Загалом за 2021 та 2022 роки Україна отримала наступний економічний ефект від використання агродронів:

площа оброблених дронами-обприскувачами полів - 2,2 млн га ;

; додатково зібраний урожай, отриманий завдяки захисту посівів агродронами - до 350 тис. тонн ;

; понад 1 тис. робочих місць збережено в умовах воєнного стану;



робочих місць збережено в умовах воєнного стану; економія води - близько 440 тис. тонн;

скорочення викидів вуглецю - до 30,8 тис. тонн ;

; економія пального завдяки використанню агродронів в порівнянні з класичною колісною технікою склала понад 12,1 млн л. Загалом БПЛА використовують до 20 разів менше палива в порівнянні з наземною технікою.

Більше про професію оператора агродрона, сезонну зарплату до 80 тис. грн та про правильне поводження з отруйною агрохімією читайте в статті "Агросектор пропонує українському дронарю зарплату до 80 тис. грн: чи варто йти вчитися".